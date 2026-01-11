Страны ЕС должны рассмотреть создание совместных вооруженных сил, чтобы заменить войска США в Европе, - Кубилюс
Страны Европейского Союза должны рассмотреть возможность создания совместных вооруженных сил, которые в перспективе могли бы заменить американские войска в Европе.
Такую идею озвучил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс во время выступления на ежегодной конференции по вопросам безопасности на севере Швеции, сообщает LRT, информирует Цензор.НЕТ.
Идея создания европейских войск
Кубилюс выдвинул идею создания "мощных постоянных европейских вооруженных сил численностью 100 тысяч военнослужащих" как возможный вариант для лучшей защиты европейского континента.
"Как мы заменим постоянные американские вооруженные силы численностью 100 тысяч человек, которые являются основой европейской армии?", – спросил он во время своей речи.
"В такие времена мы не должны уклоняться от важнейших вопросов, связанных с нашей институциональной готовностью к обороне", – сказал еврокомиссар.
Создание "Европейского совета безопасности"
Кроме этого, в своей речи Кубилюс высказался за создание "Европейского совета безопасности", в состав которого войдут ведущие государства, возможно, и Великобритания.
По его мнению, такой орган мог бы способствовать ускорению принятия решений по европейской обороне.
"Европейский совет безопасности мог бы состоять из ключевых постоянных членов и нескольких сменных членов. В целом около 10-12 членов, задача которых - обсуждение важнейших вопросов обороны", - сказал Кубилюс, рассказывая о том, каким он видит "Европейский совет безопасности".
Также он добавил, что основное внимание такого учреждения должно быть сосредоточено на попытках изменить динамику войны в Украине, чтобы гарантировать, что Киев не потерпит поражения.
"ще рік тому Європа шукала гарантій безпеки для України, то на кінець 2025 року вже шукає гарантій безпеки для самої себе. Оскільки надії на американський захист непевні, якщо не сказати примарні, то в ключових столицях уже активно думають над дизайном європейської колективної безпеки на кшталт "європейського НАТО".
Але оскільки для переформатування цієї моделі навіть за наявності політичної волі підуть роки, то сьогодні ключові країни Європейського Союзу та Великобританія постали перед очевидним фактом.
Єдиною реальною гарантією безпеки для ЄС нині є Україна та українські Збройні сили.
Це Україна і лише Україна може цій війні запобігти.
Висновок із цього для українців доволі оптимістичний, хоч і на роки запізнілий. Майбутнього європейської безпеки немає без України. А значить - і майбутнього ЄС немає без України. Це той фактор, який дозволяє українцям сподіватися і на фінансово-мілітарну допомогу від Європейського Союзу, і на поглиблення інтеграції України з Унією. Реалії війни і позиція Трампа зробили це очевидним - не буде вільної Європи без вільної України.
Відтак завдання Києва на наступний рік - конвертувати це європейське усвідомлення в гроші, військову підтримку та пришвидшену процедуру євроітеграції за найвигіднішим для українців обмінним курсом. Настав час для української realpolitik."
Але ж всі в ЄС не погодяться на таке, на жаль. Хоча проблема на фоні вийобонів Трампа - що називається, перезріла.
Велика Британія підтвердила плани розробити та передати Україні балістичні ракети проекту Nightfall. Ця ракета несе 200-кілограмову бойову частину та здатна вражати цілі на відстані до 500 кілометрів від точки запуску.
Придется ведь бить этими ракетами по Кацапии
Тут уже отмазку не придумаешь