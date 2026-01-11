Оккупанты пытаются просочиться в Лиман, чтобы создать плацдарм для наступления на Славянск и Краматорск, - Трегубов

Российские захватчики усилили попытки проникнуть в город Лиман на севере Донецкой области. Оккупанты хотят закрепиться в населенном пункте, чтобы в перспективе создать плацдарм для наступления на Славянск и Краматорск.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты не оставляют попыток просочиться в Лиман

По словам Трегубова, захватчики активно действуют в этом направлении и пытаются проникнуть в Лиман.

"Очень напряженные, очень активные попытки проникнуть в сам город. Также атаки по параллельным населенным пунктам", - рассказал он.

Захватчики не имеют особых успехов

Трегубов отметил, что российская армия годами рассматривает Лиман как плацдарм для штурмов Славянска и Краматорска. Но особых успехов оккупанты пока не имеют, так как украинские военные держат качественную оборону.

"Лиманское направление - это своего рода задел на Донецкую область. Это не столько касается Харьковской или Луганской областей, сколько касается попыток россиян выйти на Славянско-Краматорскую агломерацию с северо-восточной стороны. Поэтому он для них крайне важен. Они очень сильно пытаются прилагать там усилия, но пока что и годами, если честно, большого успеха они не имеют, потому что там обороняют очень квалифицированные украинские бойцы и есть надежда, что того успеха они не будут иметь там в целом. Хотя усилия очень большие", - рассказал спикер ГОС.

