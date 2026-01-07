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Новини Припинення війни Коаліція охочих
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Знову говоритимуть про Україну: у Єлисейському палаці відбудеться засідання "Сен‑Дені"

макрон скликає зустріч по Україні

Президент Франції Емманюель Макрон 8 січня скликає зустріч у форматі "Сен‑Дені" для обговорення ситуації в Україні та гарантій безпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті "Суспільне Новини".

Захід відбудеться в Єлисейському палаці та стане продовженням засідання "Коаліції охочих", що відбулося 6 січня в Парижі. На ньому обговорюватимуть подальшу підтримку України, роль багатонаціональних сил та гарантії безпеки після закінчення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Учасники зустрічі Макрона

До участі у консультації запрошені ключові представники політичної та оборонної сфер Франції. Серед них:

  • Президент Сенату;

  • Президент Національної асамблеї;

  • Лідери парламентських партій;

  • Голови парламентських груп;

  • Керівники комісій з питань оборони;

  • Керівники комісій з питань закордонних справ.

Цей формат дозволить виробити узгоджені позиції щодо підтримки України та координації дій у сфері безпеки на національному та міжнародному рівнях.

Читайте: У Парижі у форматі "Веймарського трикутника" обговорять війну РФ проти України

Підсумки саміту "Коаліції охочих"

6 січня у Парижі за участю президента України Володимира Зеленського відбулося засідання 35 країн-учасниць "Коаліції охочих". Серед учасників були 27 глав держав та урядів, американська делегація на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, а також головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алекс Гринкевич.

За підсумками саміту Україна, Франція та Велика Британія підписали тристоронню декларацію про наміри розгорнути багатонаціональні сили в Україні після припинення вогню.

Крім того, держави-члени Коаліції та Україна за участі США уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки, у якій передбачено:

  • участь у запропонованому США механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню;

  • підтримку Збройних сил України;

  • розгортання багатонаціональних сил для України;

  • зобов’язання надавати підтримку Україні у разі майбутнього збройного нападу Росії;

  • поглиблення довгострокового співробітництва з Україною у сфері оборони.

"Американський лідер Дональд Трамп підтримує як протоколи безпеки, так і Україну й мирну угоду", – зазначив спецпосланець США Стів Віткофф після пресконференції за підсумками саміту.

Цей формат дипломатичних консультацій є важливим кроком для зміцнення безпекових гарантій для України та координації міжнародної підтримки у війні з Росією.

Раніше Макрон заявляв про можливі переговори з Кремлем. Своєю чергою спецпредставник США Стів Віткофф повідомив, що Америка заявила про суттєвий прогрес у переговорах щодо безпеки України в Парижі.

Автор: 

Франція (3379) Макрон Емманюель (1803) війна в Україні (8773) припинення вогню (451)
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Топ коментарі
+3
Навіть 1 скальп - з ***** , значно поліпшив би ситуацію в Україні ...
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07.01.2026 22:38 Відповісти
+1
Якщо дбати про охорону енергообєктів, то як тоді висилати двушечку на москву?
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07.01.2026 22:39 Відповісти
+1
Порожні розмови не замінять потужної далекобійної зброї, яка необхідна Україні для закінчення війни!
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07.01.2026 23:17 Відповісти

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