Зеленский обсуждает с Трампом нулевые пошлины для Украины на торговлю с США
Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает с Дональдом Трампом возможность заключения соглашения о свободной торговле с США в рамках более широкого пакета мер, направленных на восстановление страны после российской войны.
Об этом он заявилв телефонном интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Соглашение между Украиной и США
По его словам, соглашение будет предусматривать нулевые пошлины на торговлю с США и распространяться на некоторые промышленно развитые регионы Украины, что даст стране "очень серьезные козыри" по сравнению с соседними государствами, а также потенциально привлечет инвестиции и бизнес.
Украинский лидер отметил, что ему нужно будет обсудить детали предложения непосредственно с президентом Дональдом Трампом, добавив, что такое соглашение также будет служить дополнительной гарантией экономической безопасности.
Зеленский выступил с этим заявлением после получения доклада от секретаря СНБО Рустема Умерова, который в пятницу провел телефонный разговор со специальными посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Представители США в последнее время поддерживали контакты с Россией в "каком-то формате", сказал Зеленский, добавив, что не знает, полетят ли Уиткофф или Кушнер в ближайшее время в Россию для личных встреч.
Встреча с Трампом и темы обсуждений
Зеленский также заявил, что Украина предоставила свои комментарии по территориальным предложениям американской команде, которая затем передаст их российским коллегам для рассмотрения, после чего они могут быть переданы в Киев.
Украинский лидер выразил надежду, что до конца месяца рассчитывает получить ответ России на 20-пунктный мирный план до того, как он окончательно согласует с Трампом гарантии безопасности и план восстановления.
- Он добавил, что надеется встретиться с Трампом либо в США, либо в Давосе, Швейцария, где оба лидера планируют принять участие во Всемирном экономическом форуме.
- Зеленский заявил, что хочет лично обсудить с Трампом конкретные обязательства США в случае возобновления российской агрессии.
"Я не хочу, чтобы все закончилось только обещаниями реагировать. Я действительно хочу чего-то более конкретного", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зерно, якого у США хоч сракой жуй?
Через заблоковані порти?
Бо у Трампа на шару тільки від мертвого віслюка вуха.
Якщо відповіді не буде, то що робитимеш? У контратаку підеш чи відставку?
Нам томагавки треба а не 0 мита