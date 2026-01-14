Умер нардеп "Слуги народа" Александр Кабанов
Народный депутат "Слуги народа" Александр Кабанов ушел из жизни на 53-м году жизни.
Об этом сообщила пресс-служба парламента, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Во время работы в Верховной Раде Украины был членом Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Александр Кабанов последовательно поддерживал увеличение производства украинского контента и создание благоприятных условий для работы творческих работников в различных областях культуры.
Выражаем соболезнования его семье и близким", - отметили там.
Движение "Честно" сообщило, что до работы в Раде Кабанов работал сценаристом в Студии "Квартал 95", входил в креативную группу Владимира Зеленского на президентских выборах, а также занимался бизнесом в сфере ресторанов и аренды недвижимости.
"Следующим в списке, кто может заменить его в Верховной Раде, является Роман Кравец, известный как администратор телеграмм-канала "Джокер". По данным ЦИК, кандидаты выше в списке отказались от депутатского мандата", - добавили в "Честно".
В грудні 2019 Кабанов під час засідання ВРУ по телефону домовлявся про покупку елітного авто https://uk.wikipedia.org/wiki/Jaguar_F-Pace Jaguar F-Pace за 63 тис. $, також домовлявся про отримання підробної довідки про доходи для отримання відтермінування оплати на авто на кілька днівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9].
У 2022 році проголосував за містобудівну реформу, яка впроваджувалася в інтересах забудовниківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10].