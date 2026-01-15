Каллас о событиях в мире: сейчас "хороший момент", чтобы начать пить, - Politico

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время общения с лидерами политических групп в Европейском парламенте сказала, что, учитывая нынешнюю ситуацию в мире, сейчас может быть "хороший момент", чтобы начать пить.

об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Так, собеседники издания отметили, что, по словам Каллас, хотя она и не является большой поклонницей алкоголя, сейчас, учитывая события в мире, возможно, именно "время начать".

Она сказала это после того, как ведущие депутаты Европарламента начали поздравлять друг друга с Новым годом. По словам присутствующих, те же депутаты добавили, что из-за глобальных событий этот год не был таким уж счастливым.

Отмечается, что комментарии Каллас прозвучали на фоне угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию, массовых протестов против исламистского режима в Иране, операции США в Венесуэле, а также продолжающихся конфликтов в Украине и Газе.