РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9459 посетителей онлайн
Новости Прекращение войны Коалиция желающих
336 16

Снова будут говорить об Украине: в Елисейском дворце состоится заседание "Сен-Дени"

макрон созывает встречу по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон 8 января созывает встречу в формате "Сен-Дени" для обсуждения ситуации в Украине и гарантий безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте "Суспільне Новини".

Мероприятие состоится в Елисейском дворце и станет продолжением заседания "Коалиции желающих", которое состоялось 6 января в Париже. На нем будут обсуждаться дальнейшая поддержка Украины, роль многонациональных сил и гарантии безопасности после окончания войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Участники встречи Макрона

К участию в консультации приглашены ключевые представители политической и оборонной сфер Франции. Среди них:

  • Президент Сената;

  • Президент Национальной ассамблеи;

  • лидеры парламентских партий;

  • председатели парламентских групп;

  • руководители комиссий по вопросам обороны;

  • руководители комиссий по вопросам иностранных дел.

Этот формат позволит выработать согласованные позиции по поддержке Украины и координации действий в сфере безопасности на национальном и международном уровнях.

Читайте: В Париже в формате "Веймарского треугольника" обсудят войну РФ против Украины

Итоги саммита "Коалиции желающих"

6 января в Париже при участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание 35 стран-участниц "Коалиции желающих". Среди участников были 27 глав государств и правительств, американская делегация во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Алекс Гринкевич.

По итогам саммита Украина, Франция и Великобритания подписали трехстороннюю декларацию о намерениях развернуть многонациональные силы в Украине после прекращения огня.

Кроме того, государства-члены Коалиции и Украина при участии США заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности, в которой предусмотрено:

  • участие в предложенном США механизме мониторинга и верификации прекращения огня;

  • поддержка Вооруженных сил Украины;

  • развертывание многонациональных сил для Украины;

  • обязательство оказывать поддержку Украине в случае будущего вооруженного нападения России;

  • углубление долгосрочного сотрудничества с Украиной в сфере обороны.

"Американский лидер Дональд Трамп поддерживает как протоколы безопасности, так и Украину и мирное соглашение", – отметил спецпосланник США Стив Уиткофф после пресс-конференции по итогам саммита.

Этот формат дипломатических консультаций является важным шагом для укрепления гарантий безопасности для Украины и координации международной поддержки в войне с Россией.

Ранее Макрон заявлял о возможных переговорах с Кремлем. В свою очередь спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что Америка заявила о существенном прогрессе в переговорах по безопасности Украины в Париже.

Автор: 

Франция (3673) Макрон Эмманюэль (1556) война в Украине (7434) прекращения огня (389)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Навіть 1 скальп - з ***** , значно поліпшив би ситуацію в Україні ...
показать весь комментарий
07.01.2026 22:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
400 Скальпів поліпшили б ситуацію в Україні - нє?
показать весь комментарий
07.01.2026 22:30 Ответить
Навіть 1 скальп - з ***** , значно поліпшив би ситуацію в Україні ...
показать весь комментарий
07.01.2026 22:38 Ответить
У Дніпропетровській області зникло світло. У чому справа?
показать весь комментарий
07.01.2026 22:31 Ответить
Якщо дбати про охорону енергообєктів, то як тоді висилати двушечку на москву?
показать весь комментарий
07.01.2026 22:39 Ответить
Що означає " висилати двушечку на москву?"
показать весь комментарий
07.01.2026 22:51 Ответить
"Мир наближається"...
показать весь комментарий
07.01.2026 22:49 Ответить
Пишуть, що у https://t.me/+PnWgzXn8Mm44YTg6 Дніпрі спершу зафіксували невідомі спалахи, після чого почався повний блекаут... ( Страшно уявити, що то могло бути)😿🤬
показать весь комментарий
07.01.2026 22:56 Ответить
НЛО?
показать весь комментарий
07.01.2026 22:58 Ответить
Навряд, аби міні брудним чим то не бахнули в атмосфері
показать весь комментарий
07.01.2026 22:59 Ответить
Може Орєшнік? Х*ло може мститися через танкер
показать весь комментарий
07.01.2026 23:05 Ответить
Ну хренячать по Кривомурозі, плєсєнь же любить символізми 🤬
показать весь комментарий
07.01.2026 23:07 Ответить
Це правда
показать весь комментарий
07.01.2026 23:15 Ответить
Якщо блакитні спалахи, то уражена підстанція, можливо високовольтна.
показать весь комментарий
07.01.2026 23:05 Ответить
Значить надовго? Треба хоч води набрати)
показать весь комментарий
07.01.2026 23:13 Ответить
Порожні розмови не замінять потужної далекобійної зброї, яка необхідна Україні для закінчення війни!
показать весь комментарий
07.01.2026 23:17 Ответить
 
 