У Парижі у форматі "Веймарського трикутника" обговорять війну РФ проти України

Сьогодні, 7 січня, міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі проведуть у Парижі зустріч у форматі "Веймарського трикутника" з метою обговорення війни Росії проти України.

Про це повідомляє Merkur, передає Цензор.НЕТ.

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Зустріч "Веймарського трикутника"

"Наступного дня після саміту так званої "Коаліції охочих" федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (ХДС) сьогодні, у середу, планує в Парижі у форматі "Веймарського трикутника" обговорити ситуацію в Україні. У зустрічі візьмуть участь міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що після переговорів у форматі "Веймарського трикутника" запланована також зустріч із міністром закордонних справ Індії Субраманьяном Джайшанкаром, під час якої сторони мають намір обговорити, зокрема, питання співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Буде розмова зі ЗМІ

Пізніше міністри закордонних справ планують відповісти на запитання представників ЗМІ.

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