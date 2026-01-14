Россия распространяет фейки о хранении боеприпасов в домах Херсона, чтобы оправдать удары по гражданской инфраструктуре, - Прокудин
Российские оккупанты пытаются оправдать возможные удары по гражданским объектам Херсона, распространяя фейки о якобы "складах с БК" в жилой застройке.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, российская сторона распространяет листовки, в которых утверждает, что украинские военные якобы хранят боеприпасы в подъездах жилых домов Таврического и Корабельного районов города.
"Противник по подтвержденным данным завозит и организует хранение взрывных устройств и БК (боекомплекта) в подъездах жилых домов в Таврическом и Корабельном районах города. Подвоз боеприпасов осуществляется на "гражданском" транспорте под видом коммунальных служб или экстренных бригад. Просим граждан быть предельно внимательными. Есть большая вероятность детонации боеприпасов и гибели людей", - говорится в листовке.
Прокудин назвал эти утверждения выдумками, направленными на "отбеливание" постоянных ударов по гражданским. "Тогда возникает простой вопрос. Что именно было в более чем 40 тысячах домов, школ, больниц и админзданий, которые уже обстреляли в области? В каждом - "склад боеприпасов" или, может, сразу "база НАТО"?", - заявил он.
Глава ОВА призвал жителей области сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог и обстрелов.
