Россия распространяет фейки о хранении боеприпасов в домах Херсона, чтобы оправдать удары по гражданской инфраструктуре, - Прокудин

Российские оккупанты пытаются оправдать возможные удары по гражданским объектам Херсона, распространяя фейки о якобы "складах с БК" в жилой застройке.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, российская сторона распространяет листовки, в которых утверждает, что украинские военные якобы хранят боеприпасы в подъездах жилых домов Таврического и Корабельного районов города.

"Противник по подтвержденным данным завозит и организует хранение взрывных устройств и БК (боекомплекта) в подъездах жилых домов в Таврическом и Корабельном районах города. Подвоз боеприпасов осуществляется на "гражданском" транспорте под видом коммунальных служб или экстренных бригад. Просим граждан быть предельно внимательными. Есть большая вероятность детонации боеприпасов и гибели людей", - говорится в листовке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия до сих пор не предоставила никаких доказательств "атаки" на резиденцию Путина, потому что никакого нападения не было, - Сибига

Прокудин назвал эти утверждения выдумками, направленными на "отбеливание" постоянных ударов по гражданским. "Тогда возникает простой вопрос. Что именно было в более чем 40 тысячах домов, школ, больниц и админзданий, которые уже обстреляли в области? В каждом - "склад боеприпасов" или, может, сразу "база НАТО"?", - заявил он.

Глава ОВА призвал жителей области сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог и обстрелов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский связал фейки России с качественной коммуникацией Украины и США