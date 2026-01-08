Без согласия России мирное урегулирование остается недостижимым, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что без согласия России мирное урегулирование остается недостижимым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заседание ХСС в Бундестаге.
Мерц заявил, что ключевым остается согласование мирного соглашения со стороны России. Он подчеркнул, что миротворцы являются лишь одним из элементов потенциального урегулирования, но до согласия РФ пока далеко.
"Порядок действий должен быть следующим: сначала - прекращение огня, затем - гарантии безопасности для Украины как условие долгосрочного соглашения с Россией, - сказал Мерц. - И все это невозможно без одобрения России, до которого, вероятно, еще далеко".
Что предшествовало?
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что потенциальное развертывание войск западных стран в Украине после заключения мирного соглашения Москва будет считать эскалацией. По ее словам, в таком случае иностранные вооруженные силы якобы станут "законными российскими целями".
Кроме того, Захарова назвала декларации о возможном размещении миротворческого контингента "крайне далекими от мирного урегулирования".
Мерц ви з Зеленським порадилися таке казати ❓😸.
Ведь Макрон год как был готов разместить французские войска в Украине и, как мы знаем, только Зеленский помешал этому.
навіть лячно думати про це?
виключно мирне врегулювання?
відсмоктати до смерті!!!
Отже, враховуючи нові обставини ми...
Нікчемна декларація від « Coalition of willing»
https://steigan.no/2026/01/en-verdilos-erklaering-fra-koalisjonen-av-villige/
1й - согласиться на все условия рашки
2й - заставить рашку пойти на наши условия
Погодитись на одні умови рашки, але змусити її взамін піти на деякі українські умови.
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
І фото показове
Всі інши шляхи досягнення миру- 100% туфта.