С начала суток на фронте произошло 78 боев, горячее всего на Гуляйпольском направлении, - Генштаб
С начала суток понедельника, 12 января, общее количество боевых столкновений на фронте составляет 78. Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов, в частности Гута-Студенецкая, Клюсы, Блешня Черниговской области; Безсаловка, Рогизное, Рыжевка, Искрисковщина, Уланово, Малушино, Будки, Чернацкое Сумской области.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 61 обстрел, в частности два – из реактивных систем залпового огня. С начала суток враг наступательных действий не проводил.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Круглое, Терновая, Обуховка и в районе населенного пункта Прилепка. В настоящее время одно боевое столкновение продолжается.
- На Купянском направлении противник пытался наступать в сторону Петропавловки и Куриловки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев в районе населенного пункта Новоселовка и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево, одно боевое столкновение продолжается.
На Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Свято-Покровского.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении противник 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Софиевки. Боевые столкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 21 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Никаноровка, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенного пункта Кучеров Яр. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 17 атак.
На Александровском направлении украинские защитники отбили семь штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районе населенного пункта Злагода и в сторону Нового Запорожья, одно боевое столкновение продолжается.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 24 боевых столкновения в районах населенного пункта Гуляйполе и в сторону Еленоконстантиновки и Варваровки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Авиаудару КАБами подверглись Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое.
- На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.
- На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль