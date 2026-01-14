С начала суток на фронте произошло 50 боев, больше всего – на Покровском направлении, – Генштаб

С начала суток среды, 14 января, на фронте зафиксировано 50 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, удерживают рубежи и разрушают планы россиян.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Рогизное, Уланово, Безсаловка, Студенок, Волфино, Кучеровка Сумской области; Галагановка, Хреновка, Железный Мост Черниговской области.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши воины отбили одну атаку российских захватчиков, противник осуществил 64 обстрела, из которых три – из реактивных систем залпового огня.

Читайте также: С начала суток на фронте произошло 78 боев, горячее всего на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь атак врага в районе Волчанска и в направлениях населенных пунктов Графское, Волчанские Хутора, Круглое. Сейчас три боестолкновения продолжаются.

в районе Волчанска и в направлениях населенных пунктов Графское, Волчанские Хутора, Круглое. Сейчас три боестолкновения продолжаются. На Купянском направлении враг один раз наступал на позиции наших защитников в направлении Петропавловки, получил отпор.

Бои на востоке

На Лиманском направлении сегодня произошло одно боестолкновение. Враг атаковал в районе населенного пункта Заречное.

На Славянском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Федоровки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

Силы обороны остановили десять вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Щербиновка, а также в сторону Софиевки и Торского.

На Покровском направлении российские войска 16 раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Дорожное, Родинское, Гришино. Наши защитники уже отбили 13 атак, три боестолкновения пока продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Сичневое, Злагода и в сторону Ивановки и Нового Запорожья. Гавриловка подверглась вражескому авиаудару.

Читайте также: На фронте произошло 146 боевых столкновений, враг больше всего давит на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении наши воины отбили шесть атак вражеских подразделений в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого, Святопетровска еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого, Святопетровска еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор. На Ореховском направлении в настоящее время продолжается одно боестолкновение в районе Приморского. Враг нанес авиаудары по Рождественке и Железнодорожному.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

Смотрите также: Украинские защитники 7-го корпуса ДШВ уничтожают врага в Покровске. ВИДЕО