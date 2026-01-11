Окупанти намагаються просочитися в Лиман, щоб створити плацдарм для наступу на Слов’янськ та Краматорськ, - Трегубов

Російські загарбники посилили спроби просочитися в місто Лиман на півночі Донеччини. Окупанти хочуть закріпитися в населеному пункті, щоб в перспективі створити плацдарм для наступу на Словʼянськ та Краматорськ.

Про це в коментарі "Суспільному" повідомив начальник управління комунікацій Угруповування Обʼєднаних сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Окупанти не полишають спроб просочитися в Лиман

За словами Трегубова, загарбники активно діють на напрямку та намагаються просочитися в Лиман.

"Дуже напружено, дуже активне намагання інфільтруватися в саме місто. Також атаки по паралельних населених пунктах", - розповів він.

Читайте також: На Лиманському напрямку ворог намагається обійти українські позиції, але там велика "сіра зона", - Трегубов

Загарбники не мають особливих успіхів

Трегубов зазначив, що російська армія роками розглядає Лиман як плацдарм для штурмів Словʼянська та Краматорська. Втім, особливих успіхів окупанти поки не мають, адже українські військові тримають якісну оборону.

"Лиманський напрямок — це такий собі заділ на Донеччину. Це не стільки стосується Харківської чи Луганської областей, скільки стосується намагання росіян вийти на Словʼянсько-Краматорську агломерацію із північно-східного боку. Тому він для них вкрай важливий. Вони дуже сильно намагаються докладати там зусиль, але поки що та й роками, якщо чесно, великого успіху вони не мають, бо там обороняють дуже кваліфіковані українські бійці і є сподівання, що того успіху вони не матимуть там загалом. Хоча зусилля дуже великі", - розповів речник УОС.

Читайте також: РФ застосовує штурми і дрони на Лиманському напрямку, Україна стримує наступ, - 3-й АК