На фронте произошло 118 боевых столкновений, на Покровском направлении ликвидировано 50 оккупантов, - Генштаб

С начала суток среды, 14 января, на фронте произошло 118 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 31 авиационный удар, сбросил 71 управляемую авиабомбу, осуществил 3736 ударов дронами-камикадзе и 2854 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши воины отразили одну атаку российских захватчиков, противник осуществил 105 обстрелов, из которых три – из реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 боевых столкновений - в районах Волчанска, Зеленого и в сторону населенных пунктов Графское, Волчанские Хутора, Круглое. В данное время продолжаются четыре боестолкновения.

- в районах Волчанска, Зеленого и в сторону населенных пунктов Графское, Волчанские Хутора, Круглое. В данное время продолжаются четыре боестолкновения. На Купянском направлении противник осуществил три атаки на позиции наших войск в сторону Петропавловки, Песчаного, Боровой, два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении российские войска 11 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Заречное, Карповка, Новоселовка, Торское и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Диброва. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении украинские воины сегодня отбили пять вражеских атак на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Федоровки, Свято-Покровского и в сторону Закитного.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Иванополье, Щербиновка, и в сторону Софиевки, Новопавловки и Торского.

На Покровском направлении враг осуществил 23 попытки потеснить наши подразделения в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Дорожное, Родинское, Гришино, Новопавловка.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 50 и ранили 25 оккупантов.

Уничтожены:

одна артиллерийскую систему,

три мотоцикла,

55 беспилотных летательных аппаратов,

две единицы автомобильной техники,

наземный роботизированный комплекс,

три укрытия личного состава и один пункт управления БПЛА.

Кроме того, поражены шесть артиллерийских систем, пять единиц автомобильной и одна единица специальной техники, одно средство РЭБ, два пункта управления БПЛА и семь укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении враг 10 раз атаковал вблизи населенных пунктов Сычнево, Злагода и в сторону Ивановки и Нового Запорожья. Одно боестолкновение продолжается. Гавриловка подверглась вражескому авиаудару.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении украинские воины сегодня отбили 17 атак врага в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого, Святопетровки. Враг нанес авиаудар по Староукраинке.

в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого, Святопетровки. Враг нанес авиаудар по Староукраинке. На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение в районе Приморского. Враг нанес авиаудары по Рождественке и Зализнычному.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

