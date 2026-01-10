Рубио о выходе США из 66 международных организаций: "Эпоха выписывания пустых чеков бюрократическим структурам закончилась"

Выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций четко сигнализирует о том, что для США больше неприемлемо инвестировать средства американских налогоплательщиков в учреждения, которые не могут продемонстрировать результаты, подотчетность или уважение к американским национальным интересам.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Марко Рубио

Рубио отметил, что США сыграли центральную роль в формировании международного порядка и лидерство Америки "было бесспорным".

"Лидерство требует сложных решений и способности распознать, когда институты, созданные для содействия миру, процветанию и свободе, становятся препятствием для достижения этих целей. То, что мы называем "международной системой", сейчас переполнено сотнями непрозрачных международных организаций, многие из которых имеют дублирующие полномочия, повторяют действия, имеют неэффективные результаты и плохое финансовое и этическое управление", — говорится в заявлении.

Неэффективные и бюрократические

Рубио подчеркнул, что даже те организации, которые "когда-то выполняли полезные функции", все больше превращаются в "неэффективные бюрократические структуры, платформы для политизированного активизма или инструменты, противоречащие лучшим интересам нашей страны".

"Эти институты не только не дают результатов, но и препятствуют действиям тех, кто желает решить эти проблемы. Эпоха выписывания пустых чеков международным бюрократическим структурам закончилась", - подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что те 66 организаций, из которых решили выйти США, в ходе проведенного администрацией Дональда Трампа анализа были признаны "ненужными, расточительными, плохо управляемыми, увлеченными интересами субъектов, которые продвигают собственные планы, противоречащие нашим собственным, или представляют угрозу суверенитету, свободам и общему процветанию нашей страны".

"Больше неприемлемо инвестировать с трудом заработанные налоговые средства американского народа в учреждения, которые не могут продемонстрировать результаты, подотчетность или уважение к нашим национальным интересам... Дальнейшее участие США в организациях, которые не отражают наши ценности и не служат нашим интересам, будет предательством нашего национального долга", - заявил глава Госдепа.

Америка не отворачивается от мира

В то же время Рубио заверил, что это решение не означает, что "Америка отворачивается от мира".

"Мы просто отвергаем устаревшую модель многосторонности, которая рассматривает американских налогоплательщиков как мирового гаранта разветвленной архитектуры глобального управления", - сказал Рубио.

Глава Госдепа добавил, что администрация Трампа требует реальных результатов от учреждений, которые финансируют США и в которых участвуют, добавив, что США "готовы возглавить кампанию за реформы".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки прекращают участие и финансирование десятков международных структур. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп.

