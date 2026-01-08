РФ будет рассматривать западные войска в Украине как "законные цели", - МИД России
В России заявляют, что будут рассматривать размещенных в Украине военных стран Запада как "законные цели".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом говорится в заявлении представительницы МИД РФ Марии Захаровой.
Что известно
В Париже участники "Коалиции желающих" подписали декларацию о гарантиях безопасности.
По словам Захаровой, документ получился "крайне далеким от мирного урегулирования".
"В связи с этим МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и другой инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, которая несет прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы", - подчеркнула представительница министерства страны-оккупанта.
Поэтому, добавила она, такие объекты будут рассматриваться как "законные цели армии РФ". Москва, говорит Захарова, неоднократно предупреждала об этом.
Развертывание сил поддержки в Украине
- Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
- Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах
Логіка вже зникла остаточно.
Таке запитання на думку не спадає?
У вас уже он і так понад мільйона москаликів не стало або каліки…
Іноземна інтервенція - це російські війська на території України. А війська, які запрошує сама Україна не можуть вважатися інтервенцією.
Щодо ж законних цілей - то РФ же розповідає, що хоче миру? Які законні цілі, якщо мир? Манька палиться.
Захарова ж нехай не забуває, що вона, як співучасник усіх злочинів х-уйловців проти українців, є цілком законною ціллю у цій війні, яку Х-уйло розпочав, щоб знищити Україну.