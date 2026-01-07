УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11483 відвідувача онлайн
Новини Мирний процес
725 17

У Парижі у форматі "Веймарського трикутника" обговорять війну РФ проти України

формат Веймар

Сьогодні, 7 січня, міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі проведуть у Парижі зустріч у форматі "Веймарського трикутника" з метою обговорення війни Росії проти України.

Про це повідомляє Merkur, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зустріч "Веймарського трикутника"

"Наступного дня після саміту так званої "Коаліції охочих" федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (ХДС) сьогодні, у середу, планує в Парижі у форматі "Веймарського трикутника" обговорити ситуацію в Україні. У зустрічі візьмуть участь міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія затягує війну, намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди, - Зеленський

Зазначається, що після переговорів у форматі "Веймарського трикутника" запланована також зустріч із міністром закордонних справ Індії Субраманьяном Джайшанкаром, під час якої сторони мають намір обговорити, зокрема, питання співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Буде розмова зі ЗМІ

Пізніше міністри закордонних справ планують відповісти на запитання представників ЗМІ.

Також читайте: Ми досить близькі до міцного миру в Україні, - глава МЗС Туреччини Фідан

Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
  • Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

Автор: 

Німеччина (8147) Польща (9629) Франція (3379) Коаліція охочих (152)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
я вже не встигаю коментарі писати під кожної новиною про обговорення обговорення коаліцій трикутників
показати весь коментар
07.01.2026 14:39 Відповісти
+3
як тільки встигають з "коаліції охочих" на "Веймарський трикутник". Робота кипить
показати весь коментар
07.01.2026 14:37 Відповісти
+3
а алгоритми залежать від адженди, а адженда від обговорюємо і напрацьовуємо - коло замкнулось))
показати весь коментар
07.01.2026 14:43 Відповісти

Завантаження...

 
 