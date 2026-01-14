На фронті відбулося 118 бойових зіткнень, на Покровському напрямку ліквідовано 50 окупантів, - Генштаб

Від початку доби середи, 14 січня, на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник завдав 31 авіаційний удар, скинув 71 керовану авіабомбу, здійснив 3736 ударів дронами-камікадзе та 2854 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках наші воїни відбили одну атаку російських загарбників, противник здійснив 105 обстрілів, з яких три – із реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень - у районах Вовчанська, Зеленого та у бік населених пунктів Графське, Вовчанські Хутори, Кругле. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Куп'янському напрямку противник здійснив три атаки на позиції наших військ у бік Петропавлівки, Піщаного, Борової, два боєзіткнення досі тривають.

Бої на сході

На Лиманському напрямку російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Зарічне, Карпівка, Новоселівка, Торське та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Діброва. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили п’ять ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Федорівки, Свято-Покровського та у бік Закітного.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, та у бік Софіївки, Новопавлівки й Торського.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 спроби потіснити наші підрозділи у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине, Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 50 та поранили 25 окупантів.

Знищили:

одну артилерійську систему,

три мотоцикли,

55 безпілотних літальних апаратів,

дві одиниці автомобільної техніки,

наземний роботизований комплекс,

три укриття особового складу та один пункт управління БпЛА.

Крім того, уражено шість артилерійських систем, п’ять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, один засіб РЕБ, два пункти управління БпЛА та сім укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку ворог 10 разів атакував поблизу населених пунктів Січневе, Злагода та у бік Іванівки й Нового Запоріжжя. Одне боєзіткнення триває. Гаврилівка зазнала ворожого авіаудару.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські воїни сьогодні відбивали 17 атак ворога у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Зеленого, Святопетрівки. Ворог завдав авіаудару по Староукраїнці.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Приморського. Ворог завдав авіаударів по Різдвянці та Залізничному.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

