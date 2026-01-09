Зеленський обговорює з Трампом нульові мита для України на торгівлю зі США

Президент України Володимир Зеленський обговорює із Дональдом Трампом можливість укладення угоди про вільну торгівлю зі США в рамках більш широкого пакету заходів, спрямованих на відновлення країни після російської війни.

Про це він заявив в телефонному інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Угода між Україною та США

За його словами, угода передбачатиме нульові мита на торгівлю зі США і поширюватиметься на деякі промислово розвинені регіони України, що дасть країні "дуже серйозні козирі" порівняно з сусідніми державами, а також потенційно привабить інвестиції та бізнес.

Український лідер зазначив, що йому потрібно буде обговорити деталі пропозиції безпосередньо з Дональдом Трампом, додавши, що така угода також слугуватиме додатковою гарантією економічної безпеки.

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Зеленський виступив з цією заявою після отримання доповіді від секретаря РНБО Рустема Умерова, який у п'ятницю мав телефонну розмову зі спеціальними посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Представники США останнім часом підтримували контакти з Росією в "якомусь форматі", сказав Зеленський, додавши, що не знає, чи Віткофф або Кушнер незабаром полетять до Росії для особистих зустрічей.

Зустріч із Трампом та теми обговорень

Зеленський також заявив, що Україна надала свої коментарі щодо територіальних пропозицій американській команді, яка потім передасть їх російським колегам для їхнього розгляду, після чого вони можуть бути передані до Києва.

Український лідер висловив сподівання, що до кінця місяця розраховує отримати відповідь Росії на 20-пунктний мирний план до того, як він остаточно узгодить з Трампом гарантії безпеки та план відновлення.

Він додав, що сподівається зустрітися з Трампом або в США, або в Давосі, Швейцарія, де обидва лідери планують взяти участь у Всесвітньому економічному форумі.

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Зеленський заявив, що хоче особисто обговорити з Трампом конкретні зобов'язання США у разі поновлення російської агресії.

"Я не хочу, щоб все закінчилося лише обіцянками реагувати. Я дійсно хочу чогось більш конкретного", - заявив він.