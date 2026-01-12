219 боестолкновений на фронте за сутки: украинские войска сдерживают атаки на ключевых направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 11 января, на фронте было зафиксировано 219 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы

Вчера противник нанес 53 авиационных удара, сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, осуществил 2941 обстрел, в том числе 111 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5273 дрона-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области; Малая Токмачка, Воздвижовка, Рождественка, Верхняя Терса, Орехово Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления БПЛА противника.

Генштаб напоминает, что потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили семь боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, одно средство противовоздушной обороны, 353 беспилотных летательных аппарата, 98 единиц автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов.

Также читайте: Враг продвинулся в Резниковке, Часовом Яре и Мирнограде, - DeepState. КАРТА

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 100 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник 16 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Прилепка, Двуречанское, Долгенькое, Старица, Круглое, Чугуновка, Кутьковка и в сторону населенных пунктов Графское, Терновая, Лиман, Колодезное.

На Купянском направлении противник осуществил девять попыток наступления в сторону Петропавловки, Новоплатоновки, Купянска и Богуславки.

Читайте также: Оборона Мирнограда пополнена дополнительными силами и средствами, - ГВ "Схід"

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе населенных пунктов Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоегоровка, Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны остановили три наступательных действия захватчиков в районах Платоновки и Закитного.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки отбита атака противника в сторону Ступочек.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 17 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Софиевка и Бересток.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Покровск, Сухецкое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Ивановки, Гришино, Торецкого и Новопавловки", - говорится в сообщении.

Читайте также: Грабовское в Сумской области и Северск в Донецкой области перешли под контроль армии РФ, - DeepState

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник вчера совершил 17 атак в районах населенных пунктов Сичневое, Вербовое, Рыбное, Вишневое, Злагода, Егоровка и в сторону Ивановки и Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 44 вражеские попытки продвинуться вперед в районах населенных пунктов Гуляйполе, Сладкое и в сторону Доброполья, Зеленого, Прилук и Варваровки.

На Ореховском направлении враг пытался провести восемь наступательных действий в районах Степногорска, Приморского и в сторону Лукьяновского.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Родинское под контролем Сил обороны. Оккупанты, просочившиеся в город, уничтожаются, - "Азов". ВИДЕО