Новости Санкции против российской авиации
4 124 27

Российский Boeing с почти 200 пассажирами едва не потерпел крушение в небе над ОАЭ

Пассажирская авиация РФ продолжает угрожать международной авиабезопасности

В воздушном пространстве ОАЭ возникла угроза аварии российского Boeing 767 авиакомпании UTair.

Самолет с около 200 пассажирами на борту почти сразу после вылета из Дубая в Москву подал сигнал тревоги и длительное время кружил в воздухе, после чего вернулся в аэропорт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По имеющейся информации, борт находится в критическом техническом состоянии.

UTair — одна из крупнейших российских авиакомпаний, осуществляющая международные пассажирские и чартерные рейсы.

"Инцидент с ее самолетом в очередной раз подтверждает системный кризис гражданской авиации РФ, вызванный износом флота, дефицитом запчастей и невозможностью надлежащего технического обслуживания в условиях санкций", — пишут в ЦПД.

"Такие ситуации становятся для российской авиации регулярными и превращают каждый рейс в потенциальную угрозу жизни пассажиров. Кремль сознательно жертвует безопасностью гражданских — как внутри РФ, так и на международных маршрутах, направляя ресурсы не на критическую инфраструктуру, а на продолжение войны", - добавили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, что ранее мы писали, что России придется списать около 340 самолетов до 2030 года.

Читайте: РФ может потерять почти половину гражданского авиапарка к 2030 году, — СЗР

Сумно, що не впав.
08.01.2026 19:23 Ответить
+16
на цей раз кацапам пощастило
08.01.2026 19:22 Ответить
+14
Відмовився на Кацапію летіти.
08.01.2026 19:21 Ответить
Відмовився на Кацапію летіти.
08.01.2026 19:21 Ответить
на цей раз кацапам пощастило
08.01.2026 19:22 Ответить
Сумно, що не впав.
08.01.2026 19:23 Ответить
Що ж могло піти не так?
08.01.2026 20:06 Ответить
08.01.2026 20:19 Ответить
А що, запчастини з БРСР запізнюються?
08.01.2026 19:24 Ответить
не той системи
08.01.2026 19:27 Ответить
Не лізьте в Україну - попереджав Дударов
08.01.2026 19:25 Ответить
Дудаєв
08.01.2026 19:51 Ответить
погано....ой,як погано...
08.01.2026 19:26 Ответить
обосрали літак
08.01.2026 19:30 Ответить
було б добре, якби він там і впав
08.01.2026 19:26 Ответить
Ех, жалко що не крякнув фашистський літак повен фашистами
08.01.2026 19:27 Ответить
тепер нехай відмивають літак від лайна
08.01.2026 19:29 Ответить
*****..... я вже думав кобзона розбудити....
08.01.2026 19:29 Ответить
Жаль что лоханка не разбилась. Надеюсь рейсы из Домодедово в ближайшее время покажут лучшую статистику по крушению.
08.01.2026 19:31 Ответить
Майже не рахується(((
08.01.2026 19:32 Ответить
Шкода, шкода... була би гарна колискова на ніч.
08.01.2026 19:41 Ответить
Шкода звісно. Шкода що не зазнав. Бо може б це вже якось підштовхнуло світ до думки, що вже настав час закрити цю помийку і не випускати до цівілізованого світу цих варварів, які окрім проблем і війн нічого світові не дають. Іхні старі кораблі постіно десь тонуть забруднюючі мазутом природне навкілля, літаки від старості і відсутності запчастин розвалюються у повітрі і падають простонеба загрожуючи усьому живому що на землі. Страшно навіть подумати що у цих макак стільки ядерноі зброі на руках! Ви уявляэте в якому стані воно в них може бути, якщо вони не здатні навіть прості речі тримати у належному стані? Порівняння мавпи з гранатою у руках тут виглядає ще дуже м'яко.....
08.01.2026 19:43 Ответить
Дійсно...Сумна подія...а як все було весело..
08.01.2026 19:45 Ответить
который год слышим байки о опасном состоянии самолетов парашии ............
но ничего не происходит ...
08.01.2026 19:51 Ответить
єкипаж набухалсо???
08.01.2026 19:52 Ответить
Знову майже...
08.01.2026 19:53 Ответить
Ну хоч обісралися, якщо не полетіли на концерт Задорнова.
08.01.2026 19:59 Ответить
Ледь не враховується. Навіть якщо простих тарєлочниць везли
08.01.2026 20:20 Ответить
Добре, що українські Боїнги нікому не загрожують.
08.01.2026 20:24 Ответить
"летайте самолетами Аэрофлота - и про вас напишут в новостях!"
08.01.2026 21:03 Ответить
 
 