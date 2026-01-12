У Львові запустили перший в Україні пілотний 5G-зв’язок, - Мінцифри

В Україні вперше запустили пілотний проєкт мережі п’ятого покоління - 5G. Тестування стартувало у центрі Львова.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у Львові вже збудували понад 20 базових станцій для роботи мережі 5G. Основна перевага нової технології - швидкість передавання даних, яка сягає близько 500 Мбіт/с на одного абонента.

Федоров пояснив, що саме Львів обрали для запуску пілота через один із найвищих в Україні показників поширення смартфонів, готових до роботи з 5G.

Після погодження з Генеральним штабом ЗСУ та успішного тестування технологію планують масштабувати. У січні 5G має запрацювати в Бородянці, у лютому - в Харкові, а згодом і в інших містах України.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в січні в Україні стартують перші пілотні зони мобільного зв’язку п’ятого покоління.

У Міністерстві цифрової трансформації пояснюють, що впровадження 5G під час повномасштабної війни потребує особливих погоджень. Технологія працює на певних частотах, які мають бути сумісними з військовими системами.

Топ коментарі
+5
У Львівському метро 7G ловить
12.01.2026 12:56 Відповісти
+1
В мене теж підтримує 5g,але чи доживу
12.01.2026 12:35 Відповісти
+1
Ось тепер путін, тримайся.
12.01.2026 12:51 Відповісти
Південна Корея у 2019.
12.01.2026 12:25 Відповісти
12.01.2026 12:35 Відповісти
12.01.2026 12:51 Відповісти
І як? А в метро ловить?
12.01.2026 12:55 Відповісти
12.01.2026 12:56 Відповісти
В Латвии 5G начали устанавливать в 2019 году.На данный момент 99% территории республики покрывает сеть. 5G.
12.01.2026 13:05 Відповісти
Держи в курсе
12.01.2026 13:07 Відповісти
Зато в Україні в 2019 проголосували за бубочку та його слуг!
Ось така моя відповідь вам, балтійцям...
12.01.2026 13:43 Відповісти
Це типу щоб був привід знову підняти тарифи на мобільний зв'язок і інтернет? Кому цей 5G потрібен? В сраку ви засуньте свій 5G. Ви хоча б 3-4G нормально зробили. Бо даже в Київі коли пропадає світло чи погана погода то даже нинішній мобільний інтернет глючить або зовсім пропадає.
12.01.2026 15:10 Відповісти
Саме цікаве, що Федоров до цього взагалі ніякого відношення не має - все силами і коштом оператор. Зате Федоров, як і будь-яке інше зелене чмо, нагоди попіаритись не пропустить.
12.01.2026 23:49 Відповісти
 
 