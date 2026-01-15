Росіяни посилюють удари артилерією та безпілотниками на півдні України, - Сили оборони
Ситуація на півдні України залишається складною - російські війська продовжують артилерійські обстріли, удари дронами та активно застосовують авіацію проти позицій Сил оборони.
Про це повідомили Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.
Загалом за добу зафіксували 33 бойові зіткнення. На Олександрівському напрямку російські війська здійснили 11 атак поблизу Січневого та Злагоди, а також у напрямку Іванівки й Нового Запоріжжя.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 20 атак у районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля, Зеленого і Святопетрівки. На Оріхівському напрямку українські військові відбили дві атаки поблизу Приморського та в напрямку Павлівки. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.
В операційній зоні угруповання військ "Південь" окупанти завдали дев’ять авіаційних ударів, застосувавши 48 керованих авіаційних бомб. Також ворог використав майже 1 800 дронів-камікадзе різних типів, здійснив 220 скидів із безпілотників і застосував 240 боєприпасів.
Крім того, зафіксовано 370 артилерійських обстрілів із використанням близько 1 500 боєприпасів. Через обстріли продовжують страждати мешканці населених пунктів поблизу лінії бойового зіткнення - за добу зафіксували 22 обстріли по 16 населених пунктах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль