Без согласия России мирное урегулирование остается недостижимым, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что без согласия России мирное урегулирование остается недостижимым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заседание ХСС в Бундестаге.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Мерц заявил, что ключевым остается согласование мирного соглашения со стороны России. Он подчеркнул, что миротворцы являются лишь одним из элементов потенциального урегулирования, но до согласия РФ пока далеко.

"Порядок действий должен быть следующим: сначала - прекращение огня, затем - гарантии безопасности для Украины как условие долгосрочного соглашения с Россией, - сказал Мерц. - И все это невозможно без одобрения России, до которого, вероятно, еще далеко".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турция направит миротворцев в Украину только после прекращения огня, - СМИ

Что предшествовало?

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что потенциальное развертывание войск западных стран в Украине после заключения мирного соглашения Москва будет считать эскалацией. По ее словам, в таком случае иностранные вооруженные силы якобы станут "законными российскими целями".

Кроме того, Захарова назвала декларации о возможном размещении миротворческого контингента "крайне далекими от мирного урегулирования".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Две испанские партии выступили против отправки войск в Украину