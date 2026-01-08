Російський Boeing з майже 200 пасажирами ледь не зазнав аварії в небі над ОАЕ
У повітряному просторі ОАЕ виникла загроза аварії російського Boeing 767 авіакомпанії UTair.
Літак із близько 200 пасажирами на борту майже одразу після вильоту з Дубаю до Москви подав сигнал тривоги й тривалий час кружляв у повітрі, після чого повернувся в аеропорт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Пасажирська авіація РФ продовжує загрожувати міжнародній авіабезпеці
За наявною інформацією, борт перебуває в критичному технічному стані.
UTair — одна з найбільших російських авіакомпаній, що здійснює міжнародні пасажирські та чартерні рейси.
"Інцидент із її літаком вкотре підтверджує системну кризу цивільної авіації РФ, спричинену зношуванням флоту, дефіцитом запчастин і неможливістю належного технічного обслуговування в умовах санкцій", - пишуть у ЦПД.
"Такі ситуації стають для російської авіації регулярними й перетворюють кожен рейс на потенційну загрозу життю пасажирів. Кремль свідомо жертвує безпекою цивільних — як усередині РФ, так і на міжнародних маршрутах, спрямовуючи ресурси не на критичну інфраструктуру, а на продовження війни", - додали у Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, що раніше ми писали, що Росії доведеться списати близько 340 літаків до 2030 року.
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