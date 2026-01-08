РУС
Иностранные миротворцы в Украине
Без согласия России мирное урегулирование остается недостижимым, - Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что без согласия России мирное урегулирование остается недостижимым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заседание ХСС в Бундестаге.

Мерц заявил, что ключевым остается согласование мирного соглашения со стороны России. Он подчеркнул, что миротворцы являются лишь одним из элементов потенциального урегулирования, но до согласия РФ пока далеко.

"Порядок действий должен быть следующим: сначала - прекращение огня, затем - гарантии безопасности для Украины как условие долгосрочного соглашения с Россией, - сказал Мерц. - И все это невозможно без одобрения России, до которого, вероятно, еще далеко".

Что предшествовало?

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что потенциальное развертывание войск западных стран в Украине после заключения мирного соглашения Москва будет считать эскалацией. По ее словам, в таком случае иностранные вооруженные силы якобы станут "законными российскими целями".

Кроме того, Захарова назвала декларации о возможном размещении миротворческого контингента "крайне далекими от мирного урегулирования".

+8
То для чого ви ці хороводи водите? - дайте більше зброї
показать весь комментарий
08.01.2026 17:15 Ответить
+5
Інколи в них прориваються окремі елементи реальних фактів. Але рожеві окуляри сталевого дикобраза цим не проб'єш.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:16 Ответить
+4
Ого, нє ну ви серьезно? А рамкові угоди, а кластери, а недогружені відсотки мирного плану, а треки врешті решт ❓❓❓😸😸😸
Мерц ви з Зеленським порадилися таке казати ❓😸.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:15 Ответить
То для чого ви ці хороводи водите? - дайте більше зброї
показать весь комментарий
08.01.2026 17:15 Ответить
це розраховано на лохів, які нічого не розуміють
показать весь комментарий
08.01.2026 17:22 Ответить
Ого, нє ну ви серьезно? А рамкові угоди, а кластери, а недогружені відсотки мирного плану, а треки врешті решт ❓❓❓😸😸😸
Мерц ви з Зеленським порадилися таке казати ❓😸.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:15 Ответить
Інколи в них прориваються окремі елементи реальних фактів. Але рожеві окуляри сталевого дикобраза цим не проб'єш.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:16 Ответить
Трамп відмовився від початкової ідеї спочатку припинення вогню, а потім все інше. Зе йому ще й копалинами подякував за високу потужність у врегулюванні.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:16 Ответить
Коаліція немічних
показать весь комментарий
08.01.2026 17:17 Ответить
Хитрих, кмітливих. Це цілком може замінити силу, якщо її недостатньо, тому аж ніяк не немічних.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:20 Ответить
Я бы не стал так говорить.
Ведь Макрон год как был готов разместить французские войска в Украине и, как мы знаем, только Зеленский помешал этому.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:29 Ответить
Тому шо мерц як і вся європейська задньоприводна шайка сцикуни та брехуни
показать весь комментарий
08.01.2026 17:17 Ответить
А шо, тільки дійшло до кААліції суходрочих?
показать весь комментарий
08.01.2026 17:17 Ответить
ідея знищення підарів, взагалі не розглядається?
навіть лячно думати про це?
виключно мирне врегулювання?
відсмоктати до смерті!!!
показать весь комментарий
08.01.2026 17:19 Ответить
Ооо! Яке відкриття!
Отже, враховуючи нові обставини ми...
показать весь комментарий
08.01.2026 17:19 Ответить
Враховуючи нові обставини потрібно знову за декілька тижнів зібратися обговорити.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:22 Ответить
За гарбузовим лате і крувасанами. Можна ще гудносого запросити. Інакше ніяк.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:25 Ответить
Сталося диво! Хлопчикові повернувся зір і мізки. Можна скільки завгодно збирати всякі коаліції, але поки немає достатнього тиску на рф, це Дитячі ігри.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:22 Ответить
Зе он скоро з Трумпом підпише потужні гарантії безпеки, пуйло злякається і виведе війська. Точно так буде, атвічаю.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:24 Ответить
На кінець вміняємий Мерц... РФ не припинить бойових дій, їй не потрібні війська Британії чи Франції в Україні, а навіть якщо буде змушена припини просування вона не припинить обстріли України, їй потрібна капітуляція України... це основні заголовки європейської преси після паризького східняка охочих інвалідів...
Нікчемна декларація від « Coalition of willing»
https://steigan.no/2026/01/en-verdilos-erklaering-fra-koalisjonen-av-villige/
показать весь комментарий
08.01.2026 17:28 Ответить
Философ
показать весь комментарий
08.01.2026 17:29 Ответить
Поэтому есть только два варианта.
1й - согласиться на все условия рашки
2й - заставить рашку пойти на наши условия
показать весь комментарий
08.01.2026 17:30 Ответить
Ще є третій варіант, про який навмисне забувають:
Погодитись на одні умови рашки, але змусити її взамін піти на деякі українські умови.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:47 Ответить
Складається враження, що Європа зацікавлена у знищенні України.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:31 Ответить
З нашими партнерами все зрозуміло давно... Партнери все прекрасно знають, доки Зе може наловити людей на війну бабло буде, але перемога України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
показать весь комментарий
08.01.2026 17:38 Ответить
Показова заява !
І фото показове
показать весь комментарий
08.01.2026 17:32 Ответить
Ключ до миру- регулярні ракетні обстріли москви. Треба розблокувати вітчизняну ракетну програму, заблоковану клованом в серпні 2019. Це якщо є бажання мирного життя.
Всі інши шляхи досягнення миру- 100% туфта.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:39 Ответить
Тю, так це зразу було зрозуміло адекватним людям, тільки зе і прибічники цього не розуміють!
показать весь комментарий
08.01.2026 17:40 Ответить
Во ***,політики! Якого хєра вони збираються,переїжджають з місця на місце,зустрічаються,витрачається на цих мудил колосальні суми і все в холосту.А не можна зажати санкціями паРашу щоб через місяць хліба попросили або ніжок Трампа?.Надати зброю Україні і ЗСУ без них,за них зро***ть справу.Путін серливий шакал,боїться тільки силу.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:46 Ответить
Та не может такого быть. А весь секрет то в другом, не надо спрашивать у ********* ихнего согласия, их просто-напросто надо давить везде и всюду, давить на фронте, давить экономически, давить санкционно, давить политически и надо не говорить банальные вещи а давать Украине оружие в том числе и Таурусы..
показать весь комментарий
08.01.2026 17:48 Ответить
"Мы писали, мы писали наши пальчики устали!" Уже даже по ушам Украине замахались ездить? Не то что бы реально решать вопрос. И деньги уже в "падлу" тратить. Тут Трамп Гренландию хочет, а вы со своей Украиной голову морОчите!
показать весь комментарий
08.01.2026 17:51 Ответить
 
 