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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 217 810 осіб (+880 за добу), 11 530 танків, 35 908 артсистеми 23 882 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 217 810 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 9.01.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 217 810 (+880) осіб 

танків – 11 530 (+4) од.

бойових броньованих машин – 23 882 (+0) од.

артилерійських систем – 35 908 (+16) од.

РСЗВ – 1 597 (+1) од.

засоби ППО – 1 269 (+0) од.

літаків  – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня  l – 103 414 (+653) од.

крилаті ракети – 4 155 (+18) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 73 510 (+84) од.

спеціальна техніка  – 4 039 (+2) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільш інтенсивні бойові дії точаться на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Втрати ворога

Автор: 

армія рф (21591) Генштаб ЗС (8703) ліквідація (4844) знищення (10609)
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Топ коментарі
+13
Одного ватажка кремлівської опзж Шуфрича відпускають на волю (за статтею держзрада застава не передбачена), другий кремлівській ватажок Бойко мутить на українському газу з режисером "Слуга народу"Кирющенко, чиновник Фонду держмайна Мельник має 5 тонн золотих злитків і тримає їх на москві, виробники фейкових для ЗСУ фламінго відправляють двушки на москву, завгосп Януковича Льовочкін скуповує через АРМА (контора під Алібабою) Карпати за безцінь, опзж (заборонена судом) в коаліції зі слугами Зеленського у радах всіх рівнів, агент Баканов, злочинці, які розмінували Чонгар, які розікрали ОПК - на волі, а ви досі думаєте, що Зеленський не представник путіна в Україні?
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10.01.2026 09:34 Відповісти
+12
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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10.01.2026 09:30 Відповісти
+10
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
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10.01.2026 09:14 Відповісти

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