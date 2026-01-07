Знову говоритимуть про Україну: у Єлисейському палаці відбудеться засідання "Сен‑Дені"

Президент Франції Емманюель Макрон 8 січня скликає зустріч у форматі "Сен‑Дені" для обговорення ситуації в Україні та гарантій безпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті "Суспільне Новини".

Захід відбудеться в Єлисейському палаці та стане продовженням засідання "Коаліції охочих", що відбулося 6 січня в Парижі. На ньому обговорюватимуть подальшу підтримку України, роль багатонаціональних сил та гарантії безпеки після закінчення війни.

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Учасники зустрічі Макрона

До участі у консультації запрошені ключові представники політичної та оборонної сфер Франції. Серед них:

Президент Сенату;

Президент Національної асамблеї;

Лідери парламентських партій;

Голови парламентських груп;

Керівники комісій з питань оборони;

Керівники комісій з питань закордонних справ.

Цей формат дозволить виробити узгоджені позиції щодо підтримки України та координації дій у сфері безпеки на національному та міжнародному рівнях.

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Підсумки саміту "Коаліції охочих"

6 січня у Парижі за участю президента України Володимира Зеленського відбулося засідання 35 країн-учасниць "Коаліції охочих". Серед учасників були 27 глав держав та урядів, американська делегація на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, а також головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алекс Гринкевич.

За підсумками саміту Україна, Франція та Велика Британія підписали тристоронню декларацію про наміри розгорнути багатонаціональні сили в Україні після припинення вогню.

Крім того, держави-члени Коаліції та Україна за участі США уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки, у якій передбачено:

участь у запропонованому США механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню;

підтримку Збройних сил України;

розгортання багатонаціональних сил для України;

зобов’язання надавати підтримку Україні у разі майбутнього збройного нападу Росії;

поглиблення довгострокового співробітництва з Україною у сфері оборони.

"Американський лідер Дональд Трамп підтримує як протоколи безпеки, так і Україну й мирну угоду", – зазначив спецпосланець США Стів Віткофф після пресконференції за підсумками саміту.

Цей формат дипломатичних консультацій є важливим кроком для зміцнення безпекових гарантій для України та координації міжнародної підтримки у війні з Росією.

Раніше Макрон заявляв про можливі переговори з Кремлем. Своєю чергою спецпредставник США Стів Віткофф повідомив, що Америка заявила про суттєвий прогрес у переговорах щодо безпеки України в Парижі.