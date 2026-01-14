Умер нардеп "Слуги народа" Александр Кабанов

Народный депутат "Слуги народа" Александр Кабанов ушел из жизни на 53-м году жизни.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Во время работы в Верховной Раде Украины был членом Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Александр Кабанов последовательно поддерживал увеличение производства украинского контента и создание благоприятных условий для работы творческих работников в различных областях культуры.

Выражаем соболезнования его семье и близким", - отметили там.

Движение "Честно" сообщило, что до работы в Раде Кабанов работал сценаристом в Студии "Квартал 95", входил в креативную группу Владимира Зеленского на президентских выборах, а также занимался бизнесом в сфере ресторанов и аренды недвижимости.

"Следующим в списке, кто может заменить его в Верховной Раде, является Роман Кравец, известный как администратор телеграмм-канала "Джокер". По данным ЦИК, кандидаты выше в списке отказались от депутатского мандата", - добавили в "Честно".

