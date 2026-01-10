Рубіо про вихід США із 66 міжнародних організацій: "Епоха виписування пустих чеків бюрократичним структурам закінчилася"

Вихід Сполучених Штатів з 66 міжнародних організацій чітко сигналізує про те, що для США більше неприйнятно інвестувати кошти американських платників податків в установи, які не можуть продемонструвати результати, підзвітність чи повагу до американських національних інтересів.

Про це йдеться в заяві держсекретаря Марко Рубіо, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Рубіо зазначив, що США відіграли центральну роль у формуванні міжнародного порядку і лідерство Америки "було беззаперечним".

"Лідерство вимагає складних рішень і здатності розпізнати, коли інституції, створені для сприяння миру, процвітанню та свободі, стають перешкодою для досягнення цих цілей. Те, що ми називаємо "міжнародною системою", зараз переповнене сотнями непрозорих міжнародних організацій, багато з яких мають дублюючі повноваження, повторюють дії, мають неефективні результати та погане фінансове та етичне управління",- сказано в заяві.

Неефективні та бюрократичні

Рубіо наголосив, що навіть ті організації, які "колись виконували корисні функції", дедалі більше перетворюються на "неефективні бюрократичні структури, платформи для політизованого активізму або інструменти, що суперечать найкращим інтересам нашої країни".

"Ці інституції не тільки не дають результатів, але й перешкоджають діям тих, хто бажає вирішити ці проблеми. Епоха виписування пустих чеків міжнародним бюрократичним структурам закінчилася",- наголосив держсекретар.

Він додав, що ті 66 організацій, з яких вирішили вийти США, в ході проведеного адміністрацією Дональда Трампа аналізу були визнані як "непотрібні, марнотратні, погано керовані, захоплені інтересами суб'єктів, які просувають власні плани, що суперечать нашим власним, або становлять загрозу суверенітету, свободам та загальному процвітанню нашої країни".

"Більше неприйнятно інвестувати важко зароблені податкові кошти американського народу в установи, які не можуть продемонструвати результати, підзвітність чи повагу до наших національних інтересів... Подальша участь США в організаціях, які не відображають наших цінностей і не служать нашим інтересам, буде зрадою нашого національного обов'язку", - заявив шеф Держдепу.

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Америка не відвертається від світу

Водночас Рубіо запевнив, що це рішення не означає, що "Америка відвертається від світу".

"Ми просто відкидаємо застарілу модель багатосторонності, яка розглядає американських платників податків як світового гаранта розгалуженої архітектури глобального управління", - сказав Рубіо.

Очільник Держдепу додав, що адміністрація Трампа вимагає реальних результатів від установ, які фінансують США та в яких беруть участь, додавши, що США "готові очолити кампанію за реформи".

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки припиняють участь і фінансування десятків міжнародних структур. Відповідний указ підписав президент Дональд Трамп.

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