УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11403 відвідувача онлайн
Новини Ситуація у світі
8 851 24

Каллас про події у світі: зараз "хороший момент", щоб почати пити, - Politico

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас під час спілкування з лідерами політичних груп у Європейському парламенті сказала, що з огляду на нинішню ситуацію у світі, зараз може бути "хороший момент", щоб почати пити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на джерела.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, співрозмовники видання зазначили, що за словами Каллас, хоча вона не є великою шанувальницею алкоголю, зараз, з огляду на події у світі, можливо, саме "час почати".

Вона сказала це після того, як провідні депутати Європарламенту почали вітати один одного з Новим роком. За словами присутніх, ті самі депутати додали, що через глобальні події цей рік не був таким вже й щасливим.

Зазначається, що коментарі Каллас пролунали на тлі погроз президента США Дональда Трампа захопити Гренландію, масових протестів проти ісламістського режиму в Ірані, операції США у Венесуелі, а також конфліктів в Україні і Газі, що тривають.

Автор: 

Євросоюз Каллас Кая
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Оце найпотужніша заява цієї пані! Браво!
15.01.2026 08:10
показати весь коментар
+12
я тільки кинув...тьфу, все не своєчасно
15.01.2026 08:14
показати весь коментар
+10
Це з вами, кацапами ніхто не хоче розмовляти, через відсутність у вас інтелекту та здорового глузду
15.01.2026 08:40
показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
Хай одразу на колеса переходить.
показати весь коментар
15.01.2026 18:28 Відповісти
п'янству бій з 5 класу !
показати весь коментар
15.01.2026 08:11 Відповісти
Вам безалкогольне пиво і те протипоказано
15.01.2026 08:11
показати весь коментар
15.01.2026 08:11 Відповісти
я тільки кинув...тьфу, все не своєчасно
15.01.2026 08:14
показати весь коментар
15.01.2026 08:14 Відповісти
Добре що я ніколи не пив.
показати весь коментар
15.01.2026 08:16 Відповісти
Ніколи не пізно почати
показати весь коментар
15.01.2026 08:39 Відповісти
Нізащо.
показати весь коментар
15.01.2026 08:56 Відповісти
Як казав Леонард Хофстедер, я розглядаю алкоголізм як альтернативний шлях
15.01.2026 08:23
показати весь коментар
15.01.2026 08:23 Відповісти
Це з вами, кацапами ніхто не хоче розмовляти, через відсутність у вас інтелекту та здорового глузду
15.01.2026 08:40
показати весь коментар
15.01.2026 08:40 Відповісти
Курити буду, але пити не кину!!!
показати весь коментар
15.01.2026 08:25 Відповісти
Зірки зійшлися?
показати весь коментар
15.01.2026 08:30 Відповісти
Як тут не згадати ще більш сексапільну екс-прем'єрку сусідньої Фінляндії, що запалювала на кокаїновій вечірці. Так, саме на часі!
15.01.2026 08:40
показати весь коментар
15.01.2026 08:40 Відповісти
Ще одне цапориле вилізло. Пиши вже родним срузкім нарєчієм, все одно козлом смердиш
15.01.2026 08:42
показати весь коментар
15.01.2026 08:42 Відповісти
"тицяйте" собі пальцем в дупу , я з Вами свиней не пас
15.01.2026 08:43
показати весь коментар
15.01.2026 08:43 Відповісти
Прем'єрка Італії попередила, що 2026 рік може стати ще складнішим
"Я вас люблю. Ми - родина, ми сваримося цілий рік. Минулий рік був важким для всіх нас, але не хвилюйтеся, бо наступний рік буде ще гіршим ! Тож раджу вам добре відпочити під час цих канікул!" - сказала Мелоні.
15.01.2026 08:46
показати весь коментар
15.01.2026 08:46 Відповісти
Кількість дегенератів в "політичному керівництві" світу - ЗАШКАЛЮЄ !!!
15.01.2026 09:02
показати весь коментар
15.01.2026 09:02 Відповісти
Вони всі дегенерати. Ця зробила кар'єру завдяки "корабельним" зовнішнім даним та впливовому батькові-комуністу.
15.01.2026 09:11
показати весь коментар
15.01.2026 09:11 Відповісти
Надумана брехня
показати весь коментар
15.01.2026 09:12 Відповісти
Це для ху... лостану звучить як тост, або реклама їхньому образу життя
15.01.2026 09:26
показати весь коментар
15.01.2026 09:26 Відповісти
Мляя!!! А я якраз кинув... а тут такі справи...
15.01.2026 10:29
показати весь коментар
15.01.2026 10:29 Відповісти
Ні коли не гадав, що у Європарламенті так багато зайвехромосомів.
15.01.2026 10:41
показати весь коментар
15.01.2026 10:41 Відповісти
Логічно.
показати весь коментар
15.01.2026 10:57
 
 