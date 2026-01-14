РУС
Новости Смерть из-за генератора
5 666 40

Семья погибла из-за работающего генератора на балконе квартиры в Киеве, - полиция. ФОТО

В Киеве из-за работающего в квартире генератора погибла целая семья. Женщина и ее родители отравились угарным газом.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

На днях правоохранители получили сообщение о пропаже 30-летней местной жительницы и во время проверки дома ее родителей обнаружили тела всех троих без признаков жизни.

  • В помещении работал генератор, питание к которому поступало от газового баллона.

В Киеве погибла целая семья из-за включенного генератора

Генератор оставили на балконе

Установлено, что накануне киевляне включили генератор на балконе и легли спать, при этом дверь на балкон была открыта и вела в комнату.

Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что причиной смерти женщины, ее 61-летней матери и 63-летнего отца стало отравление угарным газом.

Автор: 

Топ комментарии
+24
Знаете когда мои друзья приятели и родственники заявляют что во всех бедах войны виновен Путин.. у меня аргумент простой. Для примитивов-Путин как бешеный пёс, который бегает по улицам села, и может влететь в любой двор в любую минуту. Так вот умный хозяин, запирает ворота калитку и двери в дом. А ещё берёт в руки берданку или хотя бы лом. Чтобы ******* этого пса если он как-то влетит во двор. Наш зелёный недоумок в девятнадцатом году просто открыл этому бешеному ПСУ все засовы, все замки, и он влетел и перегрыз всю семью. Кто виноват? Пёс? Или всё-таки хозяин который впустил его во двор?
показать весь комментарий
14.01.2026 17:53 Ответить
+15
Пояснюють людям пояснюють а все даремно.
Ці смерті також на совесті міндіча з дружбанами і Ze з москалями.
показать весь комментарий
14.01.2026 17:47 Ответить
+10
ніт - в першу чергу на совісті нашої влади.пуйло був є і буде і зло в цьому світі теж до скону життя.але коли наша влада пішла назустріч злу відкривши всі вікна і двері.....
показать весь комментарий
14.01.2026 18:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
купив датчик чадного газу,буду ставить , на газ поставив вже раз спрацював коли горілку залило
показать весь комментарий
14.01.2026 17:45 Ответить
А де рукав для вихлопу за вікно?
показать весь комментарий
14.01.2026 17:46 Ответить
просто двері закрили би ,а вихлоп вивітрився
показать весь комментарий
14.01.2026 17:47 Ответить
А як щодо варіанту не ставить генератор на балконі багатоповерхівки?
показать весь комментарий
14.01.2026 17:53 Ответить
Розумним бути не заборониш
показать весь комментарий
14.01.2026 17:46 Ответить
чадний газ без запаху тому і небезпечний
показать весь комментарий
14.01.2026 17:46 Ответить
Пояснюють людям пояснюють а все даремно.
Ці смерті також на совесті міндіча з дружбанами і Ze з москалями.
показать весь комментарий
14.01.2026 17:47 Ответить
в першу чергу на совісті пуйла
показать весь комментарий
14.01.2026 17:48 Ответить
Знаете когда мои друзья приятели и родственники заявляют что во всех бедах войны виновен Путин.. у меня аргумент простой. Для примитивов-Путин как бешеный пёс, который бегает по улицам села, и может влететь в любой двор в любую минуту. Так вот умный хозяин, запирает ворота калитку и двери в дом. А ещё берёт в руки берданку или хотя бы лом. Чтобы ******* этого пса если он как-то влетит во двор. Наш зелёный недоумок в девятнадцатом году просто открыл этому бешеному ПСУ все засовы, все замки, и он влетел и перегрыз всю семью. Кто виноват? Пёс? Или всё-таки хозяин который впустил его во двор?
показать весь комментарий
14.01.2026 17:53 Ответить
А откуда взялся бешеный пёс,который бегает по улицам?
показать весь комментарий
14.01.2026 18:58 Ответить
От страха любой может взбеситься, если его постоянно и долго кусать. По себе чувствую-бешеная.А ведь когда-то была добрейшей души человек.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:25 Ответить
Бешеному псу открыли засовы в 2010 году, когда слушая призывы некоторых политиков люди не пошли на выборы, что помогло Януковичу стать президентом, что в свою очередь привело в Майдану и рашистской агрессии. А потом Минские соглашения позволили Путину закрепиться на Донбассе и подготовиться к широкомасштабному вторжению. Если бы не "зелёный недоумок", сейчас бы государства Украина уже не существовало.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:09 Ответить
Так, в першу чергу на совісті пуйла. Пуйло ворог. А в другу чергу на совісті Голобородька' і його друзів і бізнес- партнерів міндіча, цукермана, галущенка і деркача. Не вкрали б вони сотні мільярдів, що виділені на захисні споруди - бала б електроенергія і генератор не потрібно було ставити на балкон. Чи не так?
показать весь комментарий
14.01.2026 18:00 Ответить
ніт - в першу чергу на совісті нашої влади.пуйло був є і буде і зло в цьому світі теж до скону життя.але коли наша влада пішла назустріч злу відкривши всі вікна і двері.....
показать весь комментарий
14.01.2026 18:06 Ответить
Наскільки я знаю, Деркач друг не Голобородько, в Юрія Луценка. Деркач навіть був присутній на весіллі сина Луценка.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:12 Ответить
Спочатку обрали Zе, та слуг, як шо ви не пом'ятаєте.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:17 Ответить
Нафіг пояснювати? Взяти виписку з банку, подивитися яка фірма чи ФОП їм це продали і встановили. Впаяти строки.
показать весь комментарий
14.01.2026 17:52 Ответить
Та шо там той продавець, відразу виробника треба брати.
А продавець яким чином до їх загибілі?
До речі, ви не за Ze та слуг голосували?
показать весь комментарий
14.01.2026 18:09 Ответить
Знаете, судя по его логике - можно было и не спрашивать.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:12 Ответить
Ви не в офісі простих рішень працюєте?
показать весь комментарий
14.01.2026 18:22 Ответить
Не чадим, а вуглекислим. Чадний газ не утворюється при згорянні побутового газу. Вуглекислий газ, сам по собі не токсичний, але витісянє кисень з приміщення
показать весь комментарий
14.01.2026 17:49 Ответить
ще один розумний
показать весь комментарий
14.01.2026 17:51 Ответить
Ну правильно сказал, продукты сгорания пропана есть вода и углекислый газ. Хотя я готов предположить что после того как сильно повысился процент содержания углекислого газа часть пропана в двигателе стала недоокисляться и в выхлопе появился угарный газ. В любом случае - окно на балкон должно было быть открыто. Скорее всего там у генератора был удлинитель выхлопа, который вел на улицу - но он мог просто отвалиться и выхлопные газы пошли в помещение.
показать весь комментарий
14.01.2026 17:56 Ответить
СО2 не отруйний. При дуже високому вмісті людина задихається від нестачі кисню. СО отруйний. Навіть в малих концентраціях. Звичайними лікарями швидкої легко відрізняється. Навіть патологоанатом не потрібен.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:04 Ответить
Да, Со2 нельзя отравиться. Можно задохнуться. Правда погибшему разницы особой нет.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:13 Ответить
Угарный газ легче воздуха, а углекислый - тяжелее. В Харькове задолго до войны был случай что аварийщики полезли в люк по очереди, не проветрив его. А люк был на проезжей части, и туда стекал углекислый газ от выхлопа проезжавших машин. Они по очереди туда прыгали и там и оставались. 4 или 5 человек погибло тогда.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:15 Ответить
«Чадний газ не утворюється при згорянні побутового газу»
Оцінка:Неправильно / неповно
Пояснення, на чому ґрунтується:
Побутовий газ (метан, CH₄) при ідеальному, повному згорянні дійсно утворює:
вуглекислий газ (CO₂)
воду (H₂O)
Але в реальних умовах (нестача кисню, погана тяга, забруднений пальник, закрите приміщення) відбувається неповне згоряння.
При неповному згорянні утворюється чадний газ (CO).
Висновок:
Чадний газ може утворюватися при згорянні побутового газу.
Саме тому газові колонки, котли й плити є потенційним джерелом CO.
показать весь комментарий
14.01.2026 17:52 Ответить
який метан, якщо на балоні написано пропан-бутан?
показать весь комментарий
14.01.2026 17:58 Ответить
Не важливо. При несправному обладнані, чи криво встановленому і налаштованому, згортання любого газу дає СО.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:06 Ответить
неважливо яку аліфатичну сполуку ви спалюєте, хоч метан, хоч бутан, хоч гексан з октаном, але при неповному окисленні виділється СО, рівень якого поступово пднімаєтьс над підлогою, і тихо за десять-двадцять хвилин блокує майже половину молекул гемоглобіну, утворюючи досить стійкий карбоксігемоглобін, який в організмі людини має період напіврозпаду приблизно 4-5 годин. Тобто кров перестає переносити кисень.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:25 Ответить
со по весу не на много тежелее воздуха .и поэтому легко перемешивается в обьеме воздуха комнаты. поэтому датчики со ставят как правило на уровне глаз, а не возле пола.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:50 Ответить
так, перемішуєтья, якщо по кімнаті ходять. А на рівні глаз - щоб сигнал зразу вкидався в очі.
А коли сплять, то його рівень піднімається з підлоги.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:01 Ответить
>Встановлено, що напередодні, кияни увімкнули генератор на балконі та лягли спати, при цьому двері до балкону були відчинені та вели до кімнати.

клінічні ідіоти (були)
показать весь комментарий
14.01.2026 17:51 Ответить
для вумних ,генератор перероблений с бензину на газ звідси і чадний газ
показать весь комментарий
14.01.2026 17:57 Ответить
продаються карбюратори під газ
показать весь комментарий
14.01.2026 17:58 Ответить
Краще б тепліше вділись то були б живі.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:02 Ответить
я так и робив на початку війни коли два тижні не було не газу не світла ,температура в хаті була 10 градусів , це в лютому
показать весь комментарий
14.01.2026 18:10 Ответить
А всього то треба було вивести шлангом вихлопні гази на вулицю через дірку в балконі і можна ще підести другим шлангом ззовні свіже повітря на карбюратор.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:59 Ответить
так і сусідів можна отруїти
хто такому навчив...
показать весь комментарий
14.01.2026 19:14 Ответить
 
 