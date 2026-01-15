Россияне усиливают удары артиллерией и беспилотниками на юге Украины, - Силы обороны

Ситуация на юге Украины остается сложной - российские войска продолжают артиллерийские обстрелы, удары дронами и активно применяют авиацию против позиций Сил обороны.

Всего за сутки зафиксировали 33 боевых столкновения. На Александровском направлении российские войска осуществили 11 атак вблизи Снежного и Злагоды, а также в направлении Ивановки и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 20 атак в районе Гуляйполя и в направлении Доброполья, Зеленого и Святопетровки. На Ореховском направлении украинские военные отразили две атаки вблизи Приморского и в направлении Павловки. На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

В операционной зоне группировки войск "Юг" оккупанты нанесли девять авиационных ударов, применив 48 управляемых авиационных бомб. Также враг использовал почти 1 800 дронов-камикадзе различных типов, осуществил 220 сбросов с беспилотников и применил 240 боеприпасов.

Кроме того, зафиксировано 370 артиллерийских обстрелов с использованием около 1 500 боеприпасов. Из-за обстрелов продолжают страдать жители населенных пунктов вблизи линии боевого столкновения - за сутки зафиксировали 22 обстрела по 16 населенным пунктам.

