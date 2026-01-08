Российский Boeing с почти 200 пассажирами едва не потерпел крушение в небе над ОАЭ

В воздушном пространстве ОАЭ возникла угроза аварии российского Boeing 767 авиакомпании UTair.

Самолет с около 200 пассажирами на борту почти сразу после вылета из Дубая в Москву подал сигнал тревоги и длительное время кружил в воздухе, после чего вернулся в аэропорт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Пассажирская авиация РФ продолжает угрожать международной авиабезопасности

По имеющейся информации, борт находится в критическом техническом состоянии.

UTair — одна из крупнейших российских авиакомпаний, осуществляющая международные пассажирские и чартерные рейсы.

"Инцидент с ее самолетом в очередной раз подтверждает системный кризис гражданской авиации РФ, вызванный износом флота, дефицитом запчастей и невозможностью надлежащего технического обслуживания в условиях санкций", — пишут в ЦПД.

"Такие ситуации становятся для российской авиации регулярными и превращают каждый рейс в потенциальную угрозу жизни пассажиров. Кремль сознательно жертвует безопасностью гражданских — как внутри РФ, так и на международных маршрутах, направляя ресурсы не на критическую инфраструктуру, а на продолжение войны", - добавили в Центре противодействия дезинформации.

