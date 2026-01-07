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Новости Видео Самоубийство оккупантов на поле боя
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Двое оккупантов синхронно застрелились из автоматов на поле боя вблизи Гуляйполя. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое оккупантов кончают жизнь самоубийством на поле боя возле Гуляйполя в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россияне устроились неподалеку друг от друга и синхронно выстрелили каждый себе в голову из автомата.

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Смотрите: Россиянин самоликвидировался на поле боя, подложив под себя свою гранату. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23340) Гуляйполе (243) самоубийство (1038) бой (254)
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Топ комментарии
+29
Правий кацап на\..бав корєша-не застрелився )
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07.01.2026 09:39 Ответить
+9
Як кажуть кацапи "Земляка на*бать, как на родине побывать"
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07.01.2026 11:19 Ответить
+6
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07.01.2026 09:53 Ответить

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