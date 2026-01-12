РУС
Во Львове запустили первую в Украине пилотную 5G-связь, - Минцифры

В Украине впервые запустили пилотный проект сети пятого поколения - 5G. Тестирование стартовало в центре Львова.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во Львове уже построили более 20 базовых станций для работы сети 5G. Основное преимущество новой технологии - скорость передачи данных, которая достигает около 500 Мбит/с на одного абонента.

Федоров объяснил, что именно Львов выбрали для запуска пилота из-за одного из самых высоких в Украине показателей распространения смартфонов, готовых к работе с 5G.

После согласования с Генеральным штабом ВСУ и успешного тестирования технологию планируют масштабировать. В январе 5G должен заработать в Бородянке, в феврале - в Харькове, а затем и в других городах Украины.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в январе в Украине стартуют первые пилотные зоны мобильной связи пятого поколения.

В Министерстве цифровой трансформации объясняют, что внедрение 5G во время полномасштабной войны требует особых согласований. Технология работает на определенных частотах, которые должны быть совместимы с военными системами.

Південна Корея у 2019.
12.01.2026 12:25 Ответить
В мене теж підтримує 5g,але чи доживу
12.01.2026 12:35 Ответить
Ось тепер путін, тримайся.
12.01.2026 12:51 Ответить
І як? А в метро ловить?
12.01.2026 12:55 Ответить
У Львівському метро 7G ловить
12.01.2026 12:56 Ответить
В Латвии 5G начали устанавливать в 2019 году.На данный момент 99% территории республики покрывает сеть. 5G.
12.01.2026 13:05 Ответить
Держи в курсе
12.01.2026 13:07 Ответить
 
 