РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13236 посетителей онлайн
Новости Мирный процесс
407 14

В Париже в формате "Веймарского треугольника" обсудят войну РФ против Украины

формат Веймар

Сегодня, 7 января, министры иностранных дел Германии, Франции и Польши проведут в Париже встречу в формате "Веймарского треугольника" с целью обсуждения войны России против Украины.

Об этом сообщает Merkur, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Встреча "Веймарского треугольника"

"На следующий день после саммита так называемой "Коалиции желающих" федеральный министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль (ХДС) сегодня, в среду, планирует в Париже в формате "Веймарского треугольника" обсудить ситуацию в Украине. Во встрече примут участие министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россия затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб, - Зеленский

Отмечается, что после переговоров в формате "Веймарского треугольника" запланирована также встреча с министром иностранных дел Индии Субраманьяном Джайшанкаром, во время которой стороны намерены обсудить, в частности, вопросы сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Будет беседа со СМИ

Позже министры иностранных дел планируют ответить на вопросы представителей СМИ.

Читайте также: Мы достаточно близки к прочному миру в Украине, - глава МИД Турции Фидан

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Автор: 

Германия (7483) Польша (9109) Франция (3673) Коалиция желающих (112)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
я вже не встигаю коментарі писати під кожної новиною про обговорення обговорення коаліцій трикутників
показать весь комментарий
07.01.2026 14:39 Ответить
+2
як тільки встигають з "коаліції охочих" на "Веймарський трикутник". Робота кипить
показать весь комментарий
07.01.2026 14:37 Ответить
+2
а алгоритми залежать від адженди, а адженда від обговорюємо і напрацьовуємо - коло замкнулось))
показать весь комментарий
07.01.2026 14:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це потужники, стурбовники, чи занепокойники?
показать весь комментарий
07.01.2026 14:23 Ответить
обговорять ? Це як і навіщо ?
показать весь комментарий
07.01.2026 14:27 Ответить
Ну отак. Зберуться, обговорять. У Лозанні он, цілий "саміт миру" збирали, з купою людей зі всієї Африки. Зібралися, дерунів поїли, роз'їхалися по домівках. Відповідальності нуль.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:04 Ответить
слово "обговорюємо" стає таким же токсічним,
як і "потужність" і "незламність".
соррі є щє "напрацьовуємо".
показать весь комментарий
07.01.2026 14:27 Ответить
це все залежить від того, які будуть застосовані "алгоритми" )
показать весь комментарий
07.01.2026 14:36 Ответить
а алгоритми залежать від адженди, а адженда від обговорюємо і напрацьовуємо - коло замкнулось))
показать весь комментарий
07.01.2026 14:43 Ответить
Тойво...цеє...драфт!
показать весь комментарий
07.01.2026 14:47 Ответить
Охрєніти! Оце робота - просто мрія! За бюджетні кошти обговорювати війну в Україні у різних форматах впродовж 4-років.
показать весь комментарий
07.01.2026 14:33 Ответить
як тільки встигають з "коаліції охочих" на "Веймарський трикутник". Робота кипить
показать весь комментарий
07.01.2026 14:37 Ответить
я вже не встигаю коментарі писати під кожної новиною про обговорення обговорення коаліцій трикутників
показать весь комментарий
07.01.2026 14:39 Ответить
Та хоч формат квадрата чи кола. Я думаю вже ніхто не повірить вам. Просто часом уявляю скільки цього гівна повилазить у разі закінчення війни - будуть один одного хвалити та медальки розвішувати.🤢🤢🤢🤢
показать весь комментарий
07.01.2026 14:44 Ответить
Ще не набалакалися?
показать весь комментарий
07.01.2026 14:50 Ответить
Базова рамка веймарського трикутника, _лять.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:03 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2026 15:08 Ответить
 
 