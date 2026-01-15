РУС
Новости Самоубийства в РФ
2 495 23

Экс-заместитель министра труда РФ Скляр покончил с жизнью, - росСМИ

Экс-заместитель министра труда РФ Скляр покончил с жизнью

Бывший заместитель главы Минтруда РФ Алексей Скляр был найден мертвым в своем доме в Москве. Предварительно, он покончил с собой. У него огнестрельное ранение.

Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Пишут, что перед смертью он якобы разослал сообщение своим близким и друзьям, в котором обвинил свою жену.

"Вы читаете мое письмо, когда меня уже нет. Во всем виновата моя жена", - говорилось в письмах.

Жена Скляра не стала комментировать ситуацию.

Смотрите также: Двое оккупантов синхронно застрелились из автоматов на поле боя вблизи Гуляйполя. ВИДЕО

Причины

РосСМИ пишут, что у супругов в течение нескольких лет были конфликты и скандалы.

Скляр занимал должность заместителя министра труда и социальной защиты России с 2018 по 2022 год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кипр расследует "загадочную смерть" российского дипломата, которого считают агентом ГРУ

Топ комментарии
+10
Кацапи, підтримуйте цей челендж Скляра.
показать весь комментарий
15.01.2026 12:37 Ответить
+7
А чому він застрелився, тому що у вікно випхнути не змогли, а новачок він пити категорично не хотів
показать весь комментарий
15.01.2026 12:36 Ответить
+5
Мабуть дружина не підтримувала сво. а він не зміг цього стєрпєть
показать весь комментарий
15.01.2026 12:45 Ответить
"Самогубство клієнта"- курс лекцій "прибиральників" фсб.
показать весь комментарий
15.01.2026 12:36 Ответить
"Cherchez la femme" -
показать весь комментарий
15.01.2026 12:42 Ответить
підкаблучник
показать весь комментарий
15.01.2026 12:45 Ответить
Госпадє, ну як малі діти, їй-богу! Та ***@ся вона наліво і направо, яке там есвео!??...
показать весь комментарий
15.01.2026 12:48 Ответить
Ну так її ж перли, не міністра. Не бачу звязку.
показать весь комментарий
15.01.2026 12:51 Ответить
Не туди дивишся. Міністру на Новий рік дєд мароз подарував светра з оленями...
показать весь комментарий
15.01.2026 12:56 Ответить
Якби всі ті стрілялись чиїх жінок перли інші- то в нас би не залишилось чоловіків.
показать весь комментарий
15.01.2026 13:17 Ответить
Оце його Жонка. З російських ресурсів фото
показать весь комментарий
15.01.2026 12:56 Ответить
На разок пішла би ! Но тільки на разок !
показать весь комментарий
15.01.2026 13:02 Ответить
Потужна.
показать весь комментарий
15.01.2026 13:18 Ответить
І звали дружину - Віталік...
показать весь комментарий
15.01.2026 12:49 Ответить
Всеґо хоро-шеґо!
показать весь комментарий
15.01.2026 12:45 Ответить
Офігенна новина. На засРашці цих колишніх заступників міністрів не перерахувати. На х вони нам, Цензоре ? Помєр Єфім, ну і х с нім .
показать весь комментарий
15.01.2026 12:46 Ответить
Кароши русьге...
показать весь комментарий
15.01.2026 12:54 Ответить
так покуй на це, аж страшно.
показать весь комментарий
15.01.2026 13:00 Ответить
Кабаєва, ти недопрацьовуєш!
дивись як треба
показать весь комментарий
15.01.2026 13:12 Ответить
Та хай вони разом з пуйлом всі самі себе і друг друга перестріляють
показать весь комментарий
15.01.2026 13:20 Ответить
 
 