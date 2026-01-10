Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 217 810 осіб (+880 за добу), 11 530 танків, 35 908 артсистеми 23 882 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 217 810 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 9.01.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 217 810 (+880) осіб

танків – 11 530 (+4) од.

бойових броньованих машин – 23 882 (+0) од.

артилерійських систем – 35 908 (+16) од.

РСЗВ – 1 597 (+1) од.

засоби ППО – 1 269 (+0) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня l – 103 414 (+653) од.

крилаті ракети – 4 155 (+18) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 73 510 (+84) од.

спеціальна техніка – 4 039 (+2) од.

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