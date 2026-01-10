Друг Трампа получит доступ к одному из крупнейших месторождений лития в Украине, - NYT
В консорциум, выигравший тендер на разработку одного из крупнейших в Европе месторождений лития, вошел Рональд Лаудер - близкий союзник Дональда Трампа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
Кроме Лаудера, участником консорциума является энергетическая компания TechMet. Доля в этой фирме принадлежит американской правительственной корпорации DFC, что подчеркивает прямую заинтересованность Вашингтона в проекте.
Правительственная комиссия Украины заявила, что конкурс был беспристрастным. По словам чиновников, консорциум набрал наибольшее количество баллов, выполнив все ключевые критерии и предложив инвестиции, значительно превышающие минимальные $179 млн.
Что известно о месторождении лития?
Месторождение "Добра" расположено в Новоукраинском районе Кировоградской области (центральная Украина) вблизи села Новостанковатское (недалеко от Добровеличковки).
Состоит из двух основных рудопроявлений/участков – Станковатое (Северное) и Надия (Южное).
Основное ценное сырье - литиевые руды (в частности сподумен и петалит), которые имеют стратегическое значение для производства аккумуляторов для электромобилей и накопителей энергии.
Кроме лития, в рудах могут содержаться тантал, ниобий, рубидий, цезий, бериллий, олово и другие металлы.
Месторождение "Добра" имеет большое значение для украинской экономики и энергетической безопасности, поскольку литий является ключевым элементом для современных технологий (электромобили, аккумуляторы, возобновляемая энергетика).
Нічого нашого у нас ніколи не було.
Ось і зараз, є залежі літія і що? Хтось з наших щось був би спроможний з тим зробити? Ні! А те, що якісь дядьки прийдуть, привезуть з собою технології і дадуть людям роботу то вже таке напевно. Бо виходить як в тому анекдоті; не з'їм, так понадкушую.
Я не в захваті від того, що порхата ЗЕлень віддала усі наші ресурси під патронат рудого клована, але і самі ми нічого не зробили б з тим.
Так Що Капут Екології 😔😔😔
А вам было бы приятнее если бы многочисленные подлецы воры и скоты величайшего нацкрасчего.. зели. Мерзавца и вора. Крали бы .
Дальше. Безнаказанно под ваши слюной пускали тысячу гривен дал... живём..
Дебилы!!!
Рональд Стівен Лаудер - американський бізнесмен, колекціонер мистецтва та політичний діяч. Він є спадкоємцем компанії Estée Lauder і президентом Світового єврейського конгресу.
А ви і досі сумніваєтесь хто грабує Україну ?