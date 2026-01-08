РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11071 посетитель онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине
2 962 29

РФ будет рассматривать западные войска в Украине как "законные цели", - МИД России

В России угрожают Западу за планы ввести миротворцев в Украину

В России заявляют, что будут рассматривать размещенных в Украине военных стран Запада как "законные цели".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом говорится в заявлении представительницы МИД РФ Марии Захаровой.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

В Париже участники "Коалиции желающих" подписали декларацию о гарантиях безопасности.

По словам Захаровой, документ получился "крайне далеким от мирного урегулирования".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офицеры армии РФ с "кадыровцами" наладили контрабанду оружия через оккупированный Крым, - Inform Napalm

"В связи с этим МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и другой инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, которая несет прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы", - подчеркнула представительница министерства страны-оккупанта.

Поэтому, добавила она, такие объекты будут рассматриваться как "законные цели армии РФ". Москва, говорит Захарова, неоднократно предупреждала об этом.

Читайте также: Турция направит миротворцев в Украину только после прекращения огня, - СМИ

Развертывание сил поддержки в Украине

Читайте также: Две испанские партии выступили против отправки войск в Украину

Автор: 

миротворцы (1258) россия (98620) Захарова Мария (392)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
"кваліфікуватиметься як іноземна інтервенція"

Іноземна інтервенція - це російські війська на території України. А війська, які запрошує сама Україна не можуть вважатися інтервенцією.

Щодо ж законних цілей - то РФ же розповідає, що хоче миру? Які законні цілі, якщо мир? Манька палиться.
показать весь комментарий
08.01.2026 14:08 Ответить
+12
А военные США на расейском танкере уже сглотнули 😁
показать весь комментарий
08.01.2026 14:02 Ответить
+6
А якщо західні війська москалів розглянуть як "законні цілі"?

Таке запитання на думку не спадає?

У вас уже он і так понад мільйона москаликів не стало або каліки…
показать весь комментарий
08.01.2026 14:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та хто ж проти- ви тільки розглядати і зможете ))))
показать весь комментарий
08.01.2026 14:02 Ответить
Машка пропила мозок остаточно. Заспиртований він крихкий як пилюка.
Логіка вже зникла остаточно.
показать весь комментарий
08.01.2026 14:24 Ответить
А военные США на расейском танкере уже сглотнули 😁
показать весь комментарий
08.01.2026 14:02 Ответить
Америка не Европа.что может Юпитер-не может бугай.
показать весь комментарий
08.01.2026 14:20 Ответить
А якщо західні війська москалів розглянуть як "законні цілі"?

Таке запитання на думку не спадає?

У вас уже он і так понад мільйона москаликів не стало або каліки…
показать весь комментарий
08.01.2026 14:04 Ответить
"кваліфікуватиметься як іноземна інтервенція"

Іноземна інтервенція - це російські війська на території України. А війська, які запрошує сама Україна не можуть вважатися інтервенцією.

Щодо ж законних цілей - то РФ же розповідає, що хоче миру? Які законні цілі, якщо мир? Манька палиться.
показать весь комментарий
08.01.2026 14:08 Ответить
захєрова помий голову і похмелись може попусте.
показать весь комментарий
08.01.2026 14:10 Ответить
бала - боли.підводний човен папьє маше.
показать весь комментарий
08.01.2026 14:11 Ответить
очень смешно,мля!
показать весь комментарий
08.01.2026 14:11 Ответить
Був би Порошенко, від би відповів: "А ти спробуй!"
показать весь комментарий
08.01.2026 14:12 Ответить
Манька-абліблігація перепилася та городе якусь херню... .
показать весь комментарий
08.01.2026 14:14 Ответить
Та розглядайте! Можете лупу,телескоп або мікроскоп взяти!
показать весь комментарий
08.01.2026 14:14 Ответить
Краще ****** !!))
показать весь комментарий
08.01.2026 14:18 Ответить
Ціль розглядає західні війська як "цілі".
показать весь комментарий
08.01.2026 14:14 Ответить
Мирні плани з точністю до навпаки так виходить
показать весь комментарий
08.01.2026 14:15 Ответить
Ці каруселі з обох сторін вже рік тривають, одні (охочі) на папері вводять військаІ інші загрожують цим військам
показать весь комментарий
08.01.2026 14:15 Ответить
Кругообіг балаканини.
показать весь комментарий
08.01.2026 14:20 Ответить
а інші країни Європи, яким загрожує розміщення контингенту в Україні, - це які? орбанарія та сійартарія?...
показать весь комментарий
08.01.2026 14:19 Ответить
І все одно на Олімпіади деякі міжнародні федерації цю нечисть пускають під "нейтральними" прапорами.
Захарова ж нехай не забуває, що вона, як співучасник усіх злочинів х-уйловців проти українців, є цілком законною ціллю у цій війні, яку Х-уйло розпочав, щоб знищити Україну.
показать весь комментарий
08.01.2026 14:20 Ответить
- Сышыш, чувак. У тя шырнуцца есть чё? раскумарицца мне нада

показать весь комментарий
08.01.2026 14:20 Ответить
Аснавной інстінкт па рускі
показать весь комментарий
08.01.2026 14:21 Ответить
Стакан вилки і щі - твоя законна ціль, шерепа.
показать весь комментарий
08.01.2026 14:25 Ответить
Ага, як кораблі, які танкер захватили у морі))
показать весь комментарий
08.01.2026 14:25 Ответить
заткніться вже обісцянки.
показать весь комментарий
08.01.2026 14:30 Ответить
Так же, как защита Росс танкеров?😉😁
показать весь комментарий
08.01.2026 14:30 Ответить
Раіся стане раком перед дзеркалом і буде розглядати свої законні цілі.
показать весь комментарий
08.01.2026 14:32 Ответить
Та чули вже сто разів цю алкомаячню. Досить блефувати,кацапня.
показать весь комментарий
08.01.2026 14:36 Ответить
«Ай, Манька! знать она сильна, Что лает на Слона!»
показать весь комментарий
08.01.2026 14:41 Ответить
 
 