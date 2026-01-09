Зеленский обсуждает с Трампом нулевые пошлины для Украины на торговлю с США

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает с Дональдом Трампом возможность заключения соглашения о свободной торговле с США в рамках более широкого пакета мер, направленных на восстановление страны после российской войны.

Об этом он заявилв телефонном интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Соглашение между Украиной и США

По его словам, соглашение будет предусматривать нулевые пошлины на торговлю с США и распространяться на некоторые промышленно развитые регионы Украины, что даст стране "очень серьезные козыри" по сравнению с соседними государствами, а также потенциально привлечет инвестиции и бизнес.

Украинский лидер отметил, что ему нужно будет обсудить детали предложения непосредственно с президентом Дональдом Трампом, добавив, что такое соглашение также будет служить дополнительной гарантией экономической безопасности.

Зеленский выступил с этим заявлением после получения доклада от секретаря СНБО Рустема Умерова, который в пятницу провел телефонный разговор со специальными посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Представители США в последнее время поддерживали контакты с Россией в "каком-то формате", сказал Зеленский, добавив, что не знает, полетят ли Уиткофф или Кушнер в ближайшее время в Россию для личных встреч.

Встреча с Трампом и темы обсуждений

Зеленский также заявил, что Украина предоставила свои комментарии по территориальным предложениям американской команде, которая затем передаст их российским коллегам для рассмотрения, после чего они могут быть переданы в Киев.

Украинский лидер выразил надежду, что до конца месяца рассчитывает получить ответ России на 20-пунктный мирный план до того, как он окончательно согласует с Трампом гарантии безопасности и план восстановления.

Он добавил, что надеется встретиться с Трампом либо в США, либо в Давосе, Швейцария, где оба лидера планируют принять участие во Всемирном экономическом форуме.

Зеленский заявил, что хочет лично обсудить с Трампом конкретные обязательства США в случае возобновления российской агрессии.

"Я не хочу, чтобы все закончилось только обещаниями реагировать. Я действительно хочу чего-то более конкретного", - заявил он.