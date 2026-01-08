Макрон заявил, что США постепенно отворачиваются от союзников и международных правил, - Le Monde
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты постепенно отходят от отдельных союзников и освобождаются от соблюдения международных правил, что создает угрозу для действующего мирового порядка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.
"Соединенные Штаты постепенно отворачиваются от некоторых союзников и в то же время освобождаются от международных правил", - отметил Макрон.
По словам президента Франции, система многосторонности находится в кризисе. Он отметил, что международные институты функционируют все хуже, а мир движется в направлении доминирования крупных держав, которые пытаются разделить сферы влияния между собой.
Также Макрон упомянул о росте "неоколониальной агрессивности" в международных отношениях.
Отдельно французский лидер остановился на вопросах цифровой политики и подчеркнул необходимость защиты европейского технологического суверенитета. По его словам, регламенты ЕС DSA и DMA находятся под давлением со стороны США и должны быть защищены и усилены.
Кроме того, Макрон напомнил о подготовке так называемого "европейского демократического щита", над которым работает Европейская комиссия, и заявил, что Франция продолжит инициативы в этом направлении.
Он также призвал ускорить введение европейских торговых преференций и упростить единый рынок капитала для усиления экономической самостоятельности ЕС.
