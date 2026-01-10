Рубио о выходе США из 66 международных организаций: "Эпоха выписывания пустых чеков бюрократическим структурам закончилась"
Выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций четко сигнализирует о том, что для США больше неприемлемо инвестировать средства американских налогоплательщиков в учреждения, которые не могут продемонстрировать результаты, подотчетность или уважение к американским национальным интересам.
Об этом говорится в заявлении госсекретаря Марко Рубио, сообщает Цензор.НЕТ.
Рубио отметил, что США сыграли центральную роль в формировании международного порядка и лидерство Америки "было бесспорным".
"Лидерство требует сложных решений и способности распознать, когда институты, созданные для содействия миру, процветанию и свободе, становятся препятствием для достижения этих целей. То, что мы называем "международной системой", сейчас переполнено сотнями непрозрачных международных организаций, многие из которых имеют дублирующие полномочия, повторяют действия, имеют неэффективные результаты и плохое финансовое и этическое управление", — говорится в заявлении.
Неэффективные и бюрократические
Рубио подчеркнул, что даже те организации, которые "когда-то выполняли полезные функции", все больше превращаются в "неэффективные бюрократические структуры, платформы для политизированного активизма или инструменты, противоречащие лучшим интересам нашей страны".
"Эти институты не только не дают результатов, но и препятствуют действиям тех, кто желает решить эти проблемы. Эпоха выписывания пустых чеков международным бюрократическим структурам закончилась", - подчеркнул госсекретарь.
Он добавил, что те 66 организаций, из которых решили выйти США, в ходе проведенного администрацией Дональда Трампа анализа были признаны "ненужными, расточительными, плохо управляемыми, увлеченными интересами субъектов, которые продвигают собственные планы, противоречащие нашим собственным, или представляют угрозу суверенитету, свободам и общему процветанию нашей страны".
"Больше неприемлемо инвестировать с трудом заработанные налоговые средства американского народа в учреждения, которые не могут продемонстрировать результаты, подотчетность или уважение к нашим национальным интересам... Дальнейшее участие США в организациях, которые не отражают наши ценности и не служат нашим интересам, будет предательством нашего национального долга", - заявил глава Госдепа.
Америка не отворачивается от мира
В то же время Рубио заверил, что это решение не означает, что "Америка отворачивается от мира".
"Мы просто отвергаем устаревшую модель многосторонности, которая рассматривает американских налогоплательщиков как мирового гаранта разветвленной архитектуры глобального управления", - сказал Рубио.
Глава Госдепа добавил, что администрация Трампа требует реальных результатов от учреждений, которые финансируют США и в которых участвуют, добавив, что США "готовы возглавить кампанию за реформы".
- Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки прекращают участие и финансирование десятков международных структур. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп.
А от для американців , напевно , кращій !
ДОСФОРМУВАЛИСЯ!!! Лідер з ідеологією Кьортіса Ярвіна та підтримкою ультраправої течії в США став ІПЕРАТОРОМ з орієнтирами НА ВЛАСНУ (а)моральність .
Кертіс Гай Ярвін Він відомий, разом з філософом-https://en.wikipedia.org/wiki/Accelerationism акселералістом https://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Land Ніком Лендом, тим, що заснував антиегалітарний та https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_democracy антидемократичний філософський рух, відомий як https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Enlightenment Темне Просвітлення або неореакційний рух (NRx), До початку 2020-х років Ярвін та його ідеї, як було відзначено, мають зростаючий ідеологічний вплив на https://en.wikipedia.org/wiki/Conservatism_in_the_United_States американських правих, в тому числі серед видатних діячів, таких як https://en.wikipedia.org/wiki/Vice_President_of_the_United_States віце-президент https://en.wikipedia.org/wiki/JD_Vance Джей Ді Венс, https://en.wikipedia.org/wiki/Venture_capitalist венчурний капіталіст і https://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States) республіканець https://en.wikipedia.org/wiki/Megadonor мегадонор https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Thiel Пітер Тіль.https://en.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-Wilson-2 [2]https://en.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-:4-8 [8]https://en.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-Vanity-9 [9]
......він стверджує, що американська https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy демократія - це невдалий експериментhttps://en.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-Vox-Aug16-MoreThanWarmedOver-10 [10]Це має бути замінено підзвітною https://en.wikipedia.org/wiki/Monarchy монархією, подібною до структури управління корпораціями.Ярвін був описаний як "неореакційний", "неомонархіст" і "https://en.wikipedia.org/wiki/Neo-feudalism неофеодаліст", який "розглядає https://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism лібералізм як створення https://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism тоталітарної системи, схожої на https://en.wikipedia.org/wiki/The_Matrix матрицю, і який хоче замінити американську демократію свого роду https://en.wikipedia.org/wiki/Technocracy техномонархією".
А ненайгірший посеред ВЕНСІВ та МАСКІВ пристосуванець Рубіо просто йде до кандидатства на президентство, котре ще далеке настільки ,щоб вистачило часу й для провалу й для критики та каяття на кістах провалу ідеології Трмпа з Венсами
Это и есть прямой намек - чтобы ООН приготовилась!
Все международные организации сидят на дотациях
В основном - на американских деньгах
При этом они них....я не делают
Пишут тонны отчетов ,которые никому не нужны
А в свободное время ходят на демонстрации
В защиту Палестины
Мне очень нравится - что Белый Дом сказал всем этим ребяткам
А вы не оборзели?
Но мне так нравится - как все засуетились
Особенно наша милая уютная Европа
Которой отвратильный Трамп
Дал пендель
А то ведь как хорошо жилось старой проститутке Европе
Байден и оружие отправлял
И бюджетников украинских содержал
А теперь старой проститутке Европе приходится думать круглые сутки
Не про круассаны и пиццу
А про перевооружение своих армий
Ну разве это не прекрасно ????
ГУБУ ЗАКАТАЙТЕ!!!!!!
С какой стати США всем должны все дарить?
Вот вы ,например , много денег ПОДАРИЛИ ЗСУ?
Невже США крім виписування чеків , в тих організаціях більше нічим не займалися ?
До того ж - США ніколи не вкладали гроші у те що їм , як вони вважали - було невигідно .
Мені здається що проблема не в організаціях , а в ідіотах які зараз прийшли до влади в США . От якраз вони і не вміють нічого прорахувати наперед , лише - рубають з плеча , як навіжені .
Вже ж був приклад , всі бачили ідіотів з DOGE Маска , і бачили те що вони натворили . Тепер їх вже розігнали , але численні державні структури , в яких вони провели чистки , і досі не можуть оговтатися і налагодити нормальну роботу .
От з організаціями буде те ж саме .
Число 66 здається якимось містично театральним.
https://www.youtube.com/watch?v=ZtX3x4nlo3g&t=17s