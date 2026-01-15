РУС
Новости Боевые действия на юге
Россияне усиливают удары артиллерией и беспилотниками на юге Украины, - Силы обороны

сводка Генштаба

Ситуация на юге Украины остается сложной - российские войска продолжают артиллерийские обстрелы, удары дронами и активно применяют авиацию против позиций Сил обороны.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины, передает Цензор.НЕТ.

Всего за сутки зафиксировали 33 боевых столкновения. На Александровском направлении российские войска осуществили 11 атак вблизи Снежного и Злагоды, а также в направлении Ивановки и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 20 атак в районе Гуляйполя и в направлении Доброполья, Зеленого и Святопетровки. На Ореховском направлении украинские военные отразили две атаки вблизи Приморского и в направлении Павловки. На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

В операционной зоне группировки войск "Юг" оккупанты нанесли девять авиационных ударов, применив 48 управляемых авиационных бомб. Также враг использовал почти 1 800 дронов-камикадзе различных типов, осуществил 220 сбросов с беспилотников и применил 240 боеприпасов.

Кроме того, зафиксировано 370 артиллерийских обстрелов с использованием около 1 500 боеприпасов. Из-за обстрелов продолжают страдать жители населенных пунктов вблизи линии боевого столкновения - за сутки зафиксировали 22 обстрела по 16 населенным пунктам.

беспилотник (4741) артиллерия (688) Силы обороны юга (508)
