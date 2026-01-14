Від початку доби на фронті відбулося 50 боїв, найбільше – на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби середи, 14 січня, на фронті зафіксовано 50 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Рогізне, Уланове, Безсалівка, Студенок, Волфине, Кучерівка Сумської області; Галаганівка, Хрінівка, Залізний Міст Чернігівської області.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках наші воїни відбили одну атаку російських загарбників, противник здійснив 64 обстріли, з яких три – із реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось сім атак ворога у районі Вовчанська та у напрямках населених пунктів Графське, Вовчанські Хутори, Кругле. Наразі три боєзіткнення тривають.

На Куп'янському напрямку ворог один раз наступав на позиції наших захисників у напрямку Петропавлівки, отримав відсіч.

Бої на сході

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося одне боєзіткнення. Ворог атакував у районі населеного пункту Зарічне.

На Слов’янському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Федорівки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Сили оборони зупинили десять ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, та у бік Софіївки й Торського.

На Покровському напрямку російські війська 16 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине. Наші захисники вже відбили 13 атак, три боєзіткнення наразі триває.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Січневе, Злагода та у бік Іванівки й Нового Запоріжжя. Гаврилівка зазнала ворожого авіаудару.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили шість атак ворожих підрозділів у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Зеленого, Святопетрівка ще два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку на даний час триває одне боєзіткнення в районі Приморського. Ворог завдав авіаударів по Різдвянівці та Залізничному.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

