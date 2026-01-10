Друг Трампа получит доступ к одному из крупнейших месторождений лития в Украине, - NYT

В консорциум, выигравший тендер на разработку одного из крупнейших в Европе месторождений лития, вошел Рональд Лаудер - близкий союзник Дональда Трампа.

Кроме Лаудера, участником консорциума является энергетическая компания TechMet. Доля в этой фирме принадлежит американской правительственной корпорации DFC, что подчеркивает прямую заинтересованность Вашингтона в проекте.

Правительственная комиссия Украины заявила, что конкурс был беспристрастным. По словам чиновников, консорциум набрал наибольшее количество баллов, выполнив все ключевые критерии и предложив инвестиции, значительно превышающие минимальные $179 млн.

Что известно о месторождении лития?

Месторождение "Добра" расположено в Новоукраинском районе Кировоградской области (центральная Украина) вблизи села Новостанковатское (недалеко от Добровеличковки).

Состоит из двух основных рудопроявлений/участков – Станковатое (Северное) и Надия (Южное).

Основное ценное сырье - литиевые руды (в частности сподумен и петалит), которые имеют стратегическое значение для производства аккумуляторов для электромобилей и накопителей энергии.

Кроме лития, в рудах могут содержаться тантал, ниобий, рубидий, цезий, бериллий, олово и другие металлы.

Месторождение "Добра" имеет большое значение для украинской экономики и энергетической безопасности, поскольку литий является ключевым элементом для современных технологий (электромобили, аккумуляторы, возобновляемая энергетика).

