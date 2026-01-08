В России заявляют, что будут рассматривать размещенных в Украине военных стран Запада как "законные цели".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом говорится в заявлении представительницы МИД РФ Марии Захаровой.

Что известно

В Париже участники "Коалиции желающих" подписали декларацию о гарантиях безопасности.

По словам Захаровой, документ получился "крайне далеким от мирного урегулирования".

"В связи с этим МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и другой инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, которая несет прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы", - подчеркнула представительница министерства страны-оккупанта.

Поэтому, добавила она, такие объекты будут рассматриваться как "законные цели армии РФ". Москва, говорит Захарова, неоднократно предупреждала об этом.

Развертывание сил поддержки в Украине

