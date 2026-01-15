Каллас про події у світі: зараз "хороший момент", щоб почати пити, - Politico

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас під час спілкування з лідерами політичних груп у Європейському парламенті сказала, що з огляду на нинішню ситуацію у світі, зараз може бути "хороший момент", щоб почати пити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на джерела.

Так, співрозмовники видання зазначили, що за словами Каллас, хоча вона не є великою шанувальницею алкоголю, зараз, з огляду на події у світі, можливо, саме "час почати".

Вона сказала це після того, як провідні депутати Європарламенту почали вітати один одного з Новим роком. За словами присутніх, ті самі депутати додали, що через глобальні події цей рік не був таким вже й щасливим.

Зазначається, що коментарі Каллас пролунали на тлі погроз президента США Дональда Трампа захопити Гренландію, масових протестів проти ісламістського режиму в Ірані, операції США у Венесуелі, а також конфліктів в Україні і Газі, що тривають.