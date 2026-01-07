Двоє окупантів синхронно застрелилися із автоматів на полі бою поблизу Гуляйполя. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє окупантів укорочують собі віку на полі бою поблизу Гуляйполя на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіяни влаштувалися неподалік один одного і синхронно вистрілили кожен собі у голову із автомата.

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