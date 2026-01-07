В Париже в формате "Веймарского треугольника" обсудят войну РФ против Украины

Сегодня, 7 января, министры иностранных дел Германии, Франции и Польши проведут в Париже встречу в формате "Веймарского треугольника" с целью обсуждения войны России против Украины.

Об этом сообщает Merkur, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Встреча "Веймарского треугольника"

"На следующий день после саммита так называемой "Коалиции желающих" федеральный министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль (ХДС) сегодня, в среду, планирует в Париже в формате "Веймарского треугольника" обсудить ситуацию в Украине. Во встрече примут участие министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россия затягивает войну, пытается нанести Украине как можно больший ущерб, - Зеленский

Отмечается, что после переговоров в формате "Веймарского треугольника" запланирована также встреча с министром иностранных дел Индии Субраманьяном Джайшанкаром, во время которой стороны намерены обсудить, в частности, вопросы сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Будет беседа со СМИ

Позже министры иностранных дел планируют ответить на вопросы представителей СМИ.

Читайте также: Мы достаточно близки к прочному миру в Украине, - глава МИД Турции Фидан

Что предшествовало?