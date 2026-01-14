С начала суток на фронте произошло 50 боев, больше всего – на Покровском направлении, – Генштаб
С начала суток среды, 14 января, на фронте зафиксировано 50 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, удерживают рубежи и разрушают планы россиян.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Рогизное, Уланово, Безсаловка, Студенок, Волфино, Кучеровка Сумской области; Галагановка, Хреновка, Железный Мост Черниговской области.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши воины отбили одну атаку российских захватчиков, противник осуществил 64 обстрела, из которых три – из реактивных систем залпового огня.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении произошло семь атак врага в районе Волчанска и в направлениях населенных пунктов Графское, Волчанские Хутора, Круглое. Сейчас три боестолкновения продолжаются.
- На Купянском направлении враг один раз наступал на позиции наших защитников в направлении Петропавловки, получил отпор.
Бои на востоке
На Лиманском направлении сегодня произошло одно боестолкновение. Враг атаковал в районе населенного пункта Заречное.
На Славянском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Федоровки.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
Силы обороны остановили десять вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Щербиновка, а также в сторону Софиевки и Торского.
На Покровском направлении российские войска 16 раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Дорожное, Родинское, Гришино. Наши защитники уже отбили 13 атак, три боестолкновения пока продолжаются.
На Александровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Сичневое, Злагода и в сторону Ивановки и Нового Запорожья. Гавриловка подверглась вражескому авиаудару.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении наши воины отбили шесть атак вражеских подразделений в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого, Святопетровска еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
- На Ореховском направлении в настоящее время продолжается одно боестолкновение в районе Приморского. Враг нанес авиаудары по Рождественке и Железнодорожному.
- На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
- На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
- Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.
