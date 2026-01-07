Двое оккупантов синхронно застрелились из автоматов на поле боя вблизи Гуляйполя. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое оккупантов кончают жизнь самоубийством на поле боя возле Гуляйполя в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россияне устроились неподалеку друг от друга и синхронно выстрелили каждый себе в голову из автомата.

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