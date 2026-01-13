Небо України відкрите не лише через вдосконалення ракет РФ, а й через корупцію, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко закликав Раду внести зміни до Держбюджету, вилучивши корупційні схеми, а кошти спрямувати на оборону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Що відомо?

Так, він закликав сформувати уряд національної єдності, враховуючи те, що відбувається в столиці та загалом в Україні.

"Хочу наголосити, що небо України відкрите не тільки через вдосконалення росією засобів нападу, а й через корупцію, яка підтверджена "плівками Міндіча" не лише в енергетиці, не лише в оборонці, коли країна залишилась без озброєння, без ППО – а й у Верховній Раді, де є чергові докази конвертів, які заносяться народним депутатам. П’яти депутатам пред’явлені звинувачення в корупції, в отриманні хабарів", - наголосив він.

Порошенко вважає, що сьогодні важливо ухвалити зміни до Держбюджету, що зупинять фінансові потоки, "на яких наживалися єрмаківці".

"Це передача фінансових ресурсів Збройним Силам – з єдиного марафону, з комунікаційних стратегій, із хабарів суспільству на етапі підготовки до виборів.

Парламент має ще раз заявити, що вибори можливі лише після того, як буде зупинена війна. В іншому випадку результати цих псевдовиборів не визнає ніхто. Але в першу чергу всі ми маємо зараз сконцентруватися на армії, на мові, на вірі, на ЄС і НАТО. Саме це має об’єднати парламент і країну", - підсумував лідер "ЄС"..

