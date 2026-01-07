Снова будут говорить об Украине: в Елисейском дворце состоится заседание "Сен-Дени"

Президент Франции Эмманюэль Макрон 8 января созывает встречу в формате "Сен-Дени" для обсуждения ситуации в Украине и гарантий безопасности.

Мероприятие состоится в Елисейском дворце и станет продолжением заседания "Коалиции желающих", которое состоялось 6 января в Париже. На нем будут обсуждаться дальнейшая поддержка Украины, роль многонациональных сил и гарантии безопасности после окончания войны.

Участники встречи Макрона

К участию в консультации приглашены ключевые представители политической и оборонной сфер Франции. Среди них:

Президент Сената;

Президент Национальной ассамблеи;

лидеры парламентских партий;

председатели парламентских групп;

руководители комиссий по вопросам обороны;

руководители комиссий по вопросам иностранных дел.

Этот формат позволит выработать согласованные позиции по поддержке Украины и координации действий в сфере безопасности на национальном и международном уровнях.

Итоги саммита "Коалиции желающих"

6 января в Париже при участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание 35 стран-участниц "Коалиции желающих". Среди участников были 27 глав государств и правительств, американская делегация во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Алекс Гринкевич.

По итогам саммита Украина, Франция и Великобритания подписали трехстороннюю декларацию о намерениях развернуть многонациональные силы в Украине после прекращения огня.

Кроме того, государства-члены Коалиции и Украина при участии США заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности, в которой предусмотрено:

участие в предложенном США механизме мониторинга и верификации прекращения огня;

поддержка Вооруженных сил Украины;

развертывание многонациональных сил для Украины;

обязательство оказывать поддержку Украине в случае будущего вооруженного нападения России;

углубление долгосрочного сотрудничества с Украиной в сфере обороны.

"Американский лидер Дональд Трамп поддерживает как протоколы безопасности, так и Украину и мирное соглашение", – отметил спецпосланник США Стив Уиткофф после пресс-конференции по итогам саммита.

Этот формат дипломатических консультаций является важным шагом для укрепления гарантий безопасности для Украины и координации международной поддержки в войне с Россией.

Ранее Макрон заявлял о возможных переговорах с Кремлем. В свою очередь спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что Америка заявила о существенном прогрессе в переговорах по безопасности Украины в Париже.