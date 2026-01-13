Небо України відкрите не лише через вдосконалення ракет РФ, а й через корупцію, - Порошенко

Порошенко закликав змінити Бюджет та вилучити звідти корупційні схеми

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко закликав Раду внести зміни до Держбюджету, вилучивши корупційні схеми, а кошти спрямувати на оборону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Що відомо?

Так, він закликав сформувати уряд національної єдності, враховуючи те, що відбувається в столиці та загалом в Україні.

"Хочу наголосити, що небо України відкрите не тільки через вдосконалення росією засобів нападу, а й через корупцію, яка підтверджена "плівками Міндіча" не лише в енергетиці, не лише в оборонці, коли країна залишилась без озброєння, без ППО – а й у Верховній Раді, де є чергові докази конвертів, які заносяться народним депутатам. П’яти депутатам пред’явлені звинувачення в корупції, в отриманні хабарів", - наголосив він.

Порошенко вважає, що сьогодні важливо ухвалити зміни до Держбюджету, що зупинять фінансові потоки, "на яких наживалися єрмаківці".

"Це передача фінансових ресурсів Збройним Силам – з єдиного марафону, з комунікаційних стратегій, із хабарів суспільству на етапі підготовки до виборів.

Парламент має ще раз заявити, що вибори можливі лише після того, як буде зупинена війна. В іншому випадку результати цих псевдовиборів не визнає ніхто. Але в першу чергу всі ми маємо зараз сконцентруватися на армії, на мові, на вірі, на ЄС і НАТО. Саме це має об’єднати парламент і країну", - підсумував лідер "ЄС"..

Топ коментарі
Зараз зі всіх щілин повилазить зелеботва і почнеться кукурікання за "проклятого баригу". Попереду "заброньовані" іванов та пєтров на ліхом конє. Слідом золкін поспішає.
13.01.2026 14:59 Відповісти
Зеля патологично ненавидить Порошенка.

Та ні защо не пійде на союз с Порошенком, навіть якщо це допоможе Україні.
Навіть якщо Зеля буде програвати у війні з кацапами.
13.01.2026 14:54 Відповісти
телепень, при Прошенку тількі тільки почали відбудовувати ВПК, а Зеля взагалі прийшов і почав крадивництво, призупинів всі ці розробки.
13.01.2026 15:30 Відповісти
Буде програвати? Зе та його кодло ніколи не програє, а український народ може і програти.
13.01.2026 14:56 Відповісти
телепень, при Прошенку тількі тільки почали відбудовувати ВПК, а Зеля взагалі прийшов і почав крадивництво, призупинів всі ці розробки.
13.01.2026 15:30 Відповісти
Ти про танки Оплот що поїхали в Таїланд?
13.01.2026 16:07 Відповісти
Andri #616191 Таиланд закупил у Украины 49 танков БМ «Оплот-Т» (модификация Т-84 для тропических условий) по контракту 2011 года;
13.01.2026 16:40 Відповісти
Andri #616191 ось для тебе інформація

В 2011 году Таиланд подписал контракт с Украиной на поставку 49 танков «Оплот» в экспортной версии, адаптированной к климату и требованиям Таиланда. Контракт должны были выполнить до 2014 года, однако на практике процесс сильно затянулся.
13.01.2026 16:42 Відповісти
Глянь на його профіль, коли зарегився, і зрозумієш, чому від нього несе баном.
13.01.2026 17:39 Відповісти
Igor Liashenko #598365 які вйськові розробки були при Зелі? воно щось розробляло у військовому комлексу ?
13.01.2026 15:33 Відповісти
Фламінгі
13.01.2026 15:42 Відповісти
Тай де вони?? Улетіли у південні края,у Іземлю обетуванну,Ізраїль !! ))
13.01.2026 15:52 Відповісти
з 19 - до 22 року. А те що Зеля вимушений був після вторгнення починати щось тількя розробляти, це як пійти срати без папіру
13.01.2026 16:45 Відповісти
Мене завжди потішали ті люди які починають діскутувати про те, про що вони поняття зеленого не мають. Ітак, невеличкий лікбез для тих ,,хто у танку" імені зеленського....Кажете що ППО та дрони не розвивали і до 2019 року,? Вибачте,але це ваше ствердження є чистою маніпуляцією. У 2014 році значна частина ППО була в неробочому стані. За 2014-2019 роки було відновлено та модернізовано сотні одиниць техніки: С-300, Бук-М1, С-125 «Печора».Було створено систему ешелонованої оборони навколо Києва та інших міст. Наприклад, саме за каденції Порошенка корпорація «Рошен» профінансувала відновлення ППО навколо столиці (комплекси С-300). І ваш закид, що і дрони не розвивали - суцільна брехня. Саме в той період з'явилися такі комплекси, як «Фурія», «Лелека-100», «Spectator», які стали основними «очима» артилерії. У 2018 році було підписано контракт і закуплено перші ударні БПЛА Bayraktar TB2 з Туреччини. Це заклало фундамент для їхнього успішного використання на початку повномасштабного вторгнення.Саме при Порошенко з нуля була створена галузь українських БПЛА і саме при ньому почався іх розвиток. Не знаю ким треба бути щоб не знати і не розуміти цього....А ваше твердження про безглузду Вільху та Вільху-М, тобто про ,,безглуздість" ракетної програми то взагалі суперечить і нормальній і військовій логіці в цілому.Після ліквідації ракетного потенціалу України в минулі десятиліття, саме у 2014-2019 роках при Порошенко було створено,,Ракетний щит". ,,Вільха"- це високоточна система залпового вогню, яка дозволила Україні отримати зброю дальністю 70-110 км. Якщо з вашоі точку зору,,Вільха" була такою,,безглуздою", то чому ж після 2019 року державне оборонне замовлення на ці ракети було фактично призупинено зеленським , а виробництво відновлювали вже під час великої війни? І до того ж,,Вільха-М" по суті є українським аналогом ,,HIMARS". Він тоді виходячи з вашой логіки теж ,,безглуздий"? Тоді навіщо ми йго так просили у американців, і навіщо тоді вони його нам таки дали? Питання риторичні.... І про ваше нерозуміння необхідності будування малих кораблів типу ,,Гюрза": Все ж просто і логічно. Причина в тому що, після втрати 80% флоту в Криму у 2014 році, Україна не мала ресурсів на будівництво фрегатів або якихось інших кораблів. Стратегія «Москітного флоту» (такі малі катери, як ,,Гюрза-М'' та,,Кентавр'') була єдиним швидким способом відновити хоча б мінімальну присутність у морі і почати відодження флоту і охорони узбережжя. І той розвідувальний корабель, про який ви пишете , - це,,Сімферополь'' а не Славутич, який був необхідний для радіоелектронної розвідки проти Чорноморського флоту рф. Як ви взагалі уявляєте собі війну без розвідки? І якщо він теж був для вас безглуздим і не цікавим, то чому ж московити саме за ним полювали довгий час і саме його вони обрали мішенью своєі першоі атаки для своіх морських дронів , і таки дістали його аж у гирлі Дунаю в Серпні 2025 року? Навіщо б вони це робили будь він безглуздим? І за підсумком: Неможливо вимагати від країни, яка у 2014 році мала розкрадену армію та пустий бюджет, за 5 років з нуля створити «Залізний купол». Проте саме за каденції Порошенка були створені фундаментальні зразки зброї («Нептун», «Вільха», «Богдана»). Саме при Порошенко з нуля була створена і галузь українських БПЛА і саме при ньому почався іх розвиток. без яких оборона у 2022 році була б взагалі неможливою. І Порошенко має зараз повне моральне право на критику влади. Бо абсолютне неможливо порівнювати те що робив він для оборноздатності краіни, і те що накоів і продовжує коіти зараз цей телепень зеленський.....
13.01.2026 18:06 Відповісти
А Свинорчук при кому крав? Цікаво, що Порох до цього часу утримує таку кількість ботів, які його піарять, правда дуже по дебільному. Всі бачили на ділі як обкрадали країну його друзі і як нажилися! І де його сини "патріоти", в Лондоні поки хтось воює? Оце дійсно сім'я патріотів!
13.01.2026 18:21 Відповісти
Так,вони крали,але і розвивали ВПК.А зараз просто крадуть.І розміри краденого незрівняні.І до твого відома -ні одна справа проти Порошенка не дійшла до суду.Бо голословні звинувачування без доказів-це наклеп.
13.01.2026 18:47 Відповісти
Методичку змініть. Вона вже застаріла. Дивно, що у 2026 році ви все ще живете порядком денним 2019-го. А вам не здається дивним,якщо за стільки років правоохоронні органи так і не змогли довести ці "крадіжки" в суді? То чи також здається вам, що ці гасла були просто передвиборчим шоу? І до того ж нагадаю вам, що Свинарчуки контрабасом завозили клістрони для наших систем ППО, які були тільки в росіі і іх більш ніде не можливо було взяти десь в інщому місці, В краіну завозили, а не з неі вивозили....Коли завозять в краіну те що потрібно для нашоі оборони - то це ви називаєте крадіжкою? Дивна логіка.... Ну це вже давно не дивує... Бо як завжди у ЗЕбуінів все з голови на ноги....Ну звісно ж, то ще теперішня влада крала і краде вже мільярдами, і вже відкрито не соромлячись переводить мільонами гроші у москву -це ж не крадіжка,це ж не зрада -ЄТА ДРУГОЕ, так? Ви кажете про синів у Лондоні, а чи знаєте ви, що син -Олексій Порошенко воював в АТО у 2014 році (мінометник), що є підтвердженим фактом. А чи знаєте ви де зараз перебувають діти чинних чиновників та депутатів, які прийшли "на заміну"? Знаєте хоча б одного з родичів , друзів знайомих зеленського хто зараз воює? Вас хіба не коробить від тоі товстоі пики його лепшого кореша Жеки Кошового, який в той самий час коли хлопці на фронті по коліна у воді під дощем мерзнуть в брудних окопах і просять допомоги, він має нахабності виставляти своі відео де він сидить під пальмами на пляжі смокче свій коктейль і жалкується що сьогодні бачите дощик і він не може засмагати..... І взагалі називати когось ухилянтом на фоні того що сам зеленський є сам чотирижди ухилянтом - це взагалі за всякими межами адекватності....Ну якби ж ті ЗЕбуіни знали що це таке- адекватність.... А щодо "ботів" - то це приємно, що ви вважаєте мій безкоштовний здоровий глузд настільки якісним, що за нього мали б платити А для вас я бачу називати кожного, хто має пам'ять і власну думку, "ботом" - це просто найпримітивніший і найпростіший спосіб втекти від реальних аргументів і доказів...... Чим взагалі ЗЕбуіни завжди і відрізнялись від порохоботів....
13.01.2026 19:13 Відповісти
Так - ненавидить за те, що Порох заборонив сватів.
Ненависть його почалась саме з цього, а проростає вона з патологічного зєліного страху перед розумними людьми, бо воно само геть дурне і розуміє це...
13.01.2026 16:05 Відповісти
Плюшавий, злопамятний і мстивий нарцис, який прийшов щоб знищити Україну, не зробить нічого хорошого для країни, яку ненавидить
13.01.2026 16:10 Відповісти
13.01.2026 20:01 Відповісти
"І що пропонується?" (с)
13.01.2026 14:55 Відповісти
Зелений холоп висрався! Зникни, недолугий!
13.01.2026 15:03 Відповісти
Зедятлик хоче порахувати скільки території, ресурсів і людських життів просрано про По і при Зю, а скікьки повернено ?
13.01.2026 15:03 Відповісти
О, гаворящій крокаділ!
13.01.2026 15:04 Відповісти
Іловайськ:
Загальна кількість: Приблизно 300 українських військових потрапили в полон під час Іловайського котла, згідно з офіційними даними та аналітикою.

Дебальцево:
112 військових: 112 захоплених в полон бійців, при цьому з Дебальцевого вивели 2130 осіб.

Маріуполь:
Загальна кількість: Після боїв за Маріуполь у полон потрапили понад 2500 бійців з «Азовсталі», а загальна цифра полонених захисників міста сягає кількох тисяч (за деякими оцінками, до 7 тисяч), значна частина з яких все ще в полоні станом на 2024-2025 роки.
13.01.2026 15:05 Відповісти
А чого варте розминування Чонгара ,скількі життів,територій??))
13.01.2026 15:56 Відповісти
Зараз зі всіх щілин повилазить зелеботва і почнеться кукурікання за "проклятого баригу". Попереду "заброньовані" іванов та пєтров на ліхом конє. Слідом золкін поспішає.
13.01.2026 14:59 Відповісти
Схоже що для них Порошенко як та невістка для свекрухи, яка телят пасе але звідти несе.
13.01.2026 15:03 Відповісти
Хтось пам'ятає при кому виліз корупцврнер і крадій Гладковський? Для початку нам треба негайно прийняти закон згідно з яким ніхто не може перебувати на будь-яких державних посадах, у тому числі депутатом, якщо його діти призовного віку під час війни перебували (ховалися) за кордоном, крім цього під час війни відкрили рахунки у закордонних банках і купували нерухомість за кордоном і в Україні. Таким чином ми очистимось від різного непотребу. У тих, хто залишився після цього на державних посадах з'ясувати звідки в них взялися десятки квартир, рахунки в сотнях тысяч доларів, сотні гектарів землі. І почати можна з фракції Європейська солідарність, в депутатів яких дуже цікаві декларації!
13.01.2026 15:56 Відповісти
Який Гладковський? Той,що купував крадені в рашистів клістрони,танкові пріцили та інші частини які Україна ніколи не виробляла,а без цих "дрібниць" техніка - шматок металу!
За відновленя боєздатності ЗСУ йому треба було дати "Героя України".
А от барига і мародьор зє здав за 3-5 діб 40% території України - і нічого!
А почати з друзів і кумів зє,які " заіззно заброньвані".
13.01.2026 16:09 Відповісти
13.01.2026 19:05 Відповісти
Почекай.Так і у Петра Олексійвича діти призивного віку за кордоном.І що?
13.01.2026 16:09 Відповісти
Ну як що... Одразу видно де він бачить їх майбутнє.
13.01.2026 16:18 Відповісти
Так це нормально.Кожен батько хоче своїм дітям добра .
14.01.2026 08:47 Відповісти
Так Зеленськи уже майже досяг миру. Залишилось якихось 10 відсотків (із новорічної промови)
13.01.2026 15:06 Відповісти
Марнування часу. Свиней бісер не цікавить.
13.01.2026 15:11 Відповісти
Порох як зважди, правий. Поки державою керує ЗЕбанутий блазень, десятки і сотні Міндічів будуть красти мільярди, не зважаючи на військовий стан, коли кожна копійка треба на оборону, щоб перемогти злісну дику кацапську орду. А про вибори під час війни, де ЗЕбанута блювотина намалює любі цифри для "перемоги" блазня і їого пейсатої кошерної коМАНДИ неможливі, тому що мільйони українців у еміграції а сотні тисяч но фронті не зможуть нормально проголосувати і ніхто в світі ці вибори не визнає.
13.01.2026 15:13 Відповісти
А велике але.Україна при ішаку не доживе до виборів
13.01.2026 15:15 Відповісти
А йому на це -- пох.
13.01.2026 15:37 Відповісти
Ішака побтрібно гнати нах,а ці пусті розмови ні до чого!!!
13.01.2026 15:13 Відповісти
при Порошенкові такого не було! ніколи!
13.01.2026 15:13 Відповісти
Тому ***** й волало: будь хто, тільки не Порошенко
13.01.2026 19:10 Відповісти
Як активувалися *********** та зеленського боти у мережі!!
Лайном московським, аж смердить!! Оманські халуї, з КабМіндічами та єрмаком і зеленським, татаровим, вислужуються перед ******* з московії!!!! Але в Українців, вистачить вірьовки і часу на них!!!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
13.01.2026 15:16 Відповісти
Анна Оскомина пише . Хороший текст- прочитайте !

Таблеточка для пам'яті

12 січня 2022 року, рівно 4 роки тому в Україну з таємним візитом прибув тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс.
(гугліть: "William Burns secret visit Ukraine January 2022" або "Бернс таємний візит Київ січень 2022")

Зеленський в цей час ще перебував в Буковелі, в готелі на одному поверсі з Коломойським. До речі, Олена з дітьми в ті дні відпочивала на Сейшелах.
(гугліть: "Зеленський Буковель січень 2022 Коломойський", "Олена Зеленська Сейшели січень 2022")

В Буковелі Зеленський відпочивав зі своїм найближчим оточенням, катався на лижах, фоткався з прихильниками, сяючи легкістю та безтурботністю, всім своїм виглядом демонструючи, що тривожні чутки про скору війну не мають під собою жодного підґрунтя.

Бернс привіз Зеленському детальні розвіддані про майбутнє масштабне вторгнення росії, метою якого є блискавичне захоплення Києва. У розвідувальній доповіді містилися детальні дані про конкретні напрямки вторгнення ворога, зокрема про Чорнобильську зону та Гостомель.
(гугліть: "Burns warned Zelensky invasion Kyiv Hostomel Chernobyl" або "Бернс попередив Зеленського вторгнення Гостомель Чорнобиль")

Я не знаю, скільки чекав Бернс на повернення президента з відпочинку і коли саме відбулася зустріч. Відомо лише, що 18 січня Бернса у Києві вже не було. Бо саме в той день вийшли повідомлення в ЗМІ про його візит до України - в минулому часі.

Західні медіа згодом писали, що доповідь Бернса не справила на Зеленського належного враження. Сценарій масштабного вторгнення він не сприйняв як неминучий і не почав готувати країну до війни.
(гугліть: "Zelensky ignored CIA warning invasion Burns" або "Зеленський не повірив попередженню ЦРУ Бернс")

Менше з тим, за чутками, саме в наступні дні він «про всяк випадок» відправить за кордон своїх батьків і десь надійно сховає дружину з дітьми, - і Першу Леді ми не побачимо і не почуємо аж до травня 2022 року.

Ознайомившись зі звітом ЦРУ, Зеленський не зробить нічогісінько, щоб хоч якось підготувати країну до війни і хоч трохи ускладнити ворогу просування територією України. Навіть наказу таємно посилити ймовірні напрямки вторгнення дано не було.
(гугліть: "закон про оборону України повноваження президента воєнний стан")

Натомість наступного дня, 19 січня 2022 року, Зеленський вийшов до знервованої нації з заколихуючою промовою, донині сумнозвісно відомою як «шашлики в травні».

До вторгнення залишалося 36 діб.

Байдуже, у що ви особисто вірите: у те, що він зрадник, чи в те, що він "лошара".
Правда в іншому.
Вся справа - в бабках.

Він так діяв геть не тому, щоб «уникнути паніки та хаосу», як він брехатиме кілька місяців потому.
(гугліть: "Зеленський ми втрачали б сім мільярдів війна інтерв'ю", "Zelensky seven billion economy war")

Правда в тому, що на чутках про вірогідне вторгнення перестали продаватися облігації внутрішньої державної позики - стабільне джерело кредитних коштів для «Великого будівництва».
(гугліть: "Українські євробонди оновили мінімуми через ескалацію")

Правда в тому, що вперті чутки про війну віднімали з бюджету по кілька мільярдів доларів щомісячно.
А іншого джерела для запозичень не було. Бо МВФ, ****, Світовий банк вимогою до кредитування висували реформи.
(гугліть: "МВФ вимоги реформ Україна 2021")

Реформи - це болісно. За них не аплодують. За це проклинають, плюють на спину, називають мародером і баригою та дорікають кожним з твоїх 70 фірмових магазинів, наче ти їх у сиріт вкрав.
Реформи це дуже болісно, бо кожна з них ламає когось через коліно - хто вже пригрівся, прилаштувався і присмоктався, кожна уражає якусь верству, категорію, страту, групу - і чийсь персональний свічний заводик. За реформаторство тобі спалюють будинок, тягають по допитах і в кращому випадку вдягають тобі на ногу електронний браслет.
І дай Бог, щоб хоча б через чверть століття твоє ім'я хтось згадував добром.

Я не впевнена, чи Зеленський справді зрадник. Я не вірю, що він наївний лох.
За моїми переконаннями, він - цинічний політичний шкурник.
Він брехав у очі нації про відсутність загрози тільки для того, щоб заспокоїти інвесторів і отримати кошти від державних позик.
Він продав нашу безпеку, наші життя, домівки і наше майбутнє заради кількох мільярдів «халявних» позикових баксів, якими забезпечував свою владу і тішив марнославство.

Запам'ятайте дату 12 січня 2022 року.
В цей день у Зеленського ще був вибір. В останній місяць перед вторгненням він ще міг врятувати сотні тисяч життів.
Але в історію цей місяць увійшов як той, в який наш народ ще вірив у травневі шашлики.
13.01.2026 15:35 Відповісти
Україна+блазень=втрати, горе, програш
Україна-блазень= успіх, перемога, нормальне життя
13.01.2026 15:50 Відповісти
Не скоро, не швидко -- сусіда-довбо@ба нікуди не подінеш. Але є хоча б шанси. Курування Зеленського ці шанси перекреслює.
13.01.2026 16:29 Відповісти
якби не блазень, то повномасштабної війни не було
13.01.2026 16:30 Відповісти
+++
- Порошенко -- *****: "А ти попробуй!"
- ***** -- українцям: "Нас устраіваєт любой прєзідент, кромє Порошенко"
13.01.2026 16:44 Відповісти
13.01.2026 16:06 Відповісти
капец вам українці ,( окрім ботів ,бо вони зазвичай не в Україні ) як шо правда ви такі забули ,як вам жилося при Петру Порошенко , Мир , Безвіз , ні яких бомб , тепер вас ху* рять мишебраття ...Ну це таке ,ви наче звикли , вже бабу юлю ,і зеленського🤡 знову любите , як то кажуть , кожному своє , знаєте як кажуть ті хто за 🤡 голосували , про ваше життя , тут за кордоном ? : чуже то чуже ...голосуйТЕ далі ...
13.01.2026 16:47 Відповісти
Петро дав все саме найкраще українцям ,здоров'я ,красоту життя , Петро Порошенко ❤️ мій президент !!! ...
13.01.2026 16:51 Відповісти
Безбожники будуть красти ЗАВЖДИ
Це системна проблема, результат радянського виховання нової людини
13.01.2026 18:16 Відповісти
Молодець. Одним махом кацапів облаяв, і на конкурентів плюнув.
13.01.2026 18:27 Відповісти
Порошенко був єдиним президентом, котрий прагнув наблизити країну до Євросоюзу, і потроху це вже втілювалося в життя (безвіз, томос,******* армія). Але це не сподобалося казнокрадам та "путінським посіпакам".Влада своєю масштабною корупцією, та квартальною дипломатією знищила і знищує усі паростки. Все йде коту під хвіст.
13.01.2026 18:34 Відповісти
Уся власність належить "Rothschild & Sonsне". Він лише акціонер. Між іншим, у 2016 р він передав ці акції в управління незалежному трастовому фонду "Rothschild Trust". Про те, що пишите, це вже не його діяння.
13.01.2026 19:30 Відповісти
 
 