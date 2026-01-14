На фронте произошло 118 боевых столкновений, на Покровском направлении ликвидировано 50 оккупантов, - Генштаб
С начала суток среды, 14 января, на фронте произошло 118 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 31 авиационный удар, сбросил 71 управляемую авиабомбу, осуществил 3736 ударов дронами-камикадзе и 2854 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши воины отразили одну атаку российских захватчиков, противник осуществил 105 обстрелов, из которых три – из реактивных систем залпового огня.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 боевых столкновений - в районах Волчанска, Зеленого и в сторону населенных пунктов Графское, Волчанские Хутора, Круглое. В данное время продолжаются четыре боестолкновения.
- На Купянском направлении противник осуществил три атаки на позиции наших войск в сторону Петропавловки, Песчаного, Боровой, два боевых столкновения до сих пор продолжаются.
Бои на востоке
На Лиманском направлении российские войска 11 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Заречное, Карповка, Новоселовка, Торское и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Диброва. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении украинские воины сегодня отбили пять вражеских атак на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Федоровки, Свято-Покровского и в сторону Закитного.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Иванополье, Щербиновка, и в сторону Софиевки, Новопавловки и Торского.
На Покровском направлении враг осуществил 23 попытки потеснить наши подразделения в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Дорожное, Родинское, Гришино, Новопавловка.
По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 50 и ранили 25 оккупантов.
Уничтожены:
- одна артиллерийскую систему,
- три мотоцикла,
- 55 беспилотных летательных аппаратов,
- две единицы автомобильной техники,
- наземный роботизированный комплекс,
- три укрытия личного состава и один пункт управления БПЛА.
Кроме того, поражены шесть артиллерийских систем, пять единиц автомобильной и одна единица специальной техники, одно средство РЭБ, два пункта управления БПЛА и семь укрытий личного состава противника.
На Александровском направлении враг 10 раз атаковал вблизи населенных пунктов Сычнево, Злагода и в сторону Ивановки и Нового Запорожья. Одно боестолкновение продолжается. Гавриловка подверглась вражескому авиаудару.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении украинские воины сегодня отбили 17 атак врага в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого, Святопетровки. Враг нанес авиаудар по Староукраинке.
- На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение в районе Приморского. Враг нанес авиаудары по Рождественке и Зализнычному.
- На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
- На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.
