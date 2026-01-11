На фронті зафіксовано 86 боєзіткнень, найгарячіше - на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб
На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 86.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 11 січня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів, зокрема:
- Гута-Студенецька, Блешня Чернігівської області;
- Безсалівка, Рогізне, Вовківка, Рижівка, Волфине, Іскрисківщина, Шпиль Сумської області.
Обстановка на півночі
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 51 обстріл, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. З початку доби ворог наступальних дій не проводив.
Ситуація на Харківщині
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих атак у районах населених пунктів Приліпка, Дворічанське, Довгеньке та у бік населених пунктів Графське, Лиман, Колодязне. На даний час два боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку противник намагається наступати у бік Петропавлівки та Богуславки – три атаки відбили наші оборонці, наразі ще два боєзіткнення тривають.
Бої на сході
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українців у районі населених пунктів Греківка, Карпівка, Шандриголове, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве, два боєзіткнення тривають.
На Слов’янському напрямку росіяни два рази намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Платонівки. Боєзіткнення тривають.
На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку противник 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Софіївки.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 21 атаку.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали сім штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Січневе, Вербове, Рибне, Єгорівка, одне боєзіткнення триває. Противник завдав авіаудару по Гаврилівці.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку відбулось 17 боєзіткнень в районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке та у бік Добропілля й Варварівки. В деяких локаціях бої тривають до цього часу. Авіаудару КАБами зазнала Мала Токмачка.
На Оріхівському напрямку на даний час триває два боєзіткнення в районах Степногірська та Приморського. Авіаудару зазнав Оріхів.
На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
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