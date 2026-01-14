Росія поширює фейки про зберігання боєприпасів у будинках Херсона, щоб виправдати удари по цивільній інфраструктурі, - Прокудін
Російські окупанти намагаються виправдати можливі удари по цивільних об’єктах Херсона, поширюючи фейки про нібито "склади з БК" у житловій забудові.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, російська сторона розповсюджує листівки, в яких стверджує, що українські військові нібито зберігають боєприпаси у під’їздах житлових будинків Таврійського та Корабельного районів міста.
"Противник за підтвердженими даними завозить і організовує зберігання вибухових пристроїв та БК (боєкомплекту) у під'їздах житлових будинків у Таврійському та Корабельному районах міста. Підвезення боєприпасів здійснюється на "цивільному" транспорті під виглядом комунальних служб або екстрених бригад. Просимо цивільних бути гранично уважними. Є велика ймовірність детонації боєприпасів і загибелі людей", - йдеться в листівці.
Прокудін назвав ці твердження вигадками, спрямованими на "відбілювання" постійних ударів по цивільних. "Тоді виникає просте питання. Що саме було в понад 40 тисячах будинків, шкіл, лікарень і адмінбудівель, які вже обстріляли в області? У кожному - "склад боєприпасів" чи, може, одразу "база НАТО"?", - заявив він.
Голова ОВА закликав жителів області зберігати спокій, довіряти лише офіційним джерелам інформації та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог і обстрілів.
