На фронті відбулося 200 боїв, найбільше на – Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Від початку доби неділі, 11 січня, на фронті відбулося 200 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Російські загарбники завдали 48 авіаційних ударів, скинувши 129 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1868 дронів-камікадзе та здійснили 2121 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Бої на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 85 обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

Сьогодні ворог 14 разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Дворічанське, Довгеньке, Стариця, Кругле, Чугунівка, Кутьківка та у бік населених пунктів Графське, Лиман, Колодязне. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять спроб наступу у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Куп’янська та Богуславки, одне боєзіткнення триває.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 15 штурмових дій у районі населених пунктів Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоєгорівка, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве. Ще одне боєзіткнення в даний час триває.

На Слов’янському напрямку ворог двічі атакував у районі Платонівки.

На Краматорському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік населених пунктів Софіївка й Бересток.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Покровськ, Сухецьке, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки, Гришиного, Торецького й Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, у двох локаціях бої досі тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 85 окупантів, з яких 53 – безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили:

21 безпілотний літальний апарат,

одну одиницю спеціальної техніки,

два укриття особового складу,

Також уразили 10 укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 15 атак загарбників в районах населених пунктів Січневе, Вербове, Рибне, Вишневе, Злагода, Єгорівка та у бік Іванівки й Олексіївки. Противник завдав авіаудару по Гаврилівці.

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Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулось 38 боєзіткнень в районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке та у бік Добропілля, Зеленого й Варварівки. В семи локаціях бої тривають до цього часу. Авіаудару КАБами зазнали Мала Токмачка, Воздвижівка, Різдвянка, Верхня Терса.

в районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке та у бік Добропілля, Зеленого й Варварівки. В семи локаціях бої тривають до цього часу. Авіаудару КАБами зазнали Мала Токмачка, Воздвижівка, Різдвянка, Верхня Терса. На Оріхівському напрямку на даний час відбито вісім атак ворога в районах Степногірська, Приморського та в бік Лук’янівського. Авіаудару зазнав Оріхів.

в районах Степногірська, Приморського та в бік Лук’янівського. Авіаудару зазнав Оріхів. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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