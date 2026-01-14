Помер нардеп "Слуги народу" Олександр Кабанов
Народний депутат "Слуги народу" Олександр Кабанов пішов з життя на 53-му році життя.
Про це повідомила пресслужба парламенту, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Під час роботи у Верховній Раді України був членом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Олександр Кабанов послідовно підтримував збільшення виробництва українського контенту та створення сприятливих умов для роботи творчих працівників у різних галузях культури.
Висловлюємо співчуття його родині та близьким", - зазначили там.
Рух "Чесно" повідомив, що до роботи в Раді Кабанов працював сценаристом у Студії "Квартал 95", входив до креативної групи Володимира Зеленського на президентських виборах, а також займався бізнесом у сфері ресторанів та оренди нерухомості.
"Наступним у списку, хто може замінити його у Верховній Раді, є Роман Кравець, відомий як адміністратор телеграм-каналу "Джокер". За даними ЦВК, кандидати вище у списку відмовилися від депутатського мандату", - додали в "Чесно".
В грудні 2019 Кабанов під час засідання ВРУ по телефону домовлявся про покупку елітного авто https://uk.wikipedia.org/wiki/Jaguar_F-Pace Jaguar F-Pace за 63 тис. $, також домовлявся про отримання підробної довідки про доходи для отримання відтермінування оплати на авто на кілька днівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9].
У 2022 році проголосував за містобудівну реформу, яка впроваджувалася в інтересах забудовниківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10].
