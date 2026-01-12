На фронте произошло 146 боевых столкновений, враг больше всего давит на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

С начала суток понедельника, 12 января, на фронте произошло 146 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли 28 авиационных ударов, сбросив 74 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 5092 дрона-камикадзе и осуществили 2740 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 84 обстрела, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

Сегодня враг шесть раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Круглое, Терновая, Обуховка, Дегтярное и в сторону населенных пунктов Прилепка, Графское. Одно боевое столкновеление в настоящее время продолжается.

На Купянском направлении противник осуществил четыре попытки наступления в сторону Петропавловки и Куриловки, одно боестолкновение продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 штурмовых действий в районе населенных пунктов Новоселовка, Редкодуб, Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево. Еще одно боевое столкновение в настоящее время продолжается.

На Славянском направлении враг шесть раз атаковал в районе населенных пунктов Свято-Покровское, Платоновка, Пазено и в сторону Закитного, Резниковки. Три боевіхстолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении сегодня произошло 17 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Степановка, Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток противник 26 раз атаковал в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Никаноровка, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенного пункта Кучеров Яр.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 100 оккупантов, из которых 66 – безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

45 беспилотных летательных аппаратов,

12 единиц автомобильной техники,

десять единиц специальной техники,

четыре квадроцикла.

Также поражены один танк, три артиллерийские системы, пять единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники, пять пунктов управления БПЛА и семь укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении украинские защитники отразили 12 атак захватчиков в районах населенных пунктов Злагода, Вербовое и в сторону Нового Запорожья, одно боевое столкновение продолжается.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 33 боевых столкновения в районах населенного пункта Гуляйполе и в сторону Еленоконстантиновки и Варваровки. В двух локациях бои продолжаются до сих пор. Авиаудару КАБами подверглись Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Воздвижовка.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

