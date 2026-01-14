Семья погибла из-за работающего генератора на балконе квартиры в Киеве, - полиция. ФОТО

В Киеве из-за работающего в квартире генератора погибла целая семья. Женщина и ее родители отравились угарным газом.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

На днях правоохранители получили сообщение о пропаже 30-летней местной жительницы и во время проверки дома ее родителей обнаружили тела всех троих без признаков жизни.

В помещении работал генератор, питание к которому поступало от газового баллона.

Генератор оставили на балконе

Установлено, что накануне киевляне включили генератор на балконе и легли спать, при этом дверь на балкон была открыта и вела в комнату.

Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что причиной смерти женщины, ее 61-летней матери и 63-летнего отца стало отравление угарным газом.

