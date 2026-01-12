У Львові запустили перший в Україні пілотний 5G-зв’язок, - Мінцифри
В Україні вперше запустили пілотний проєкт мережі п’ятого покоління - 5G. Тестування стартувало у центрі Львова.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у Львові вже збудували понад 20 базових станцій для роботи мережі 5G. Основна перевага нової технології - швидкість передавання даних, яка сягає близько 500 Мбіт/с на одного абонента.
Федоров пояснив, що саме Львів обрали для запуску пілота через один із найвищих в Україні показників поширення смартфонів, готових до роботи з 5G.
Після погодження з Генеральним штабом ЗСУ та успішного тестування технологію планують масштабувати. У січні 5G має запрацювати в Бородянці, у лютому - в Харкові, а згодом і в інших містах України.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що в січні в Україні стартують перші пілотні зони мобільного зв’язку п’ятого покоління.
У Міністерстві цифрової трансформації пояснюють, що впровадження 5G під час повномасштабної війни потребує особливих погоджень. Технологія працює на певних частотах, які мають бути сумісними з військовими системами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
