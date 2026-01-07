Знову говоритимуть про Україну: у Єлисейському палаці відбудеться засідання "Сен‑Дені"
Президент Франції Емманюель Макрон 8 січня скликає зустріч у форматі "Сен‑Дені" для обговорення ситуації в Україні та гарантій безпеки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті "Суспільне Новини".
Захід відбудеться в Єлисейському палаці та стане продовженням засідання "Коаліції охочих", що відбулося 6 січня в Парижі. На ньому обговорюватимуть подальшу підтримку України, роль багатонаціональних сил та гарантії безпеки після закінчення війни.
Учасники зустрічі Макрона
До участі у консультації запрошені ключові представники політичної та оборонної сфер Франції. Серед них:
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Президент Сенату;
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Президент Національної асамблеї;
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Лідери парламентських партій;
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Голови парламентських груп;
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Керівники комісій з питань оборони;
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Керівники комісій з питань закордонних справ.
Цей формат дозволить виробити узгоджені позиції щодо підтримки України та координації дій у сфері безпеки на національному та міжнародному рівнях.
Підсумки саміту "Коаліції охочих"
6 січня у Парижі за участю президента України Володимира Зеленського відбулося засідання 35 країн-учасниць "Коаліції охочих". Серед учасників були 27 глав держав та урядів, американська делегація на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, а також головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алекс Гринкевич.
За підсумками саміту Україна, Франція та Велика Британія підписали тристоронню декларацію про наміри розгорнути багатонаціональні сили в Україні після припинення вогню.
Крім того, держави-члени Коаліції та Україна за участі США уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки, у якій передбачено:
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участь у запропонованому США механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню;
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підтримку Збройних сил України;
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розгортання багатонаціональних сил для України;
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зобов’язання надавати підтримку Україні у разі майбутнього збройного нападу Росії;
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поглиблення довгострокового співробітництва з Україною у сфері оборони.
"Американський лідер Дональд Трамп підтримує як протоколи безпеки, так і Україну й мирну угоду", – зазначив спецпосланець США Стів Віткофф після пресконференції за підсумками саміту.
Цей формат дипломатичних консультацій є важливим кроком для зміцнення безпекових гарантій для України та координації міжнародної підтримки у війні з Росією.
Раніше Макрон заявляв про можливі переговори з Кремлем. Своєю чергою спецпредставник США Стів Віткофф повідомив, що Америка заявила про суттєвий прогрес у переговорах щодо безпеки України в Парижі.
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