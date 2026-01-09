РУС
Зеленский обсуждает с Трампом нулевые пошлины для Украины на торговлю с США

Трамп и Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает с Дональдом Трампом возможность заключения соглашения о свободной торговле с США в рамках более широкого пакета мер, направленных на восстановление страны после российской войны.

Об этом он заявилв телефонном интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Соглашение между Украиной и США

По его словам, соглашение будет предусматривать нулевые пошлины на торговлю с США и распространяться на некоторые промышленно развитые регионы Украины, что даст стране "очень серьезные козыри" по сравнению с соседними государствами, а также потенциально привлечет инвестиции и бизнес.

Украинский лидер отметил, что ему нужно будет обсудить детали предложения непосредственно с президентом Дональдом Трампом, добавив, что такое соглашение также будет служить дополнительной гарантией экономической безопасности.

Зеленский выступил с этим заявлением после получения доклада от секретаря СНБО Рустема Умерова, который в пятницу провел телефонный разговор со специальными посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Представители США в последнее время поддерживали контакты с Россией в "каком-то формате", сказал Зеленский, добавив, что не знает, полетят ли Уиткофф или Кушнер в ближайшее время в Россию для личных встреч.

Встреча с Трампом и темы обсуждений

Зеленский также заявил, что Украина предоставила свои комментарии по территориальным предложениям американской команде, которая затем передаст их российским коллегам для рассмотрения, после чего они могут быть переданы в Киев.

Украинский лидер выразил надежду, что до конца месяца рассчитывает получить ответ России на 20-пунктный мирный план до того, как он окончательно согласует с Трампом гарантии безопасности и план восстановления.

  • Он добавил, что надеется встретиться с Трампом либо в США, либо в Давосе, Швейцария, где оба лидера планируют принять участие во Всемирном экономическом форуме.

  • Зеленский заявил, что хочет лично обсудить с Трампом конкретные обязательства США в случае возобновления российской агрессии.

"Я не хочу, чтобы все закончилось только обещаниями реагировать. Я действительно хочу чего-то более конкретного", - заявил он.

Ви нам рідкісні метали, а ми вам гарантію на папірці, зелений довбак з радістю побіжить..
виступи 95 кварталу , там на брайтоні вдячні глядачі зачекалися ((
А томагавки?
А томагавки?
Навіть ти не доживеш ((
Упевнений ? 😊
Кацапом переживеш ? Так а навіщо - ти і так як кацап ,такий же як вони тупий
Не трогай @Artcore, на лицо все признаки шизофрении, хорошо что пока не буйный
То у нього від простою , саме з бану вискочив ))
Боїшся томагавків?
Томагавки після перемоги дадуть
Ото БАРАН ******* мля десь побачу цю курву в Іспанії їбало набю оце так кончана мразь
Певен, що це ссикливе чмо після втечі буде з армією охорони за кордоном ходити.
А що продавати в США? Кукурудзу?
виступи 95 кварталу , там на брайтоні вдячні глядачі зачекалися ((
"Експорт з України до США у 2024 році склав близько 869-875 млн доларів, що становить 2,1-2.2% від загального українського експорту"
"Україна експортує до США переважно продукцію металургії (чавун, труби), а також сільськогосподарські товари, такі як соняшникова олія, соки та мед. Важливу роль відіграють також мінеральні добрива, титанові руди та продукти машинобудування, як-от частини для залізничного транспорту. Хоча загальні обсяги торгівлі відносно невеликі, США є значним ринком збуту для українських сталевих труб " ..... підкресли що із переліку окрім меду ми на сьогодні іще спроможемося експортувати , навіть олія у порту на хвилях плюскотить (( Мабуть експортуватимемо продукцію кримського титану і аміак з трубопроводу Одеса - італійський комуніст ((
В Канаді продають в сітьових магазинах українські солодощі, гречку, олію, консервацію.........
Мережевих магазинах
Усе це дрібниці . $369,5 млн за 2024 рік -весь український експорт до Канади , мізерна сума для міждержавної торгівлі .
Давай краще безвіз для України і статус як у Пуерто-Ріко.
Не парся -придбай трумпову золоту карту .
Американцям нафіг не потрібне таке щастя. Ще 100 років тягнути.
Ви нам рідкісні метали, а ми вам гарантію на папірці, зелений довбак з радістю побіжить..
І які ж товари Україна буде відправляти?
Зерно, якого у США хоч сракой жуй?
Через заблоковані порти?
Ну тут цікаве питання ..... напряму із Венесуели у США дещо заблокували , а у декого із наших є досвід плюс "двушка на мацкву " поможе з логістикою ((
А на Верху--все Чин по Чину! Делят БАРЫШИ-- а Страна? Ну Сами Понимаете!
Зегевара знатный любитель обговорить шо угодно и желательно в теплых краях. Толку не будет, но на видос потянет.
Нульові мита на рідкисні копалини які Трампон буде вивозити з України. Виходить шо це він ще зробив Україні скидку *****...
Литий. В Украине месторождения лития есть в Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях. Хорошо разведано из них лишь Полоховское. Оно считается крупнейшим в Европе, однако добычи там до сих пор нет.
Litium
згадався Шварцнеггер : "kokainum"
Ага. Це ЗЄ так думає.
Бо у Трампа на шару тільки від мертвого віслюка вуха.
Краще дайте новину про те ЩО зараз говорить Тромб на зустрічі з американськими енерготрейдерами !
Український лідер висловив сподівання, що до кінця місяця розраховує отримати відповідь Росії на 20-пунктний мирний план
Якщо відповіді не буде, то що робитимеш? У контратаку підеш чи відставку?
Вигадає нові сподівання для лохів.
Напише новий з 21 пункту і рушить у нове турне по Європі для його обговорення.
АХАХАХАХАХААХАХХАХАХАХАХАХАХАХ - У НАС ЕКОНОМІКИ НЕМА!!!!!

Нам томагавки треба а не 0 мита
Економіка у нас є , просто вона отака ось малюсінька ....... ну економна економіка коротше кажучи (( А томагавки нам потрібні , тільки трумп їх нам не дасть .
