Снова будут говорить об Украине: в Елисейском дворце состоится заседание "Сен-Дени"
Президент Франции Эмманюэль Макрон 8 января созывает встречу в формате "Сен-Дени" для обсуждения ситуации в Украине и гарантий безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте "Суспільне Новини".
Мероприятие состоится в Елисейском дворце и станет продолжением заседания "Коалиции желающих", которое состоялось 6 января в Париже. На нем будут обсуждаться дальнейшая поддержка Украины, роль многонациональных сил и гарантии безопасности после окончания войны.
Участники встречи Макрона
К участию в консультации приглашены ключевые представители политической и оборонной сфер Франции. Среди них:
-
Президент Сената;
-
Президент Национальной ассамблеи;
-
лидеры парламентских партий;
-
председатели парламентских групп;
-
руководители комиссий по вопросам обороны;
-
руководители комиссий по вопросам иностранных дел.
Этот формат позволит выработать согласованные позиции по поддержке Украины и координации действий в сфере безопасности на национальном и международном уровнях.
Итоги саммита "Коалиции желающих"
6 января в Париже при участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание 35 стран-участниц "Коалиции желающих". Среди участников были 27 глав государств и правительств, американская делегация во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Алекс Гринкевич.
По итогам саммита Украина, Франция и Великобритания подписали трехстороннюю декларацию о намерениях развернуть многонациональные силы в Украине после прекращения огня.
Кроме того, государства-члены Коалиции и Украина при участии США заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности, в которой предусмотрено:
-
участие в предложенном США механизме мониторинга и верификации прекращения огня;
-
поддержка Вооруженных сил Украины;
-
развертывание многонациональных сил для Украины;
-
обязательство оказывать поддержку Украине в случае будущего вооруженного нападения России;
-
углубление долгосрочного сотрудничества с Украиной в сфере обороны.
"Американский лидер Дональд Трамп поддерживает как протоколы безопасности, так и Украину и мирное соглашение", – отметил спецпосланник США Стив Уиткофф после пресс-конференции по итогам саммита.
Этот формат дипломатических консультаций является важным шагом для укрепления гарантий безопасности для Украины и координации международной поддержки в войне с Россией.
Ранее Макрон заявлял о возможных переговорах с Кремлем. В свою очередь спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что Америка заявила о существенном прогрессе в переговорах по безопасности Украины в Париже.
