Небо Украины открыто не только из-за совершенствования ракет РФ, но и из-за коррупции, - Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко призвал Раду внести изменения в Госбюджет, исключив коррупционные схемы, а средства направить на оборону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Что известно?

Так, он призвал сформировать правительство национального единства, учитывая то, что происходит в столице и в целом в Украине.

"Хочу подчеркнуть, что небо Украины открыто не только из-за совершенствования Россией средств нападения, но и из-за коррупции, которая подтверждена "пленками Миндича" не только в энергетике, не только в обороне, когда страна осталась без вооружения, без ПВО, но и в Верховной Раде, где есть очередные доказательства конвертов, которые заносятся народным депутатам. Пяти депутатам предъявлены обвинения в коррупции, в получении взяток", - подчеркнул он.

Порошенко считает, что сегодня важно принять изменения в Госбюджет, которые остановят финансовые потоки, "на которых наживались ермаковцы".

"Это передача финансовых ресурсов Вооруженным Силам - из единого марафона, из коммуникационных стратегий, из взяток обществу на этапе подготовки к выборам.

Парламент должен еще раз заявить, что выборы возможны только после того, как будет остановлена война. В противном случае результаты этих псевдовыборов никто не признает.Но в первую очередь все мы должны сейчас сконцентрироваться на армии, на языке, на вере, на ЕС и НАТО. Именно это должно объединить парламент и страну", - подытожил лидер "ЕС".

