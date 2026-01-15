Экс-заместитель министра труда РФ Скляр покончил с жизнью, - росСМИ

Бывший заместитель главы Минтруда РФ Алексей Скляр был найден мертвым в своем доме в Москве. Предварительно, он покончил с собой. У него огнестрельное ранение.

Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Пишут, что перед смертью он якобы разослал сообщение своим близким и друзьям, в котором обвинил свою жену.

"Вы читаете мое письмо, когда меня уже нет. Во всем виновата моя жена", - говорилось в письмах.

Жена Скляра не стала комментировать ситуацию.

Смотрите также: Двое оккупантов синхронно застрелились из автоматов на поле боя вблизи Гуляйполя. ВИДЕО

Причины

РосСМИ пишут, что у супругов в течение нескольких лет были конфликты и скандалы.

Скляр занимал должность заместителя министра труда и социальной защиты России с 2018 по 2022 год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кипр расследует "загадочную смерть" российского дипломата, которого считают агентом ГРУ