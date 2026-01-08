Макрон заявив, що США поступово відвертаються від союзників і міжнародних правил, - Le Monde

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Сполучені Штати поступово відходять від окремих союзників і звільняються від дотримання міжнародних правил, що створює загрозу для чинного світового порядку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.

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"Сполучені Штати поступово відвертаються від деяких союзників і водночас звільняються від міжнародних правил", - зазначив Макрон.

За словами президента Франції, система багатосторонності перебуває у кризі. Він зазначив, що міжнародні інституції функціонують дедалі гірше, а світ рухається у напрямку домінування великих держав, які намагаються поділити сфери впливу між собою.

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Також Макрон згадав про зростання "неоколоніальної агресивності" у міжнародних відносинах.

Окремо французький лідер зупинився на питаннях цифрової політики та наголосив на необхідності захисту європейського технологічного суверенітету. За його словами, регламенти ЄС DSA та DMA перебувають під тиском з боку США та мають бути захищені й посилені.

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Крім того, Макрон нагадав про підготовку так званого "європейського демократичного щита", над яким працює Європейська комісія, та заявив, що Франція продовжить ініціативи у цьому напрямку.

Він також закликав прискорити запровадження європейських торговельних преференцій і спростити єдиний ринок капіталу для посилення економічної самостійності ЄС.

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