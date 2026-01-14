5 666 40
Семья погибла из-за работающего генератора на балконе квартиры в Киеве, - полиция. ФОТО
В Киеве из-за работающего в квартире генератора погибла целая семья. Женщина и ее родители отравились угарным газом.
Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
На днях правоохранители получили сообщение о пропаже 30-летней местной жительницы и во время проверки дома ее родителей обнаружили тела всех троих без признаков жизни.
- В помещении работал генератор, питание к которому поступало от газового баллона.
Генератор оставили на балконе
Установлено, что накануне киевляне включили генератор на балконе и легли спать, при этом дверь на балкон была открыта и вела в комнату.
Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что причиной смерти женщины, ее 61-летней матери и 63-летнего отца стало отравление угарным газом.
Топ комментарии
+24 фома фоммич #577697
14.01.2026 17:53
+15 Старый зольдат
14.01.2026 17:47
+10 Кравченко Тарзан #615488
14.01.2026 18:06
Ці смерті також на совесті міндіча з дружбанами і Ze з москалями.
А продавець яким чином до їх загибілі?
До речі, ви не за Ze та слуг голосували?
Оцінка: ❌ Неправильно / неповно
Пояснення, на чому ґрунтується:
Побутовий газ (метан, CH₄) при ідеальному, повному згорянні дійсно утворює:
вуглекислий газ (CO₂)
воду (H₂O)
Але в реальних умовах (нестача кисню, погана тяга, забруднений пальник, закрите приміщення) відбувається неповне згоряння.
При неповному згорянні утворюється чадний газ (CO).
Висновок:
Чадний газ може утворюватися при згорянні побутового газу.
Саме тому газові колонки, котли й плити є потенційним джерелом CO.
А коли сплять, то його рівень піднімається з підлоги.
клінічні ідіоти (були)
хто такому навчив...