3 691 20

Каллас о событиях в мире: сейчас "хороший момент", чтобы начать пить, - Politico

Каллас о событиях в мире

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время общения с лидерами политических групп в Европейском парламенте сказала, что, учитывая нынешнюю ситуацию в мире, сейчас может быть "хороший момент", чтобы начать пить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Так, собеседники издания отметили, что, по словам Каллас, хотя она и не является большой поклонницей алкоголя, сейчас, учитывая события в мире, возможно, именно "время начать".

Она сказала это после того, как ведущие депутаты Европарламента начали поздравлять друг друга с Новым годом. По словам присутствующих, те же депутаты добавили, что из-за глобальных событий этот год не был таким уж счастливым.

Отмечается, что комментарии Каллас прозвучали на фоне угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию, массовых протестов против исламистского режима в Иране, операции США в Венесуэле, а также продолжающихся конфликтов в Украине и Газе.

Евросоюз (18052) Каллас Кая (348)
Оце найпотужніша заява цієї пані! Браво!
15.01.2026 08:10 Ответить
+7
я тільки кинув...тьфу, все не своєчасно
15.01.2026 08:14 Ответить
+7
Це з вами, кацапами ніхто не хоче розмовляти, через відсутність у вас інтелекту та здорового глузду
15.01.2026 08:40 Ответить
Оце найпотужніша заява цієї пані! Браво!
15.01.2026 08:10 Ответить
п'янству бій з 5 класу !
15.01.2026 08:11 Ответить
Вам безалкогольне пиво і те протипоказано
15.01.2026 08:11 Ответить
я тільки кинув...тьфу, все не своєчасно
15.01.2026 08:14 Ответить
Добре що я ніколи не пив.
15.01.2026 08:16 Ответить
Ніколи не пізно почати
15.01.2026 08:39 Ответить
Нізащо.
15.01.2026 08:56 Ответить
Як казав Леонард Хофстедер, я розглядаю алкоголізм як альтернативний шлях
15.01.2026 08:23 Ответить
"Глава дипломатії ЄС" з якою ніхто не хоче розмовляти, скажімо так, через її IQ. Європейці над нею стебуться. Думаю вона давно вже п'є.
15.01.2026 08:24 Ответить
Це з вами, кацапами ніхто не хоче розмовляти, через відсутність у вас інтелекту та здорового глузду
15.01.2026 08:40 Ответить
Курити буду, але пити не кину!!!
15.01.2026 08:25 Ответить
Зірки зійшлися?
15.01.2026 08:30 Ответить
Як тут не згадати ще більш сексапільну екс-прем'єрку сусідньої Фінляндії, що запалювала на кокаїновій вечірці. Так, саме на часі!
15.01.2026 08:40 Ответить
Ще одне цапориле вилізло. Пиши вже родним срузкім нарєчієм, все одно козлом смердиш
15.01.2026 08:42 Ответить
"тицяйте" собі пальцем в дупу , я з Вами свиней не пас
15.01.2026 08:43 Ответить
Прем'єрка Італії попередила, що 2026 рік може стати ще складнішим
"Я вас люблю. Ми - родина, ми сваримося цілий рік. Минулий рік був важким для всіх нас, але не хвилюйтеся, бо наступний рік буде ще гіршим ! Тож раджу вам добре відпочити під час цих канікул!" - сказала Мелоні.
15.01.2026 08:46 Ответить
Кількість дегенератів в "політичному керівництві" світу - ЗАШКАЛЮЄ !!!
15.01.2026 09:02 Ответить
Вони всі дегенерати. Ця зробила кар'єру завдяки "корабельним" зовнішнім даним та впливовому батькові-комуністу.
15.01.2026 09:11 Ответить
Надумана брехня
15.01.2026 09:12 Ответить
Це для ху... лостану звучить як тост, або реклама їхньому образу життя
15.01.2026 09:26 Ответить
 
 