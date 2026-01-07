У Парижі у форматі "Веймарського трикутника" обговорять війну РФ проти України
Сьогодні, 7 січня, міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі проведуть у Парижі зустріч у форматі "Веймарського трикутника" з метою обговорення війни Росії проти України.
Про це повідомляє Merkur, передає Цензор.НЕТ.
Зустріч "Веймарського трикутника"
"Наступного дня після саміту так званої "Коаліції охочих" федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (ХДС) сьогодні, у середу, планує в Парижі у форматі "Веймарського трикутника" обговорити ситуацію в Україні. У зустрічі візьмуть участь міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після переговорів у форматі "Веймарського трикутника" запланована також зустріч із міністром закордонних справ Індії Субраманьяном Джайшанкаром, під час якої сторони мають намір обговорити, зокрема, питання співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Буде розмова зі ЗМІ
Пізніше міністри закордонних справ планують відповісти на запитання представників ЗМІ.
Що передувало?
- Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
- Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.
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