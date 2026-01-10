Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 217 810 человек (+880 за сутки), 11 530 танков, 35 908 артсистем, 23 882 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 217 810 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 9.01.26 ориентировочно составляют:
личного состава – около 1 217 810 (+880) человек
танков – 11 530 (+4) ед.
боевых бронированных машин – 23 882 (+0) ед.
артиллерийских систем – 35 908 (+16) ед.
РСЗО – 1 597 (+1) ед.
средства ПВО – 1 269 (+0) ед.
самолетов – 434 (+0) ед.
вертолетов – 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня l – 103 414 (+653) ед.
крылатые ракеты – 4 155 (+18) ед.
корабли / катера – 28 (+0) ед.
подводные лодки – 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны – 73 510 (+84) ед.
специальная техника – 4 039 (+2) ед.
