Умер нардеп "Слуги народа" Александр Кабанов

Умер нардеп Слуги народа Александр Кабанов

Народный депутат "Слуги народа" Александр Кабанов ушел из жизни на 53-м году жизни.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Во время работы в Верховной Раде Украины был членом Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Александр Кабанов последовательно поддерживал увеличение производства украинского контента и создание благоприятных условий для работы творческих работников в различных областях культуры.

Выражаем соболезнования его семье и близким", - отметили там.

Движение "Честно" сообщило, что до работы в Раде Кабанов работал сценаристом в Студии "Квартал 95", входил в креативную группу Владимира Зеленского на президентских выборах, а также занимался бизнесом в сфере ресторанов и аренды недвижимости.

"Следующим в списке, кто может заменить его в Верховной Раде, является Роман Кравец, известный как администратор телеграмм-канала "Джокер". По данным ЦИК, кандидаты выше в списке отказались от депутатского мандата", - добавили в "Честно".

+18
Це він сценарії про 'синьор Голодомор' та 'Україна актриса фільмів для дорослих' писав?
показать весь комментарий
14.01.2026 14:39 Ответить
+16
Ви маєте такий погляд на цю подію і це ваше право. А інші люди бажають висловитись. Бо за вашою логікою і після смерті, умовно кажучи гітлера чи сталіна, не можна висловлюватись про їхні вчинки, бо вони вже померли. В даному випадку помер політик, публічна особа і посмертна оцінка його життєвого шляху, на мою думку, не є чимось аморальним або забороненим.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:06 Ответить
+15
Або він- або Лєнка Скумбрія.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:41 Ответить
Це він сценарії про 'синьор Голодомор' та 'Україна актриса фільмів для дорослих' писав?
показать весь комментарий
14.01.2026 14:39 Ответить
Або він- або Лєнка Скумбрія.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:41 Ответить
Вікіпедія-

В грудні 2019 Кабанов під час засідання ВРУ по телефону домовлявся про покупку елітного авто https://uk.wikipedia.org/wiki/Jaguar_F-Pace Jaguar F-Pace за 63 тис. $, також домовлявся про отримання підробної довідки про доходи для отримання відтермінування оплати на авто на кілька днівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9].

У 2022 році проголосував за містобудівну реформу, яка впроваджувалася в інтересах забудовниківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10].
показать весь комментарий
14.01.2026 14:54 Ответить
І нащо воно йому тепер? Чи таки забрав з собою?
показать весь комментарий
14.01.2026 15:18 Ответить
В домовини кишень немає, але є родичі та спадники!
показать весь комментарий
14.01.2026 15:20 Ответить
Желаю чьтоби всє!
показать весь комментарий
14.01.2026 15:18 Ответить
Слухайте, люди! Ну ви ж не кончені кацапи, щоб радіти смерті людини. Все, помер чоловік, закінчив свій земний шлях. Промовчить.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:52 Ответить
Терпіла 🤣
показать весь комментарий
14.01.2026 14:57 Ответить
Ви маєте такий погляд на цю подію і це ваше право. А інші люди бажають висловитись. Бо за вашою логікою і після смерті, умовно кажучи гітлера чи сталіна, не можна висловлюватись про їхні вчинки, бо вони вже померли. В даному випадку помер політик, публічна особа і посмертна оцінка його життєвого шляху, на мою думку, не є чимось аморальним або забороненим.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:06 Ответить
Я так розомію, що якщо, щось трапиться з Зебілом, то треба оголошувать триденну жалобу або одразу кинутись в помиральну яму? А не закатіть гулянку до парасячєга візга?
показать весь комментарий
14.01.2026 15:07 Ответить
Та ні, з гулянкою ви загнули. Треба ж міру знати. А то що будемо робити, як здохне путін?
показать весь комментарий
14.01.2026 15:39 Ответить
А що він зробив корисного для українців та України ? Він був депутатом і повинен був працювати на цей «мудрий нарід», але працював лише на свою кишеню!
показать весь комментарий
14.01.2026 15:56 Ответить
Про що і говорилось,по об'явам,друзі,друзі друзів,брати,знайомі,знайомі знайомих,співвласники "Квартал-95",сценаристи,актори,фотографи,весільний тамада і інша фуєта : гвалтівники,аналтабушників - це все партія влади "Слуга народа". Що можна було чекати ?
показать весь комментарий
14.01.2026 14:54 Ответить
ой, що такое? Но какие все коменти добрі!
показать весь комментарий
14.01.2026 14:55 Ответить
І дивним чином "кандидати вище у списку відмовилися від депутатського мандату"
показать весь комментарий
14.01.2026 14:58 Ответить
А какова причина смерти, конверты слишком тяжёлые,в столовке пища слишком жирная,может слишком много смеялся над собственными сценариями или в отпуске перезагорел?
показать весь комментарий
14.01.2026 14:59 Ответить
А може замерз *****? Все таки холодно зараз в столиці
показать весь комментарий
14.01.2026 15:09 Ответить
Цікаво, комент про ішака видалили, так я ж не згадував особисто смарагдового) чи вже всі все знають?
показать весь комментарий
14.01.2026 15:01 Ответить
Видно згадав у коменті одну національність або громадянство що їй відповідає - маєш результат . Більше не напишу , тільки з бану вийшов , нічого особистого , просто запитав у одного із коментуючих його оцінку дій осіб причетних до владних структур без посилання на прізвища та посади ((((
показать весь комментарий
14.01.2026 16:01 Ответить
Здохла зелена собака., і хер з нею. Господи прости.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:08 Ответить
шкода що тільки одна свиня здохла.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:11 Ответить
Шкода що не ви?
показать весь комментарий
14.01.2026 15:41 Ответить
Твій родич видно був ? Співчуваю , важко тобі тепер без нього ......
показать весь комментарий
14.01.2026 16:03 Ответить
За сумісництвом сценарист "Кварталу" - не сумую.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:12 Ответить
Яка "сумна' новина. Замість одного лайна зайде ще гірше
показать весь комментарий
14.01.2026 15:18 Ответить
Та там і втрати не побачили , достатньо того що залишилося ((
показать весь комментарий
14.01.2026 16:04 Ответить
На одного мародера менше
показать весь комментарий
14.01.2026 15:24 Ответить
Здоров'я і багато років прожити....
показать весь комментарий
14.01.2026 15:32 Ответить
Один сценарист успішно замінить іншого, випавшого з обойми 95-кварталу, і отряд нє замєтіт патєрі байца
показать весь комментарий
14.01.2026 15:46 Ответить
А был ли покойный нравственным человеком?
показать весь комментарий
14.01.2026 16:00 Ответить
Все що якимсь чином має стосунок до "Кварталу 95" є гнилим і ганебним.
показать весь комментарий
14.01.2026 16:09 Ответить
Без коментарів!
показать весь комментарий
14.01.2026 16:16 Ответить
 
 