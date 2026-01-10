РУС
Рубио о выходе США из 66 международных организаций: "Эпоха выписывания пустых чеков бюрократическим структурам закончилась"

Рубио объявил о прекращении финансирования 66 международных организаций

Выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций четко сигнализирует о том, что для США больше неприемлемо инвестировать средства американских налогоплательщиков в учреждения, которые не могут продемонстрировать результаты, подотчетность или уважение к американским национальным интересам.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Марко Рубио, сообщает Цензор.НЕТ.

Рубио отметил, что США сыграли центральную роль в формировании международного порядка и лидерство Америки "было бесспорным".

"Лидерство требует сложных решений и способности распознать, когда институты, созданные для содействия миру, процветанию и свободе, становятся препятствием для достижения этих целей. То, что мы называем "международной системой", сейчас переполнено сотнями непрозрачных международных организаций, многие из которых имеют дублирующие полномочия, повторяют действия, имеют неэффективные результаты и плохое финансовое и этическое управление", — говорится в заявлении.

Неэффективные и бюрократические 

Рубио подчеркнул, что даже те организации, которые "когда-то выполняли полезные функции", все больше превращаются в "неэффективные бюрократические структуры, платформы для политизированного активизма или инструменты, противоречащие лучшим интересам нашей страны".

"Эти институты не только не дают результатов, но и препятствуют действиям тех, кто желает решить эти проблемы. Эпоха выписывания пустых чеков международным бюрократическим структурам закончилась", - подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что те 66 организаций, из которых решили выйти США, в ходе проведенного администрацией Дональда Трампа анализа были признаны "ненужными, расточительными, плохо управляемыми, увлеченными интересами субъектов, которые продвигают собственные планы, противоречащие нашим собственным, или представляют угрозу суверенитету, свободам и общему процветанию нашей страны".

"Больше неприемлемо инвестировать с трудом заработанные налоговые средства американского народа в учреждения, которые не могут продемонстрировать результаты, подотчетность или уважение к нашим национальным интересам... Дальнейшее участие США в организациях, которые не отражают наши ценности и не служат нашим интересам, будет предательством нашего национального долга", - заявил глава Госдепа.

Америка не отворачивается от мира

В то же время Рубио заверил, что это решение не означает, что "Америка отворачивается от мира".

"Мы просто отвергаем устаревшую модель многосторонности, которая рассматривает американских налогоплательщиков как мирового гаранта разветвленной архитектуры глобального управления", - сказал Рубио.

Глава Госдепа добавил, что администрация Трампа требует реальных результатов от учреждений, которые финансируют США и в которых участвуют, добавив, что США "готовы возглавить кампанию за реформы". 

  • Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки прекращают участие и финансирование десятков международных структур. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп.

+14
З одного боку вірно. А з іншого епоха де Путін бомбить Київ, а Трамп каже що так чи так захватить Острів величиною з 3 України нічим не краще
10.01.2026 20:32 Ответить
+8
Так штаб-квартира ООН, самого корумпованого і марнотратного органу "по інтерасам" в історії людства, знаходиться прямо у вас під носом і...? Ось це було б сміливо і справедливо. А так - це просто смішно.
10.01.2026 20:34 Ответить
+8
То ,что сделал Белый Дом
Это и есть прямой намек - чтобы ООН приготовилась!
Все международные организации сидят на дотациях
В основном - на американских деньгах
При этом они них....я не делают
Пишут тонны отчетов ,которые никому не нужны
А в свободное время ходят на демонстрации
В защиту Палестины
Мне очень нравится - что Белый Дом сказал всем этим ребяткам
А вы не оборзели?
10.01.2026 20:42 Ответить
Не краще для кого , для українців ...?
А от для американців , напевно , кращій !
10.01.2026 21:05 Ответить
Моральна деградація закінчується погано. Особливо для таких як сполучені штати. Може прям тут і зараз шашлик із того хто слабший і смачний, але бумеранг ніхто не відміняв
10.01.2026 21:52 Ответить
Не будучи в США важко робити висновки ! Можливо саме зараз і виправляється та моральна деградація , що була багато років до того ?
10.01.2026 21:59 Ответить
Рубіо зазначив, що США відіграли центральну роль у формуванні міжнародного порядку і лідерство Америки "було беззаперечним". Джерело: https://censor.net/ua/n3594804

ДОСФОРМУВАЛИСЯ!!! Лідер з ідеологією Кьортіса Ярвіна та підтримкою ультраправої течії в США став ІПЕРАТОРОМ з орієнтирами НА ВЛАСНУ (а)моральність .
10.01.2026 20:33 Ответить
Кертіс Ярвін

Кертіс Гай Ярвін Він відомий, разом з філософом-https://en.wikipedia.org/wiki/Accelerationism акселералістом https://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Land Ніком Лендом, тим, що заснував антиегалітарний та https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_democracy антидемократичний філософський рух, відомий як https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Enlightenment Темне Просвітлення або неореакційний рух (NRx), До початку 2020-х років Ярвін та його ідеї, як було відзначено, мають зростаючий ідеологічний вплив на https://en.wikipedia.org/wiki/Conservatism_in_the_United_States американських правих, в тому числі серед видатних діячів, таких як https://en.wikipedia.org/wiki/Vice_President_of_the_United_States віце-президент https://en.wikipedia.org/wiki/JD_Vance Джей Ді Венс, https://en.wikipedia.org/wiki/Venture_capitalist венчурний капіталіст і https://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States) республіканець https://en.wikipedia.org/wiki/Megadonor мегадонор https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Thiel Пітер Тіль.https://en.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-Wilson-2 [2]https://en.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-:4-8 [8]https://en.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-Vanity-9 [9]

......він стверджує, що американська https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy демократія - це невдалий експериментhttps://en.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-Vox-Aug16-MoreThanWarmedOver-10 [10]Це має бути замінено підзвітною https://en.wikipedia.org/wiki/Monarchy монархією, подібною до структури управління корпораціями.Ярвін був описаний як "неореакційний", "неомонархіст" і "https://en.wikipedia.org/wiki/Neo-feudalism неофеодаліст", який "розглядає https://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism лібералізм як створення https://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism тоталітарної системи, схожої на https://en.wikipedia.org/wiki/The_Matrix матрицю, і який хоче замінити американську демократію свого роду https://en.wikipedia.org/wiki/Technocracy техномонархією".
10.01.2026 20:39 Ответить
Цікавий персонаж цей Ярвін, так. До улюбленого філософа Путіна, трохи не дотягує, але все ще попереду
10.01.2026 20:43 Ответить
та КДБісти то є особлива банда ... Їх ще історія та політологгія не вписали в політичні течії та ідеології
10.01.2026 20:48 Ответить
Трамп каже, що "власна мораль" є лише межею його влади: "Мені не потрібне міжнародне право" - заголовок статті у THE HILL

А ненайгірший посеред ВЕНСІВ та МАСКІВ пристосуванець Рубіо просто йде до кандидатства на президентство, котре ще далеке настільки ,щоб вистачило часу й для провалу й для критики та каяття на кістах провалу ідеології Трмпа з Венсами
10.01.2026 20:46 Ответить
Та нікуди вони з НАТО не вийдуть. Як і з ООН, до речі - немає там на це ні духу, ні політичної волі. І це не про трУмпа.
10.01.2026 20:43 Ответить
Ната повністю обслуговує сша. То куди вони вийдуть?
10.01.2026 20:55 Ответить
Сліпий сказав: "Подивимось".
10.01.2026 20:44 Ответить
Посмотрим - как пойдет
Но мне так нравится - как все засуетились
Особенно наша милая уютная Европа
Которой отвратильный Трамп
Дал пендель
А то ведь как хорошо жилось старой проститутке Европе
Байден и оружие отправлял
И бюджетников украинских содержал
А теперь старой проститутке Европе приходится думать круглые сутки
Не про круассаны и пиццу
А про перевооружение своих армий
Ну разве это не прекрасно ????
10.01.2026 20:53 Ответить
Ну мета трампа зовсім не заставити Європу про себе заботитись, а продавати Європі зброю прискореними темпами.
10.01.2026 20:59 Ответить
А вы хотите,чтобы ТРАМП ЗБРОЮ ВСЕМ ДАРИЛ?
ГУБУ ЗАКАТАЙТЕ!!!!!!
С какой стати США всем должны все дарить?
Вот вы ,например , много денег ПОДАРИЛИ ЗСУ?
10.01.2026 21:03 Ответить
З таким керівництвом, скоро штати чекатиме епоха старого доброго дикого заходу.
10.01.2026 20:35 Ответить
Доброго?
10.01.2026 20:39 Ответить
Скоріше ПАР, чи Ліберія.
10.01.2026 21:04 Ответить
Правильніше сказати, взяла перерив. При першому президентстві США теж вийшла з багатьох, потім повернулась назад.
10.01.2026 20:36 Ответить
Замість того, щоб навести в цих організаціях лад та вивести їх на виконання тих завдань, для чого вони створювались, США просто вийшли з них... Що це, як не слабкість? ООН в теперішньому вигляді теж звичайний баласт! То треба її негайно миттєво реформувати, якщо не викинувши кацапів, то позбавити права вето разом із Китаєм! Кишка тонка...
10.01.2026 20:38 Ответить
Хм .! Чому ж США десятки років вважали свою участь в тих організаціях - корисною , і навіть за першої каденції іржавого , а тут раптом - та всьо виходимо , ми не лохи і тд. .??
Невже США крім виписування чеків , в тих організаціях більше нічим не займалися ?
10.01.2026 20:41 Ответить
Та їх ніхто і не просить - вивозити увесь світ . Мова взагалі не про увесь світ , а лише про - трохи більше ніж півсотні міжнародних організацій . В яких навряд чи - головним спонсором були лише американці .
До того ж - США ніколи не вкладали гроші у те що їм , як вони вважали - було невигідно .
Мені здається що проблема не в організаціях , а в ідіотах які зараз прийшли до влади в США . От якраз вони і не вміють нічого прорахувати наперед , лише - рубають з плеча , як навіжені .
Вже ж був приклад , всі бачили ідіотів з DOGE Маска , і бачили те що вони натворили . Тепер їх вже розігнали , але численні державні структури , в яких вони провели чистки , і досі не можуть оговтатися і налагодити нормальну роботу .
От з організаціями буде те ж саме .
10.01.2026 21:33 Ответить
Ріст золота та срібла говорить, що скоро так само закінчиться епоха пустих доларів і нічим не забезпеченого боргу США... у кого буде золо і срібло той збереже свої заощадження, а в кого на руках залишиться папір США гірко плакатимуть...
10.01.2026 20:46 Ответить
ЦЕ ми вже десь чули...."савпадєніє....нє думаю...."
10.01.2026 21:18 Ответить
"Вихід США із 66 міжнародних організацій".
Число 66 здається якимось містично театральним.
10.01.2026 20:51 Ответить
Побачимо потім) Може чеки ті в сумі будуть небільше від майбутніх)
10.01.2026 20:55 Ответить
А чого ж пустих чеків - мабуть чеків з мільйонами одиниць і нулів
10.01.2026 20:56 Ответить
так же вийдуть зі всяких безглуздих гарантій безпеки та прочей маяччні, або заб'ють, як на Будапешт
10.01.2026 20:58 Ответить
Ядерна зброя для України - і мир для всіх. Може варто спробувати?
https://www.youtube.com/watch?v=ZtX3x4nlo3g&t=17s
10.01.2026 21:21 Ответить
Абсолютно справедливо,всех нах распустить и собрать новый клуб,где всем управляют штаты,остальные пусть дождаться под марксистских комуняк.
10.01.2026 21:37 Ответить
Все правильно - США купували лояльність і позитивну оцінку деструктивної ролі США в світі. Тепер це не цікавить. "Консерва вскрилась". В результаті відмови інвестувати в піар США отримають реальну оцінку ролі та впливу глобальних корпорацій США в світі. Подвійні стандарти будуть висвітлені і винні названі. Думаю що США це не сподобається, але адміністрації Трампа пофіг на наслідки.
10.01.2026 22:12 Ответить
давно пора цих демократичних прихлебаев накуй послати.
10.01.2026 22:24 Ответить
 
 