На фронте произошло 200 боев, больше всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 11 января, на фронте произошло 200 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

по состоянию на 22:00

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли 48 авиационных ударов, сбросив 129 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1868 дронов-камикадзе и осуществили 2121 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 85 обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

Сегодня враг 14 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Прилепка, Двуречанское, Долгенькое, Старица, Круглое, Чугуновка, Кутьковка и в сторону населенных пунктов Графское, Лиман, Колодязное. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении противник осуществил девять попыток наступления в сторону Петропавловки, Новоплатоновки, Купянска и Богуславки, одно боевое столкновение продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 15 штурмовых действий в районе населенных пунктов Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоегоровка, Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево. Еще одно боевое столкновение в настоящее время продолжается.

На Славянском направлении враг дважды атаковал в районе Платоновки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Ступочек.

На Константиновском направлении сегодня произошло 16 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Софиевка и Бересток.

На Покровском направлении с начала суток противник 43 раза атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Покровск, Сухецкое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Ивановки, Гришино, Торецкого и Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, в двух локациях бои продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 85 оккупантов, из которых 53 - безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

21 беспилотный летательный аппарат,

одну единица специальной техники,

два укрытия личного состава,

Также поражены 10 укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 15 атак захватчиков в районах населенных пунктов Сичневое, Вербовое, Рыбное, Вишневое, Злагода, Егоровка и в сторону Ивановки и Алексеевки. Противник нанес авиаудар по Гавриловке.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 38 боестолкновений в районах населенных пунктов Гуляйполе, Солодкое и в сторону Доброполья, Зеленого и Варваровки. В семи локациях бои продолжаются до сих пор. Авиаудару КАБами подверглись Малая Токмачка, Воздвижевка, Рождественка, Верхняя Терса.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

