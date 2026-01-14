Помер нардеп "Слуги народу" Олександр Кабанов

Народний депутат "Слуги народу" Олександр Кабанов пішов з життя на 53-му році життя.

Про це повідомила пресслужба парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Під час роботи у Верховній Раді України був членом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Олександр Кабанов послідовно підтримував збільшення виробництва українського контенту та створення сприятливих умов для роботи творчих працівників у різних галузях культури.

Висловлюємо співчуття його родині та близьким", - зазначили там.

Рух "Чесно" повідомив, що до роботи в Раді Кабанов працював сценаристом у Студії "Квартал 95", входив до креативної групи Володимира Зеленського на президентських виборах, а також займався бізнесом у сфері ресторанів та оренди нерухомості.

"Наступним у списку, хто може замінити його у Верховній Раді, є Роман Кравець, відомий як адміністратор телеграм-каналу "Джокер". За даними ЦВК, кандидати вище у списку відмовилися від депутатського мандату", - додали в "Чесно".

