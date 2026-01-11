РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8686 посетителей онлайн
Новости Создание Вооруженных Сил ЕС
606 15

Страны ЕС должны рассмотреть создание совместных вооруженных сил, чтобы заменить войска США в Европе, - Кубилюс

Кубилюс предлагает создать вооруженные силы ЕС для замены войск США

Страны Европейского Союза должны рассмотреть возможность создания совместных вооруженных сил, которые в перспективе могли бы заменить американские войска в Европе.

Такую идею озвучил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс во время выступления на ежегодной конференции по вопросам безопасности на севере Швеции, сообщает LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Идея создания европейских войск

Кубилюс выдвинул идею создания "мощных постоянных европейских вооруженных сил численностью 100 тысяч военнослужащих" как возможный вариант для лучшей защиты европейского континента.

"Как мы заменим постоянные американские вооруженные силы численностью 100 тысяч человек, которые являются основой европейской армии?", – спросил он во время своей речи.

"В такие времена мы не должны уклоняться от важнейших вопросов, связанных с нашей институциональной готовностью к обороне", – сказал еврокомиссар.

Читайте также: Финляндия и Польша готовы возглавить защиту восточного фланга НАТО

Создание "Европейского совета безопасности"

Кроме этого, в своей речи Кубилюс высказался за создание "Европейского совета безопасности", в состав которого войдут ведущие государства, возможно, и Великобритания.

По его мнению, такой орган мог бы способствовать ускорению принятия решений по европейской обороне.

"Европейский совет безопасности мог бы состоять из ключевых постоянных членов и нескольких сменных членов. В целом около 10-12 членов, задача которых - обсуждение важнейших вопросов обороны", - сказал Кубилюс, рассказывая о том, каким он видит "Европейский совет безопасности".

Также он добавил, что основное внимание такого учреждения должно быть сосредоточено на попытках изменить динамику войны в Украине, чтобы гарантировать, что Киев не потерпит поражения.

Читайте также: Правительство Швеции объявило о масштабных инвестициях в противовоздушную оборону

Автор: 

Европа (2254) оборона (5353) Кубилюс Андрюс (89)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Треба розглянути розглядання на прес конференції..по іншому ніяк.
показать весь комментарий
11.01.2026 22:37 Ответить
+1
З такими темпами як вони зазвичай щось розглядають, то мабуть і починати не доцільно. Бо захоплять їх усіх раніше ніж вони шось вирішать..
показать весь комментарий
11.01.2026 22:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А НАТО то вже не війська , чи без США то 0 без палички .
показать весь комментарий
11.01.2026 22:25 Ответить
Колись такі ідеї вважалися антиНАТІвськими і антиантлатичносолідарними... Але часи міняються і нині це дуже гарна ідеї. Реднеки скотять США до рівня Аргентини.
показать весь комментарий
11.01.2026 22:28 Ответить
DW

"ще рік тому Європа шукала гарантій безпеки для України, то на кінець 2025 року вже шукає гарантій безпеки для самої себе. Оскільки надії на американський захист непевні, якщо не сказати примарні, то в ключових столицях уже активно думають над дизайном європейської колективної безпеки на кшталт "європейського НАТО".

Але оскільки для переформатування цієї моделі навіть за наявності політичної волі підуть роки, то сьогодні ключові країни Європейського Союзу та Великобританія постали перед очевидним фактом.
Єдиною реальною гарантією безпеки для ЄС нині є Україна та українські Збройні сили.
показать весь комментарий
11.01.2026 22:28 Ответить
Це Україна сповільнює агресивні наміри Росії проти Європи, перемелюючи найбоєздатніші російські підрозділи та підриваючи економічну спроможність Кремля вести повномасштабну війну далі. Це Україна виграє для Європи час на переосмислення, переоснащення і підготовку до війни.
Це Україна і лише Україна може цій війні запобігти.

Висновок із цього для українців доволі оптимістичний, хоч і на роки запізнілий. Майбутнього європейської безпеки немає без України. А значить - і майбутнього ЄС немає без України. Це той фактор, який дозволяє українцям сподіватися і на фінансово-мілітарну допомогу від Європейського Союзу, і на поглиблення інтеграції України з Унією. Реалії війни і позиція Трампа зробили це очевидним - не буде вільної Європи без вільної України.

Відтак завдання Києва на наступний рік - конвертувати це європейське усвідомлення в гроші, військову підтримку та пришвидшену процедуру євроітеграції за найвигіднішим для українців обмінним курсом. Настав час для української realpolitik."
показать весь комментарий
11.01.2026 22:29 Ответить
Трамп, похоже, войдет в историю, как разрушивший ключевой элемент безопасности западного мира(НАТО).
показать весь комментарий
11.01.2026 22:34 Ответить
Так на базе европейских сил НАТО и стройте, а или там куй да никуя без американцев да?
показать весь комментарий
11.01.2026 22:37 Ответить
Треба розглянути розглядання на прес конференції..по іншому ніяк.
показать весь комментарий
11.01.2026 22:37 Ответить
Зачетно!
показать весь комментарий
11.01.2026 22:57 Ответить
Це має бути альтернатива НАТО. Нехай би така організація називалась, приміром, ВБКЄС - військовий блок країн Євросоюзу.
Але ж всі в ЄС не погодяться на таке, на жаль. Хоча проблема на фоні вийобонів Трампа - що називається, перезріла.
показать весь комментарий
11.01.2026 22:41 Ответить
З такими темпами як вони зазвичай щось розглядають, то мабуть і починати не доцільно. Бо захоплять їх усіх раніше ніж вони шось вирішать..
показать весь комментарий
11.01.2026 22:44 Ответить
‼️ Британія розробить перші балістичні ракети Nightfall для України - https://www.thesun.co.uk/news/37873943/ukraine-nightfall-missiles/ The Sun - https://www.dailymail.co.uk/news/article-15452869/Britain-build-Nightfall-ballistic-missile-Ukraine-Russian-Moscow.html Daily Mail

Велика Британія підтвердила плани розробити та передати Україні балістичні ракети проекту Nightfall. Ця ракета несе 200-кілограмову бойову частину та здатна вражати цілі на відстані до 500 кілометрів від точки запуску.
показать весь комментарий
11.01.2026 22:46 Ответить
Вот Зеля - то расстроится
Придется ведь бить этими ракетами по Кацапии
Тут уже отмазку не придумаешь
показать весь комментарий
11.01.2026 22:58 Ответить
По кому бити цими ракетами хтозна, у них тльки в планах їх розробляти, а це пару років, да заустити у виробництво теж час, до того часу хтось здохне, чи емір чи віслюк...
показать весь комментарий
11.01.2026 23:18 Ответить
В такому випадку тре НАТО реорганізувати. Якщо із НАТО можливо вийдуть США, то це вже не НАТО буде. Якщо Європі тре готуватись до війни із рашею, яка буде, то обережно слід і готуватись до неприємностей із США. Хто дасть гарантію, що Трамп завтра не прокинеться і не заявить, що Німеччина повинна увійти до складу США????
показать весь комментарий
11.01.2026 23:02 Ответить
 
 