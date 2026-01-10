РУС
Соглашение о полезных ископаемых с США
1 845 30

Друг Трампа получит доступ к одному из крупнейших месторождений лития в Украине, - NYT

Друг Дональда Трампа будет участвовать в разработке месторождения лития "Добра" в Украине

В консорциум, выигравший тендер на разработку одного из крупнейших в Европе месторождений лития, вошел Рональд Лаудер - близкий союзник Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Кроме Лаудера, участником консорциума является энергетическая компания TechMet. Доля в этой фирме принадлежит американской правительственной корпорации DFC, что подчеркивает прямую заинтересованность Вашингтона в проекте.

Правительственная комиссия Украины заявила, что конкурс был беспристрастным. По словам чиновников, консорциум набрал наибольшее количество баллов, выполнив все ключевые критерии и предложив инвестиции, значительно превышающие минимальные $179 млн.

Что известно о месторождении лития?

Месторождение "Добра" расположено в Новоукраинском районе Кировоградской области (центральная Украина) вблизи села Новостанковатское (недалеко от Добровеличковки).

Состоит из двух основных рудопроявлений/участков – Станковатое (Северное) и Надия (Южное).

Основное ценное сырье - литиевые руды (в частности сподумен и петалит), которые имеют стратегическое значение для производства аккумуляторов для электромобилей и накопителей энергии.

Кроме лития, в рудах могут содержаться тантал, ниобий, рубидий, цезий, бериллий, олово и другие металлы.

Месторождение "Добра" имеет большое значение для украинской экономики и энергетической безопасности, поскольку литий является ключевым элементом для современных технологий (электромобили, аккумуляторы, возобновляемая энергетика).

США (28934) Украина (45310) месторождение (42) Кировоградская область (705)
Топ комментарии
+7
Трамп перестав надавати військову допомогу, а ми йому за це доступ до найбагатших родовищ. Як якісь терпіли...
10.01.2026 09:21 Ответить
+7
Норм оп Україною торгує
10.01.2026 09:24 Ответить
+5
Ну, якби байден з демократами нормально і своєчасно допомогли Україні, то цього срачу не було б
10.01.2026 09:25 Ответить
Як кажуть друзям все, а українцям закон.
10.01.2026 09:19 Ответить
Ти себе за лоха вважаєш, або до України ти не маєш відношення
10.01.2026 09:45 Ответить
Ти мені не тикай, бо тикалку зламаєш, іхор.
10.01.2026 09:51 Ответить
Добре, хоча я і не збираюся тобі тикати, нехай тикають ті, хто не гидує
10.01.2026 09:58 Ответить
Трамп перестав надавати військову допомогу, а ми йому за це доступ до найбагатших родовищ. Як якісь терпіли...
10.01.2026 09:21 Ответить
Не ми, а янелохі, та їм не потрібна зброя, їм потрібно зробити все, що вимагає трампонутий, ради особистої безпеки.
10.01.2026 09:49 Ответить
Негативні наслідки відчують усі, не тільки янелохи.
10.01.2026 09:51 Ответить
А ти навіщо їх обирав? Цих янелохів? А ?
10.01.2026 09:52 Ответить
У мене мозок є та і життєвий опит, тому за нього я ніколи не голосував. Я ніколи не думав що кухарка може керувати країною .
10.01.2026 10:01 Ответить
Норм оп Україною торгує
10.01.2026 09:24 Ответить
Вони даже не торгують, в просто продають
10.01.2026 09:51 Ответить
Ну, якби байден з демократами нормально і своєчасно допомогли Україні, то цього срачу не було б
10.01.2026 09:25 Ответить
Звичайно винен у всьому Байден, а не хрипатий боневтік і його шайка мародерів. А ти забула, як за тиждень до нападу Камала Харріс попереджала, що буде велика війна і що відповів зєля? Він не повірив і відповів: ,,Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги.''
10.01.2026 09:31 Ответить
а українська влада мала б щось робити, чи "крайнім" призначено Байдена?
10.01.2026 09:31 Ответить
Попєрєдніки...
10.01.2026 09:34 Ответить
Неважко зпрогнозувати, що з цієї трумпоЗЕлупленої "сдєлки" Україна отримає лише дулю навіть без маку.
10.01.2026 09:30 Ответить
те саме вона отримала б і від нашіх "добродіїв", які харчуються, як клопи на її тілі...
10.01.2026 09:36 Ответить
По всьому світу судячи з новин запустили проект "Разгром" ( пам'ятаєте фільм "Бійцівський клуб") → ◇◆♧♣★☆♡♥¤
10.01.2026 09:38 Ответить
Так проблема в тому, що у нас усе є, і ми з цим нічого не робимо. Чому у нас найродючіші землі під патронатом корейців? Чому нашими заводами керували рашисти? Чому у нас купа газу, і його постійно немає, де наша нафта?
Нічого нашого у нас ніколи не було.
Ось і зараз, є залежі літія і що? Хтось з наших щось був би спроможний з тим зробити? Ні! А те, що якісь дядьки прийдуть, привезуть з собою технології і дадуть людям роботу то вже таке напевно. Бо виходить як в тому анекдоті; не з'їм, так понадкушую.
Я не в захваті від того, що порхата ЗЕлень віддала усі наші ресурси під патронат рудого клована, але і самі ми нічого не зробили б з тим.
10.01.2026 09:38 Ответить
Вкладення коштів у побудову інфраструктури видобування та переробки було дуже малоймовірно й до війни, через практично повне панування на цьому ринку Китаю. А під час війни... Це щось на кшталт ресурсів на Марсі.
10.01.2026 09:40 Ответить
Процес видобутку, головним чином шляхом вилучення літію з розсолу, пов'язаний зі значними ризиками, включаючи забруднення і виснаження водних ресурсів, втрату біорізноманіття і викиди вуглекислого газу . Кожна тонна видобутого літію призводить до викиду 15 тонн CO2 в навколишнє середовище.
Так Що Капут Екології 😔😔😔
10.01.2026 09:44 Ответить
Були США і за рік перетворились у Парашу. За пару років перетвопятся у Німетччину часів Адіка Алоізоаича Шікльґрубера.
10.01.2026 09:47 Ответить
Вони з гідністю носять назву трампостан
10.01.2026 09:53 Ответить
друзів зєлі йому б друзі, вони б і трампа без штанів залишили і америку б по світу пустили ))
10.01.2026 09:50 Ответить
У Трампа немає друзів, у нього тільки партнери. Це потрібно знати.
10.01.2026 09:51 Ответить
И что завыли.. друг трампа . Якобы будет.. наверно. И патриоты ... тут как тут грабят пиндосы неньку....
А вам было бы приятнее если бы многочисленные подлецы воры и скоты величайшего нацкрасчего.. зели. Мерзавца и вора. Крали бы .
Дальше. Безнаказанно под ваши слюной пускали тысячу гривен дал... живём..
Дебилы!!!
10.01.2026 09:53 Ответить
зеля торгує Україною на всі чотири сторони
Рональд Стівен Лаудер - американський бізнесмен, колекціонер мистецтва та політичний діяч. Він є спадкоємцем компанії Estée Lauder і президентом Світового єврейського конгресу.
 А ви і досі сумніваєтесь хто грабує Україну ?
10.01.2026 10:04 Ответить
 
 