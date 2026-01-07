В Париже в формате "Веймарского треугольника" обсудят войну РФ против Украины
Сегодня, 7 января, министры иностранных дел Германии, Франции и Польши проведут в Париже встречу в формате "Веймарского треугольника" с целью обсуждения войны России против Украины.
Об этом сообщает Merkur, передает Цензор.НЕТ.
Встреча "Веймарского треугольника"
"На следующий день после саммита так называемой "Коалиции желающих" федеральный министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль (ХДС) сегодня, в среду, планирует в Париже в формате "Веймарского треугольника" обсудить ситуацию в Украине. Во встрече примут участие министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после переговоров в формате "Веймарского треугольника" запланирована также встреча с министром иностранных дел Индии Субраманьяном Джайшанкаром, во время которой стороны намерены обсудить, в частности, вопросы сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.
Будет беседа со СМИ
Позже министры иностранных дел планируют ответить на вопросы представителей СМИ.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
- Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
