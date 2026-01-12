У Львові запустили перший в Україні пілотний 5G-зв’язок, - Мінцифри

В Україні вперше запустили пілотний проєкт мережі п’ятого покоління - 5G. Тестування стартувало у центрі Львова.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, у Львові вже збудували понад 20 базових станцій для роботи мережі 5G. Основна перевага нової технології - швидкість передавання даних, яка сягає близько 500 Мбіт/с на одного абонента.

Федоров пояснив, що саме Львів обрали для запуску пілота через один із найвищих в Україні показників поширення смартфонів, готових до роботи з 5G.

Після погодження з Генеральним штабом ЗСУ та успішного тестування технологію планують масштабувати. У січні 5G має запрацювати в Бородянці, у лютому - в Харкові, а згодом і в інших містах України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна увійшла до зони роумінгу ЄС. Тепер додатково платити за зв’язок за кордоном не потрібно

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в січні в Україні стартують перші пілотні зони мобільного зв’язку п’ятого покоління.

У Міністерстві цифрової трансформації пояснюють, що впровадження 5G під час повномасштабної війни потребує особливих погоджень. Технологія працює на певних частотах, які мають бути сумісними з військовими системами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Федоров анонсував запуск 5G в двох містах України вже через два тижні