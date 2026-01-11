Країнам ЄС необхідно розглянути створення спільних збройних сил, щоб замінити війська США в Європі, - Кубілюс

Країни Європейського Союзу повинні розглянути можливість створення спільних збройних сил, які в перспективі могли б замінити американські війська в Європі.

Таку ідею озвучив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс під час виступу на щорічній конференції з питань безпеки на півночі Швеції, повідомляє LRT, інформує Цензор.НЕТ.

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Ідея створення європейських військ

Кубілюс висунув ідею створення "потужних постійних європейських збройних сил чисельністю 100 тисяч військовослужбовців" як можливий варіант для кращого захисту європейського континенту.

"Як ми замінимо постійні американські військові сили чисельністю 100 тисяч осіб, які є основою європейської армії?", – запитав він під час своєї промови.

"У такі часи ми не повинні тікати від найважливіших питань, пов’язаних з нашою інституційною готовністю до оборони", - сказав єврокомісар.

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Створення "Європейської ради безпеки"

Крім цього, у своїй промові Кубілюс висловився за створення "Європейської ради безпеки", до складу якої увійдуть провідні держави, можливо, й Велика Британія.

На його думку, такий орган міг би сприяти прискоренню ухвалення рішень щодо європейської оборони.

"Європейська рада безпеки могла б складатися з ключових постійних членів та кількох членів, що змінюються. Загалом близько 10-12 членів, завдання яких — обговорення найважливіших питань оборони", - сказав Кубілюс, розповідаючи про те, якою він бачить "Європейську раду безпеки".

Також він додав, що основна увага такої установи має бути зосереджена на спробах змінити динаміку війни в Україні, щоб гарантувати, що Київ не зазнає поразки.

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