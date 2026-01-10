РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 217 810 человек (+880 за сутки), 11 530 танков, 35 908 артсистем, 23 882 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 217 810 российских оккупантов.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 9.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 217 810 (+880) человек 

танков – 11 530 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 23 882 (+0) ед.

артиллерийских систем – 35 908 (+16) ед.

РСЗО – 1 597 (+1) ед.

средства ПВО – 1 269 (+0) ед.

самолетов – 434 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня l – 103 414 (+653) ед.

крылатые ракеты – 4 155 (+18) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 73 510 (+84) ед.

специальная техника – 4 039 (+2) ед.

Потери врага

Розбіжності між текстом і графіком, таблиця мабуть за вчора.
10.01.2026 08:34 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
10.01.2026 09:14 Ответить
инфографика вчерашняя
10.01.2026 09:23 Ответить
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.01.26 ориентировочно составили:

личного состава - около 1 217 810 (+880) человек,танков - 11 530 (+4) ед.,артиллерийских систем - 35 908 (+16) ед.,РСЗО - 1 597 (+1) ед.,БПЛА оперативно-тактического уровня - 103 414 (+653) ед.,крылатых ракет - 4 155 (+18) ед.,автомобильной техники и автоцистерн - 73 510 (+84) ед.,специальной техники - 4 039 (+2) ед.
10.01.2026 09:25 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
10.01.2026 09:30 Ответить
Одного ватажка кремлівської опзж Шуфрича відпускають на волю (за статтею держзрада застава не передбачена), другий кремлівській ватажок Бойко мутить на українському газу з режисером "Слуга народу"Кирющенко, чиновник Фонду держмайна Мельник має 5 тонн золотих злитків і тримає їх на москві, виробники фейкових для ЗСУ фламінго відправляють двушки на москву, завгосп Януковича Льовочкін скуповує через АРМА (контора під Алібабою) Карпати за безцінь, опзж (заборонена судом) в коаліції зі слугами Зеленського у радах всіх рівнів, агент Баканов, злочинці, які розмінували Чонгар, які розікрали ОПК - на волі, а ви досі думаєте, що Зеленський не представник путіна в Україні?
10.01.2026 09:34 Ответить
 
 