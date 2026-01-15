2 495 23
Экс-заместитель министра труда РФ Скляр покончил с жизнью, - росСМИ
Бывший заместитель главы Минтруда РФ Алексей Скляр был найден мертвым в своем доме в Москве. Предварительно, он покончил с собой. У него огнестрельное ранение.
Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Пишут, что перед смертью он якобы разослал сообщение своим близким и друзьям, в котором обвинил свою жену.
"Вы читаете мое письмо, когда меня уже нет. Во всем виновата моя жена", - говорилось в письмах.
Жена Скляра не стала комментировать ситуацию.
Причины
РосСМИ пишут, что у супругов в течение нескольких лет были конфликты и скандалы.
Скляр занимал должность заместителя министра труда и социальной защиты России с 2018 по 2022 год.
