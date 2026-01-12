Від початку доби на фронті відбулося 78 боїв, найгарячішим є Гуляйпільський напрямок, - Генштаб

Гуляйпільський напрямок став найгарячішою точкою — Генштаб

Від початку доби понеділка, 12 січня, загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 78. Сили оборони України стримують наступ російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів, зокрема Гута-Студенецька, Клюси, Блешня Чернігівської області; Безсалівка, Рогізне, Рижівка, Іскрисківщина, Уланове, Малушине, Будки, Чернацьке Сумської області.

Бої на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 61 обстріл, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. З початку доби ворог наступальних дій не проводив.

Читайте також: 219 боєзіткнень на фронті за добу: українські війська стримують атаки на ключових напрямках, - Генштаб. КАРТА

Бої на Харківщині

  • На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Кругле, Тернова, Обухівка та у районі населеного пункту Приліпка. На даний час одне боєзіткнення триває.
  • На Куп’янському напрямку противник намагався наступати у бік Петропавлівки та Курилівки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районі населеного пункту Новоселівка та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве, одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Софіївки. Боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 21 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Никанорівка, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населеного пункту Кучерів Яр. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 17 атак.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали сім штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районі населеного пункту Злагода та у бік Нового Запоріжжя, одне боєзіткнення триває.

Читайте також: Тривають бої у Гуляйполі, ворог не може завести групи закріплення, - Сили оборони півдня

Бої на півдні

  • На Гуляйпільському напрямку відбулось 24 боєзіткнення в районах населеного пункту Гуляйполе та у бік Оленокостянтинівки й Варварівки. В деяких локаціях бої тривають до цього часу. Авіаудару КАБами зазнали Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке.
  • На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
  • На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Читайте також: На фронті відбулося 200 боїв, найбільше на – Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

