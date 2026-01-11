Страны ЕС должны рассмотреть создание совместных вооруженных сил, чтобы заменить войска США в Европе, - Кубилюс

Страны Европейского Союза должны рассмотреть возможность создания совместных вооруженных сил, которые в перспективе могли бы заменить американские войска в Европе.

Такую идею озвучил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс во время выступления на ежегодной конференции по вопросам безопасности на севере Швеции, сообщает LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Идея создания европейских войск

Кубилюс выдвинул идею создания "мощных постоянных европейских вооруженных сил численностью 100 тысяч военнослужащих" как возможный вариант для лучшей защиты европейского континента.

"Как мы заменим постоянные американские вооруженные силы численностью 100 тысяч человек, которые являются основой европейской армии?", – спросил он во время своей речи.

"В такие времена мы не должны уклоняться от важнейших вопросов, связанных с нашей институциональной готовностью к обороне", – сказал еврокомиссар.

Читайте также: Финляндия и Польша готовы возглавить защиту восточного фланга НАТО

Создание "Европейского совета безопасности"

Кроме этого, в своей речи Кубилюс высказался за создание "Европейского совета безопасности", в состав которого войдут ведущие государства, возможно, и Великобритания.

По его мнению, такой орган мог бы способствовать ускорению принятия решений по европейской обороне.

"Европейский совет безопасности мог бы состоять из ключевых постоянных членов и нескольких сменных членов. В целом около 10-12 членов, задача которых - обсуждение важнейших вопросов обороны", - сказал Кубилюс, рассказывая о том, каким он видит "Европейский совет безопасности".

Также он добавил, что основное внимание такого учреждения должно быть сосредоточено на попытках изменить динамику войны в Украине, чтобы гарантировать, что Киев не потерпит поражения.

Читайте также: Правительство Швеции объявило о масштабных инвестициях в противовоздушную оборону