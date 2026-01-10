Друг Трампа отримає доступ до одного з найбільших родовищ літію в Україні, - NYT

До консорціуму, який виграв тендер на розробку одного з найбільших у Європі родовищ літію, увійшов Рональд Лаудер - близький союзник Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

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Окрім Лаудера, учасником консорціуму є енергетична компанія TechMet. Частка в цій фірмі належить американській урядовій корпорації DFC, що підкреслює пряму зацікавленість Вашингтона в проєкті.

Урядова комісія України заявила, що конкурс був неупередженим. За словами посадовців, консорціум набрав найбільшу кількість балів, виконавши всі ключові критерії та запропонувавши інвестиції, що значно перевищують мінімальні $179 млн.

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Що відомо про родовище літія?

Родовище "Добра" розташоване в Новоукраїнському районі Кіровоградської області (центральна Україна) поблизу села Новостанкуватське (поблизу Добровеличківки).

Складається з двох основних рудопроявів/ділянок - Станкувате (Північна) та Надія (Південна).

Основна цінна сировина - літієві руди (зокрема сподумен і петаліт), які мають стратегічне значення для виробництва акумуляторів для електромобілів та накопичувачів енергії.

Крім літію, у рудах можуть міститися тантал, ніобій, рубідій, цезій, берилій, олово та інші метали.

Родовище "Добра" має велике значення для української економіки та енергетичної безпеки, оскільки літій є ключовим елементом для сучасних технологій (електромобілі, акумулятори, відновлювана енергетика).

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