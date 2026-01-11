На фронте зафиксировано 86 боестолкновений, самые горячие - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

На данный момент общее количество боевых столкновений на фронте составляет 86.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 11 января

Удары РФ по Украине

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов, в частности:

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 51 обстрел, в частности два – из реактивных систем залпового огня. С начала суток враг наступательных действий не проводил.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Прилепка, Двуречанское, Долгенькое и в сторону населенных пунктов Графское, Лиман, Колодязное. В настоящее время два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник пытается наступать в сторону Петропавловки и Богуславки - три атаки отбили наши защитники, в данное время еще два боевых столкновения продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Грековка, Карповка, Шандриголово, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево, два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Платоновки. Боевые столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Ивановки и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 21 атаку.

На Александровском направлении украинские защитники отбили семь штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Сичневое, Вербовое, Рыбное, Егоровка, одно боевое столкновение продолжается. Противник нанес авиаудар по Гавриловке.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 17 боевых столкновений в районах населенных пунктов Гуляйполе, Солодкое и в сторону Доброполья и Варваровки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Авиаудар КАБами подверглась Малая Токмачка.

На Ореховском направлении в настоящее время продолжаются два боестолкновения в районах Степногорска и Приморского. Авиаудар подвергся Орехов.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.