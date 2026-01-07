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Новини Відео Самогубство окупантів на полі бою
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Двоє окупантів синхронно застрелилися із автоматів на полі бою поблизу Гуляйполя. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє окупантів укорочують собі віку на полі бою поблизу Гуляйполя на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіяни влаштувалися неподалік один одного і синхронно вистрілили кожен собі у голову із автомата.

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Дивіться: Росіянин самоліквідувався на полі бою, підклавши під себе свою гранату. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21560) Гуляйполе (253) самогубство (691) бій (253)
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Топ коментарі
+29
Правий кацап на\..бав корєша-не застрелився )
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07.01.2026 09:39 Відповісти
+9
Як кажуть кацапи "Земляка на*бать, как на родине побывать"
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07.01.2026 11:19 Відповісти
+6
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07.01.2026 09:53 Відповісти

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